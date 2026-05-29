En medio de los rumores sobre tensiones en el set de Tierra de mafia, Helen Mirren le dedicó un inesperado mensaje a Tom Hardy

En medio de los rumores sobre una supuesta guerra entre el equipo de Tierra de mafia (MobLand), Helen Mirren decidió hacer algo inesperado: publicar una declaración pública dirigida a Tom Hardy, el actor que fue señalado esta semana como el eje de la discordia.

La publicación llamó inmediatamente la atención porque llegó apenas días después de que distintos medios estadounidenses aseguraran que Hardy había quedado afuera de la ficción debido a conflictos creativos, problemas de conducta y enfrentamientos internos con parte del equipo de producción.

Helen Mirren, Guy Ritchie, Pierce Brosnan y Tom Hardy Jordan Pettitt - PA Wire

El drama comenzó cuando el Daily Mail publicó testimonios de fuentes cercanas al rodaje que describian un clima cada vez más tenso entre Hardy y Mirren. Según esas versiones, la actriz —famosa por su disciplina y profesionalismo— se habría cansado de la actitud del protagonista de Venom.

“El personaje de Tom es encantador. Es tranquilo, pero es todo lo contrario cuando las cámaras se apagan”, aseguró una fuente al medio británico. “Helen es un encanto y una profesional consumada, pero cada vez estaba más frustrada con Tom y su actitud”, agregó aquel miembro del equipo.

Los problemas no habrían sido únicamente personales. Las mismas fuentes señalaron que Hardy llegaba tarde frecuentemente a las grabaciones y que eso irritaba especialmente a Mirren, conocida en la industria por su puntualidad casi militar. “Su tono no le agrada, al igual que su impuntualidad”, agregaron.

Otra descripción todavía más dura retrataba al actor como alguien “muy arrogante” que “se pavonea como un rey” en el set.

Sin embargo, el mensaje público de Mirren pareció desmentir la idea de una enemistad irreconciliable. “Te quiero ahora y siempre”, escribió la actriz británica en Instagram junto a una fotografía del actor, en un gesto que muchos interpretaron como una respuesta directa a las versiones que hablaban de tensiones explosivas durante el rodaje de la serie policial de Paramount+. Mirre no solo compartió la foto de Hardy sino que firmó el mensaje de manera cálida y personal: “Helen”.

Esta semana, la situación se volvió todavía más confusa cuando Variety publicó una investigación sobre el detrás de escena de la serie. Según la revista, Hardy efectivamente protagonizó varios choques durante la producción de la segunda temporada, aunque las tensiones habrían estado dirigidas principalmente hacia el cocreador Jez Butterworth y ejecutivos de 101 Studios, la compañía que produce la ficción junto a Paramount+.

Fuentes consultadas por Variety aseguraron que Hardy discutía frecuentemente sobre los guiones, modificaba diálogos y se frustraba porque muchas escenas llegaban escritas a último momento. El actor también habría expresado malestar porque Butterworth no siempre estaba presente durante las grabaciones.

Aun así, Variety aclaró que Hardy no fue despedido oficialmente de la serie, como afirmaban algunos rumores. “La puerta no está cerrada para una tercera temporada y los problemas se están resolviendo a nivel creativo”, aseguró una fuente cercana a la producción.

Detrás de esa negociación aparecería un nombre clave: Guy Ritchie. El célebre director británico, productor ejecutivo de Tierra de mafia, estaría presionando personalmente para retener a Hardy dentro del proyecto y evitar que la serie pierda a una de sus principales figuras.

El conflicto resulta especialmente llamativo porque fue uno de los mayores éxitos recientes de Paramount+. Estrenada en 2025, la serie sigue a la poderosa familia criminal Harrigan y combina el tono violento y estilizado típico de las producciones vinculadas a Ritchie con un elenco de lujo encabezado por Pierce Brosnan, Helen Mirren y el propio Hardy.

Allí, Hardy interpreta a Harry Da Souza, un “solucionador de problemas” que funciona como ejecutor y mediador dentro del imperio mafioso liderado por Conrad y Maeve Harrigan, los personajes de Brosnan y Mirren. Su rol terminó convirtiéndose en uno de los ejes narrativos más importantes de la ficción, por lo que una eventual salida obligaría a reorganizar gran parte de la estructura dramática de la serie.

Las nuevas versiones sobre comportamientos conflictivos también revivieron antiguos antecedentes de Hardy en Hollywood. El caso más famoso ocurrió durante el rodaje de Mad Max: Furia en el camino, donde protagonizó fuertes enfrentamientos con Charlize Theron. Años después, ambos reconocieron públicamente que la convivencia durante aquella filmación había sido extremadamente complicada.

Charlize Theron y Tom Hardy, protagonistas de Mad Max: Furia en el camino Imdb.com

Incluso George Miller, director de la película, reveló que en algunas ocasiones el equipo debía ir a buscar a Hardy a su tráiler para continuar con el rodaje. El libro Blood, Sweat and Chrome, del periodista Kyle Buchanan, describió además al actor como errático y agresivo durante parte de esa producción.