Preocupación por la salud de Nenu López en Gran Hermano: el duro comunicado de su padre sobre la alimentación dentro de la casa

El estado de salud de Nenu López, concursante de Gran Hermano: Generación Dorada, generó preocupación después de que su padre publicara un duro comunicado en las redes sociales para alertar sobre las dificultades alimentarias que atraviesa la joven dentro de la casa.

Javier López expresó su angustia por la supuesta falta de alimentos aptos para celíacos dentro del reality y pidió respeto por el diagnóstico médico de su hija. A través de un extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, el hombre aseguró que la participante enfrenta problemas para alimentarse de manera segura debido a las restricciones presupuestarias que actualmente afectan al certamen.

Según se explicó en el propio programa, los concursantes cuentan con el 25% del presupuesto habitual destinado a la compra semanal de víveres, una situación que impactaría sobre todo en quienes requieren de dietas específicas.

En ese contexto, López advirtió que la falta de productos libres de gluten complica la alimentación diaria de su hija, quien necesita mantener una dieta estricta para evitar complicaciones en su salud. “Muchas veces Nenu no come por no tener alimentos adecuados”, aseguró el hombre en su publicación.

El padre de la participante pidió empatía y responsabilidad tanto a los seguidores del programa como a quienes opinan sobre la situación en las redes. “Poner en duda la salud de una persona es un límite que no se debería cruzar”, remarcó.

Nenu López, concursante de Gran Hermano instagram.com/nenulopezz

Además, el padre de la participante de Gran Hermano señaló que la enfermedad de su hija no responde a una elección personal ni a una moda en cuanto a hábitos alimenticios, sino que se trata de una condición que le fue diagnosticada. En el comunicado también reveló que el cuadro se manifestó luego de un profundo episodio emocional vinculado a la muerte de la mamá de la joven. “La celiaquía de Nenu es una realidad médica. Quienes hemos estado a su lado sabemos perfectamente que esta condición se le manifestó tras la dolorosa pérdida de su mamá”, escribió el hombre, además de cuestionar los comentarios que circularon en redes sociales poniendo en duda el diagnóstico de la concursante.

“Les pido respeto por el recuerdo de su mamá y responsabilidad al opinar. Detrás de una participante de un reality hay una historia de vida, un proceso de resiliencia y una familia que la acompaña. Les pido empatía, respeto por el recuerdo de su mamá y responsabilidad al opinar de temas tan delicados”, subrayó.

Nacida en España, Nenu López es una bailarina con experiencia previa en la televisión argentina, y ya era conocida antes de ingresar a Gran Hermano. La joven participó de Bailando 2023 junto a Martín Salwe, con quien además mantuvo una relación sentimental que tuvo gran repercusión mediática.

La presentación de Nenu López en Gran Hermano

Durante su presentación en el reality, la concursante dejó en claro que llegó dispuesta a jugar fuerte y con estrategia. “Tengo todas las jugadas en mi mente”, aseguró al hablar sobre su participación en el programa. Además, se definió como una persona espontánea y frontal: “Hablo sin pensar, soy muy transparente”, expresó.