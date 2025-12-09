Del llamativo look de Timothée Chalamet y Kylie Jenner al debut del hijo de Gwyneth Paltrow en una alfombra roja

En medio de rumores de crisis, Timothée Chalamet y Kylie Jenner reaparecieron juntos en público en la alfombra roja del estreno de Marty Supremo: sueña en grande, la película que el actor protagoniza junto a Gwyneth Paltrow, quien también participó de la première celebrada en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills, en Los Ángeles.

El actor y la empresaria eligieron looks combinados en color naranja intenso, lo que acaparó todas las miradas. Además, se mostraron sonrientes y acaramelados en todo momento, despejando las versiones que apuntaban desde hacía meses a un supuesto distanciamiento de la pareja.

En la première de la película, realizada en el Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills, la pareja se robó toda la atención al posar junta tras varios meses sin apariciones públicas FREDERIC J. BROWN� - AFP�

A tono. Chalamet apostó por un look totalmente naranja mientras que Jenner optó por un vestido con cut outs y espalda descubierta, pero en el mismo llamativo color que su novio Jordan Strauss� - Invision�

La presencia de Jenner en este estreno refuerza la idea de que acompañará más activamente al actor durante la próxima temporada de premios, en la que Chalamet ya está nominado al Globo de Oro a Mejor actor Jordan Strauss� - Invision�

Paltrow y Chalamet, protagonistas de Marty Supremo: sueña en grande, película inspirada en la vida del jugador de ping pong estadounidense Marty Reisman Jordan Strauss� - Invision�

Los protagonistas posaron juntos en la alfombra roja durante el estreno del film, en el que la actriz encarna a Kay Stone, interés amoroso del deportista en la ficción MONICA SCHIPPER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Acompañando a mamá

Gwyneth Paltrow asistió al estreno acompañada de Moses Martin, su hijo menor nacido fruto de su anterior relación con el cantante de Coldplay, Chris Martin; al igual que su papá, el joven de 19 años es aficionado a la música y suele compartir videos donde se lo puede ver cantando junto a su banda Jordan Strauss� - Invision�

Para el evento, la actriz lució un vestido negro de su marca Gwyn, mientras que su hijo eligió un sweater de gamuza marrón y negro combinado con un pantalón de pana en tonos similares; la presencia de Moses en la alfombra roja marcó su primera aparición como acompañante en una première, lo que llamó la atención por el perfil reservado que suele mantener Jordan Strauss� - Invision�

Paltrow también contó con el apoyo de su esposo, el director y productor Brad Falchuk, con quien contrajo matrimonio en el año 2018 Jordan Strauss� - Invision�

El trailer del film