Del llamativo look de Timothée Chalamet y Kylie Jenner al debut del hijo de Gwyneth Paltrow en una alfombra roja
En medio de rumores de crisis, la pareja dijo presente en el estreno de Marty Supremo: sueña en grande; además, la actriz también estuvo muy bien acompañada
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
En medio de rumores de crisis, Timothée Chalamet y Kylie Jenner reaparecieron juntos en público en la alfombra roja del estreno de Marty Supremo: sueña en grande, la película que el actor protagoniza junto a Gwyneth Paltrow, quien también participó de la première celebrada en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills, en Los Ángeles.
El actor y la empresaria eligieron looks combinados en color naranja intenso, lo que acaparó todas las miradas. Además, se mostraron sonrientes y acaramelados en todo momento, despejando las versiones que apuntaban desde hacía meses a un supuesto distanciamiento de la pareja.
Acompañando a mamá
El trailer del film
Más leídas de Personajes
- 1
La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica
- 2
La reacción de Sydney Sweeney ante los rumores de haberse sometido a una cirugía estética: “No tienen idea”
- 3
Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los looks de la alfombra roja
- 4
Todas las fotos de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: “Fue mágico”