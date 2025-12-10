LA NACION

En fotos: del encuentro de Graciela Alfano y Marina Calabró al evento navideño con Maru Botana y Mario Pergolini

Anoche, varios artistas se dieron cita en el Gran Rex para la despedida del show de Dante Gebel; en tanto, el conductor y la cocinera participaron del armado del arbolito de Navidad de la Casa Ronald

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Graciela Alfano junto a Marina Calabró junto a su novio
Graciela Alfano junto a Marina Calabró y su novio, anoche en el Gran Rex antes de ingresar a la sala a ver a Dante GebelGerardo Viercovich - LA NACION
Graciela Alfano y Marina Calabró -escoltada por su novio, el periodista Rolando Barbano- se reencontraron en la función de despedida de PresiDante, el espectáculo de Dante Gebel que arranca su gira mundial. El conductor y actor argentino se presentó en el Gran Rex y muchos famosos se hicieron presentes
Graciela Alfano y Marina Calabró -escoltada por su novio, el periodista Rolando Barbano- se reencontraron en la función de despedida de PresiDante, el espectáculo de Dante Gebel que arranca su gira mundial. El conductor y actor argentino se presentó en el Gran Rex y muchos famosos se hicieron presentes Gerardo Viercovich - LA NACION
Luego de los besos y los abrazos, Alfano no dudó en posar muy sonriente junto a Calabró y Barbano. Tanto la actriz como la periodista optaron por vestidos cortos para la velada
Luego de los besos y los abrazos, Alfano no dudó en posar muy sonriente junto a Calabró y Barbano. Tanto la actriz como la periodista optaron por vestidos cortos para la veladaGerardo Viercovich - LA NACION
La modelo, conductora, y periodista Gabriela Sobrado combinó un vestido camisero con unas botitas negras y logró un look muy canchero
La modelo, conductora, y periodista Gabriela Sobrado combinó un vestido camisero con unas botitas negras y logró un look muy canchero Gerardo Viercovich - LA NACION
La abogada mediática Ana Rosenfeld y el célebre conductor Juan Alberto Mateyko -quien ayer en el programa de Moria Casán desmintió un vínculo amoroso entre ellos- convirtieron la invitación en una salida de amigos
La abogada mediática Ana Rosenfeld y el célebre conductor Juan Alberto Mateyko -quien ayer en el programa de Moria Casán desmintió un vínculo amoroso entre ellos- convirtieron la invitación en una salida de amigosGerardo Viercovich - LA NACION
Eduardo "Coco" Fernández, gerente de producción de eltrece, impecable con un look en blanco y negro
Eduardo "Coco" Fernández, gerente de producción de eltrece, impecable con un look en blanco y negro Gerardo Viercovich - LA NACION
La periodista y conductora Silvia Fernández Barrio acudió a la cita con un conjunto en tono nude y accesorios dorados
La periodista y conductora Silvia Fernández Barrio acudió a la cita con un conjunto en tono nude y accesorios doradosGerardo Viercovich - LA NACION
En medio de la polémica en la que quedó envuelta al interior de Aptra luego de los Martín Fierro Latinos, Pilar Smith se tomó un respiro y disfrutó del show de Gebel. Para la noche, eligió un outfit floral
En medio de la polémica en la que quedó envuelta al interior de Aptra luego de los Martín Fierro Latinos, Pilar Smith se tomó un respiro y disfrutó del show de Gebel. Para la noche, eligió un outfit floral Gerardo Viercovich - LA NACION
El ex Midachi y ex Miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina Miguel Del Sel se acercó hasta el Gran Rex para pasar un momento divertido de la mano de Gebel
El ex Midachi y ex Miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina Miguel Del Sel se acercó hasta el Gran Rex para pasar un momento divertido de la mano de GebelGerardo Viercovich - LA NACION
Pablo Codevilla también dijo presente anoche
Pablo Codevilla también dijo presente anocheGerardo Viercovich - LA NACION
Mientras se prepara para protagonizar el año que viene el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate y tiene entre sus prioridades seguir en Otro día perdido, Agustín Aristarán se divierte en la noche porteña
Mientras se prepara para protagonizar el año que viene el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate y tiene entre sus prioridades seguir en Otro día perdido, Agustín Aristarán se divierte en la noche porteñaGerardo Viercovich - LA NACION
El Chino Volpato posó divertido para los flashes. Luego, charló con sus excompañeros de Midachi, Miguel Del Sel y Dady Brieva
El Chino Volpato posó divertido para los flashes. Luego, charló con sus excompañeros de Midachi, Miguel Del Sel y Dady Brieva Gerardo Viercovich - LA NACION

Dady Brieva, otra figura invitada a la despedida del show de Gebel
Dady Brieva, otra figura invitada a la despedida del show de GebelGerardo Viercovich - LA NACION
La exvedette y conductora Amalia Yuyito González, con futuro televisivo incierto el año que viene- se destacó con un traje negro
La exvedette y conductora Amalia Yuyito González, con futuro televisivo incierto el año que viene- se destacó con un traje negroGerardo Viercovich - LA NACION

Pergolini y Botana, por una buena causa

Mario Pergolini y Maru Botana posaron junto al árbol de Navidad que armaron en la Casa Ronald. El periodista y la cocinera compartieron un momento muy especial junto a los chicos que por alguna razón médica están lejos de su casa
Mario Pergolini y Maru Botana posaron junto al árbol de Navidad que armaron en la Casa Ronald. El periodista y la cocinera compartieron un momento muy especial junto a los chicos que por alguna razón médica están lejos de su casa

Maru Botana compartió con los chicos y sus familias momentos de charlas y risas. Como cada año, la actividad fue la antesala de unas fiestas que buscan convertirse en un día mágico en la institución
Maru Botana compartió con los chicos y sus familias momentos de charlas y risas. Como cada año, la actividad fue la antesala de unas fiestas que buscan convertirse en un día mágico en la institución
Mario Pergolini se dejó ver muy atento y compinche con los chicos de la Casa Ronald
Mario Pergolini se dejó ver muy atento y compinche con los chicos de la Casa Ronald

Una vez que el arbolito estuvo terminado, Mario Pergolini, Maru Botana y Maca Martínez Picabea posaron con los chicos y sus familias. Casa Ronald McDonald Argentina es una asociación civil independiente que tiene como misión garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo
Una vez que el arbolito estuvo terminado, Mario Pergolini, Maru Botana y Maca Martínez Picabea posaron con los chicos y sus familias. Casa Ronald McDonald Argentina es una asociación civil independiente que tiene como misión garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. El descargo de Gimena Accardi luego de lucir en los Martín Fierro el mismo vestido que Moria Casán usó en un evento
    1

    El descargo de Gimena Accardi luego de lucir en los Martín Fierro el mismo vestido que Moria Casán usó en un evento

  2. Eric Dane anuncia sus memorias: “Quiero que la gente recuerde lo que es vivir con pasión”
    2

    Tras el diagnóstico de ELA, Eric Dane anuncia sus memorias: “Quiero que la gente recuerde lo que es vivir con pasión”

  3. Del llamativo look de Timothée Chalamet y Kylie Jenner al debut del hijo de Gwyneth Paltrow en una alfombra roja
    3

    Del llamativo look de Timothée Chalamet y Kylie Jenner al debut del hijo de Gwyneth Paltrow en una alfombra roja

  4. Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los looks de la alfombra roja
    4

    Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los looks de la alfombra roja

Cargando banners ...