Marcela Pagano anunció el nacimiento de su segundo hijo tras un embarazo complicado: “Tuvimos miedo”

Con un emotivo mensaje en redes sociales, Marcela Pagano anunció el nacimiento de su segundo hijo. En un extenso texto, la periodista y diputada nacional reveló que el bebé llegó al mundo de manera prematura luego de un embarazo con complicaciones, aseguró que los dos se encuentran muy bien, resaltó la labor de los profesionales que la atendieron y compartió una tierna postal del nuevo integrante de la familia sosteniendo el dedo de Franco Bindi, su papá.

“Ya somos 4”, arrancó el posteo Pagano. “Todo se adelantó, tuvimos miedo, respiramos hondo, rezamos y ya puedo contarles que ambos estamos muy bien. La vida nos regala como familia sentir este amor único una vez más”, agregó con alivio en relación con la llegada al mundo de Hipólito, el nombre que eligió junto al empresario para el pequeño. La pareja ya tiene a Olivia, de casi dos años.

La periodista también destacó el acompañamiento de los profesionales que la asistieron durante el proceso. En especial, le dedicó unas palabras a su obstetra, Darío Didia, a quien agradeció por haberlos “salvado” y cuidado durante uno de los momentos más difíciles del embarazo, y a las enfermeras que la asistieron.

“Sorteamos las dificultades y en ese proceso fueron cruciales tres hadas madrinas (decir que son enfermeras queda muuuuuy chico) que me contuvieron, que las tengo en mi corazón grabadas para siempre, ya mirarlas me alivió toda angustia y trataron a mi bebé como si fuera su propio hijo: gracias”, escribió.

Además, la legisladora resaltó la tarea de la partera que la acompañó en el parto y en neonatología, y explicó que gracias a su intervención médica pudieron detectar a tiempo que el embarazo corría riesgo. “Su instinto nos permitió detectar rápido que algo en el proceso se estaba adelantando y corría riesgo”, escribió sobre la obstétrica Andrea Nicholson.

Finalmente, la diputada agradeció los mensajes de apoyo y las oraciones que recibió en redes sociales durante los días más complicados. “Nos explota el corazón de felicidad”, manifestó emocionada, y cerró el posteo con una posdata dedicada a Bindi quien, aseguró, no se despegó del bebé mientras ella se recuperaba.

Unas horas antes del parto, Pagano compartió otra imagen. En la foto se la ve recostada en un sillón junto a su pareja mientras la pequeña Olivia le da un beso en la panza. “Anoche, despidiéndonos de la panzota amada”, fue el texto con el que decidió acompañar la foto.

Un amor “sano y leal”

Marcela Pagano, en una foto que subió a sus redes con Franco Bindi, su pareja

Marcela Pagano blanqueó su relación con el empresario Franco Bindi, con quien durante mucho tiempo decidió no mostrarse en público, a mediados del año pasado luego de un fuerte cruce con la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine. En ese momento, la legisladora que hoy cuenta con un bloque propio en la Cámara de Diputados habló de su amor por el empresario en su cuenta de Instagram, con quien ya se había convertido en madre de Olivia.

En aquel mensaje, Pagano definió el vínculo con Bindi como “un amor muy sano y leal” y destacó especialmente el modo en que él acompañó sus decisiones personales y profesionales. “Sos el hombre que más respetó mi individualidad”, escribió. La diputada explicó, además, que su pareja comprendió desde el comienzo su forma intensa de vivir el trabajo y la política.

Si bien el empresario nunca estuvo de acuerdo con su desembarco en la política, reveló Pagano, aun así decidió apoyarla y respetar sus decisiones. “Nos respetamos en nuestras convicciones. Un amor sin imposiciones y con una libertad infinita que me permitió ser 100% yo”, expresó en el posteo, donde además dejó en claro que ambos eligieron mantenerse alejados de la exposición mediática.

En ese sentido, Pagano reveló que durante mucho tiempo evitó hablar públicamente de su relación porque consideraba que debía preservar su intimidad para darle seriedad a su rol como diputada. Según explicó, Bindi aceptó mantenerse “a un costado de las cámaras”, aunque siempre acompañándola en su día a día. “Me hacés la vida mucho más fácil”, cerró, en una de las declaraciones más personales que compartió en redes sociales.