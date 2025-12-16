LA NACION

En fotos: del paseo en jet ski de Gisele Bündchen a los sensuales looks de Sydney Sweeney y Lily Collins

La supermodelo brasileña disfrutó de una tarde de sol junto a su pareja, mientras tanto las actrices deslumbraron en diferentes alfombras rojas

Gisele Bündchen y Joaquim Valente convirtieron una mañana soleada en Miami en una escapada romántica
Sobre una tabla de surf, manejando una moto acuática o haciendo un paseo por la playa: Gisele Bündchen y Joaquim Valente aman disfrutar del deporte y del sol cada vez que tienen un momento libre. En esta oportunidad, la supermodelo brasileña y el entrenador de jiu-jitsu recorrieron a toda velocidad la bahía de Biscayne a bordo de sus jets ski y dejaron en evidencia su pasión y habilidad para las actividades al aire libre
Bündchen y Valente eligieron esta vez aprovechar el sol y la brisa fresca cerca de su casa ubicada en Surfside, Florida. Siempre muy enamorados, la pareja se tomó un momento para disfrutar de tiempo de calidad luego de darle la bienvenida al único hijo que tienen en común en febrero de este año
Debajo de su chaleco de seguridad, Bündchen, de 45 años, llevaba un traje de baño entero en blanco con estampado floral. Además, lució el pelo recogido y lentes de sol oscuros. Valente, por su parte, eligió un short negro. La pareja se suele destacar por su simpleza y su estilo minimalista
No podía ser de otra manera: Lily Collins deslumbró enfundada en un impecable diseño de Armani Privé durante el estreno de la quinta temporada de Emily en París que tuvo lugar en la mismísima capital francesa. El vestido negro, largo, con cristales bordados, escote profundo y un exagerado lazo de terciopelo, no pasó desapercibido
Lily Collins y Ashley Park -en la ficción Emily Cooper y Mindy Chen- son amigas en la serie de Netflix y en la vida real. Durante la gala que tuvo lugar en el imponente teatro Grand Rex, las jóvenes no pudieron contener la risa mientras posaban para los fotógrafos sobre la alfombra roja
El glamour copó París anoche en el estreno de la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix y Ashley Park no fue la excepción. La actriz lució un vestido de Dolce & Gabbana con detalles de encaje en rojo que coronó con joyas Chopard
Minnie Driver optó por su parte por un vestido vintage de la colección 1998 de Giorgio Armani. El diseño, completamente bordado con lentejuelas plateadas, se lució por su elegancia y su simpleza
Risas, glamour y un momento selfie: el CEO de Netflix, Ted Sarandos, aprovechó la buena onda del elenco para inmortalizar el momento con su celular. De la postal participaron Philippine Leroy-Beaulieu, Lucien Laviscount, Lucas Bravo, Lily Collins, Bruno Gouery, Samuel Arnold, Ashley Park, William Abadie y el productor y guionista Darren Star
Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, cómplices en el estreno de La empleada que se realizó el lunes pasado en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. Las estrellas de Hollywood protagonizan la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Freida McFadden
Sweeney le rindió homenaje a Marilyn Monroe con un look inspirado en el vestido más icónico de la célebre diva del cine. La actriz llegó al evento con un vestido blanco realizado a medida por Galia Lahav que acentuó su figura
Según publicó la firma en su cuenta de Instagram, el vestido que lució Sweeney llevó más de 170 horas de trabajo manual. La prenda fue esculpida sobre el cuerpo de la actriz y adaptado especialmente a su silueta. La falda, larga y algo traslúcida, le aportó frescura y movimiento
Seyfried optó por un un vestido corto en rojo con una importante abertura en la pierna de la colección Pre-Otoño 2026 de Monse. La actriz combinó la pieza con un importante collar de diamantes y unas sandalias de tiras doradas
Amanda Seyfried y Sydney Sweeney posan con Brandon Sklenar -a quien, además, en un momento relacionaron con la actriz de Euphoria
Sydney Sweeney se mostró muy atenta y simpática con los fans. Muchos de ellos volvieron a sus casas con un postal junto a la estrella de Hollywood
Ana de Armas, exhausta luego de un riguroso entrenamiento en el Estudio Tracy Anderson Method en Studio City. La actriz eligió para la sesión de gimnasia un conjunto deportivo de top y calzas negras que combinó con unas zapatillas blancas
No solo ya no ocultan su amor sino que se adaptaron a la perfección a mostrarlo en cuanto evento y alfombra roja se les presente. Hugh Jackman y su novia Sutton Foster lucieron enamorados y muy sonrientes en la entrada del club neoyorquino ZZ. Es más, esperaron su turno para ingresar y disfrutar de su salida como el resto de los presentes
