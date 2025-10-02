LA NACION

De Gillian Anderson a Jane Fonda: las famosas +50 de Hollywood que desfilaron en la Semana de la Moda de París

Todas las fotos de las estrellas que brillaron en la pasarela

Gillian Anderson debutó en la pasarela y se lució junto a numerosas figuras de Hollywood que desfilaron en París
Ayer, la actriz estadounidense Laura Dern (58) abrió el desfile de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst en la Semana de la Moda de París, en lo que significó su debut en una pasarela
En una colección inspirada en el Tarot, Dern llevó un diseño que personificaba a la Emperatriz. El mismo estaba confeccionado en lamé plateado con apliques de 2500 flores de cuero blanco hechas a mano
"Me emocionó celebrar la colección de pasarela primavera-verano 2026 que presenta tejidos hechos con un 97% de materiales remanentes de temporadas anteriores. El material remanente restante se utilizará para el 83% de su producción final. ¡Qué inspiración para la moda!", comentó a través de sus redes sociales la ganadora del Oscar
Laura Dern desfiló para Gabriela Hearst
Jane Fonda fue una de las tantas figuras que desfiló en la presentación de L'Oreal en la Semana de la Moda de París bajo el lema "Libertad, Igualdad y Sororidad"
El evento -del que también formó parte Luisana Lopilato- tuvo lugar el lunes 29 en el Hôtel de Ville. La actriz y activista de 87 años, que fue ovacionada por el público, lució un vestido de Retrofête y zapatos LK Bennett
Jane Fonda desfiló en la Semana de la Moda de París
La actriz británica Helen Mirren, de 80 años, fue otra de las grandes estrellas que se robó todas las miradas en la pasarela
Para la ocasión llevó un conjunto del diseñador libanés Rabih Kayrouz y zapatos Maison Ernest
Un día después, el martes 30, Mirren tuvo una participación especial en el desfile de Stella McCartney, donde narró la canción de los Beatles “Come Together”
Con un maquillaje y peinado natural, Gillian Anderson, de 57 años, cautivó al público en la Paris Fashion Week. Lució un vestido del diseñador libanés Saiid Kobeisy y zapatos Giuseppe Zanotti. Al igual que Laura Dern, fue su debut en una pasarela
Andie MacDowell, de 67 años, estuvo radiante con un conjunto de satén negro por Helen Anthony y sandalias INGILIZ
"Voy a lucir como se supone que debo lucir, porque me quiero. ¡Y no tengo por qué verme joven!", expresó recientemente la actriz en un video para el programa de televisión de Drew Barrymore
Andie Macdowell, Cara Delevingne, Kendall Jenner, Cindy Bruna, Eva Longoria, Ariana Greenblatt y Aja Naomi King estuvieron al frente en el cierre del megadesfile
