Mirtha Legrand volvió a los almuerzos de domingo y sorprendió con su look: “Creían que no tenía piernas”

Este domingo, Mirtha Legrand volvió a los almuerzos en reemplazo de Juana Viale, quien se ausentará por al menos tres semanas de la conducción del ciclo. En esta jornada, “la Chiqui” dejó en evidencia los nervios por volver al horario con el que empezó el icónico programa del Almorzando y destacó por primera vez una particularidad de su look que sorprendió a todos.

Hace dos años que Legrand no conducía un almuerzo ya que luego de la pandemia se dedicó a realizar La Noche de Mirtha (eltrece) y el siguiente programa se lo cedió a su nieta. Sin embargo, por cuestiones personales, la diva retomó el formato que alguna vez fundó hace más de 50 años y en esta ocasión hizo un comentario atrevido sobre el outfit que lució en pantalla.

El look con el que retornó Mirtha a sus Almuerzos (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

“Miren el vestido que tengo, de crep en tono marfil, bordado con cristales y perlas”, comenzó la Chiqui y soltó: “Tengo piernas, que nunca me vieron las piernas”. Lo cierto es que la prenda le llegó hasta las rodillas a la vez que incluyó un tajo simple y no pronunciado que dejó en evidencia la parte inferior de la conductora. Acerca de las joyas, lució anillos y aros de Richiardi.

“He vuelto a los almuerzos, así empezó todo”, agregó una vez que se sentó en su histórico escritorio para pronunciar las diferentes publicidades. “Hoy me toca reemplazar en Almorzando con Juana a mi querida nieta, Juanita, que está de viaje grabando un documental. Por unas semanas los voy a acompañar sábados y domingos. Estoy muy feliz”, detalló y subrayó: “Además, yo también me llamo Juana, soy María Juana”.

Minutos después se sinceró con Jimena Monteverde: “Estoy de cortos, es la primera vez. Me van a ver las piernas, porque creían que no tenía piernas, que era chueca”.

Quiénes fueron los invitados al Almorzando

Mirtha Legrand recibió este domingo en su mesaza a Marixa Balli, Yanina Latorre, Dalia Gutmann, Brenda Gandini y a Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido como “El Polaco”. El cantante de cumbia ofreció un show musical antes de que finalizara el programa.

Los invitados de Mirtha este domingo: El Polaco, Marixa Balli, Yanina Latorre, Brenda Gandini y Dalia Gutmann (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

El tierno recuerdo de Mirtha al volver a los almuerzos: “Anoche no dormí”

Ya con todos en la mesa, la Chiqui mostró su alegría por retornar a su habitual horario: “Estoy muy emocionada, he vuelto a los almuerzos. He vuelto a los benditos almuerzos”. En ese instante, Yanina Latorre acotó: “Te encantan los almuerzos, ¿no?”. “Sí, pero la noche también me gusta… Bueno, pero Juanita se tuvo que ir, tuvo que viajar y va a estar tres semanas afuera. Es por un trabajo”, contestó.

“¿Te es muy distinto hacer almuerzos que cenas?”, consultó Gutmann y Legrand respondió: “No, no. Varía la hora a la que me levanto. Puedo hacerlo más tarde o más temprano, pero no cambia nada. Me gusta la noche también (...) Estoy feliz de estar acá y además, yo me llamo Juana. Soy Rosa María Juana Martínez Suárez de Tinayre. Esa soy yo de verdad”.

Sobre reemplazar a su nieta, sostuvo: “Me encantó la idea. Esta mañana pensaba en el primer almuerzo que hice, que fue en Canal 9. Fue maravilloso… Estaba rara, era comer y hablar. Recuerdo que había pollo. Que vino el mozo y sirvió una pata y Daniel dijo ‘no, sírvale pechuga porque le gusta la pechuga’. Entonces me sentí como en mi casa”.

Y agregó: “Después de ese almuerzo me fui a jugar las cartas con una amiga y viene el mucamo y me dice: ‘señora, la llaman al teléfono’. Era Romay, que me llamaba para decirme cómo me había ido. Me dijo: ‘Mirtha, te felicito por el rating. Tuviste 16 puntos’. Y yo le dije ‘qué poco’. No tenía el parámetro y ahí empezó todo, la leyenda Legrand”.

“Tengo las mismas ganas que el primer día. Tengo más experiencia, obvio. Anoche no dormí, porque era el almuerzo, porque me encontraba con ustedes…”, cerró la Chiqui.