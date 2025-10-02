De Gillian Anderson a Jane Fonda: las famosas +50 de Hollywood que desfilaron en la Semana de la Moda de París
Todas las fotos de las estrellas que brillaron en la pasarela
LA NACION
