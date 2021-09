En su primera salida pública, Susana Giménez fue a ver el espectáculo de Roberto Moldavsky

Una semana después de haber brindado una entrevista que marcó su regreso al país en la que, fiel a su estilo, habló sobre todo, Susana Giménez disfrutó este viernes de su primera salida teatral desde su regreso de Uruguay.

La diva de los teléfonos eligió el espectáculo de Roberto Moldavsky, El método Moldavsky, para sellar su regreso a la noche porteña. Como era de esperarse, su presencia no pasó desapercibida y fue recibida con una ovación por el público que se encontraba en la sala del teatro Apolo.

Al final de la función, el humorista bajó del escenario hacia la platea para agradecerle su presencia y, juntos y sonrientes, posaron para las cámaras.

Susana volvió al país a fines de agosto, tras haber permanecido más de un año en Uruguay, donde decidió pasar gran parte del confinamiento por la pandemia de Coronavirus. A mediados del año pasado ya había regresado a Buenos Aires, tras sufrir un accidente doméstico en su casa de Punta del Este el año pasado, para tratarse con su traumatólogo de confianza, el doctor Alejandro Duetto, y operarse en el sanatorio Otamendi por los dolores que sufría en el brazo, tras su caída.

Este viernes, Susana Giménez presenció la función de El Método Moldavsky, en el Teatro Apolo Prensa Anita Tomaselli

Hace una semana, la diva volvió a la pantalla de Telefe, pero esta vez en calidad de invitada. En un segmento especial de Telefe Noticias, Rodolfo Barili y Cristina Pérez le realizaron una entrevista exclusiva en la que la conductora dio detalles de su estado de salud tras haberse contagiado de Covid-19, contó qué es lo que le depara su futuro laboral y opinó sobre las políticas del gobierno nacional frente a la pandemia .

“Estoy muy bien ahora, por suerte, pero mi Covid fue muy malo, muy grave, nunca me imaginé que sería así. Mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no le pasó nada. Yo tuve una neumonía bilateral, fue horrible. Creo que jamás uno se imagina lo horrible que es y las secuelas que deja”, indicó.

Y agregó: “El peor miedo que tuve fue morirme, el segundo que me entubaran. No tenía ganas de morirme en ese momento. Además me aterrorizaba que me pudiera entubar, pedí que si tenían que hacerlo me dejaran ir porque no iba a aguantarlo. Fue lo que le pasó a mi maquillador y no lo aguantó. Te agarra terror porque estás solo en un cuarto. Yo lloraba por todo”.

Además, durante la entrevista, la diva aseguró que iba a cumplir con su obligación como ciudadana este domingo. “Voy a estar para las PASO y voy a votar porque un voto es un voto y tengo ganas de votar a ver si pasa algo positivo, si la gente reacciona. Pero no quiero hablar de política porque me salen cosas del corazón y después me llaman Ricardo (Darín) y Florencia (Bass) y me retan”, dijo, entre risas.

Si bien los televidentes vieron a la diva sentada frente a los conductores del noticiero, Susana se encontraba en ese momento cumpliendo con el aislamiento impuesto a todos los que arriban al país. La entrevista se realizó gracias a una tecnología inédita en los canales argentinos: la realidad aumentada.

