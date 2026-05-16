¿Quién estará y quién faltará en los Martín Fierro 2026? Las ausencias que generan más polémica y más nostalgia

Después de que resonara el enojo de distintos famosos en torno a las nominaciones de los Martín Fierro 2026, el evento del galardón nacional más importante se llevará a cabo este lunes 18 de mayo. Pese a que la ceremonia recibe cada año a cientos de personalidades destacadas del ambiente, en las últimas horas trascendió quiénes no estarán presentes en el Hotel Hilton y estalló una nueva polémica.

Martín Fierro 2026, el galardón nacional más importante, se llevará a cabo este lunes 18 de mayo

La primera en encabezar la lista de bajas confirmadas fue nada más ni nada menos que Susana Giménez. La noticia llegó a través de Ángel de Brito en LAM (América TV), donde el conductor puso en duda la presencia de la diva y no tardó en obtener información de primera mano: le consultó mediante un mensaje de WhatsApp. Susana respondió con un audio que el periodista expuso al aire y que no dejó lugar a dudas: “Me estoy yendo a Punta del Este, no trabajé en este año, no estoy nominada, ¿para qué voy a ir? No tengo ganas, estoy cansada. No quiero ir sinceramente; además, no tengo por qué si no estoy nominada”.

Susana Giménez reveló el motivo por el que no estará presente en los Martín Fierro 2026

Sin embargo, no es la única diva de la televisión argentina que puso en duda su presencia en el evento que conducirá Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. Mirtha Legrand es también quien podría no ir. La conductora de los icónicos almuerzos acaba de recuperarse de una fuerte bronquitis que la obligó a hacer reposo durante dos semanas y ausentarse de su programa. Según informaron en Intrusos (América TV), todo depende de las condiciones climáticas del día lunes.

La asistencia de Mirtha Legrand en los Martín Fierro 2026 depende de las condiciones climáticas

Tal como contó Adrián Pallares, el equipo médico de la conductora sigue de cerca la situación. “El tema es que si la temperatura el día lunes 18 baja de los 10 grados a la hora de la ceremonia, su médico va a reevaluar la posibilidad de que Mirtha vaya a una fiesta que dura 5 horas, un día que hace frío”, expresó el periodista al aire.

En paralelo, se confirmó que Juana Viale tampoco asistirá a la ceremonia del Hotel Hilton. Según comentaron, la nieta de ‘La Chiqui’ tiene previsto un viaje impostergable durante esos días.

Otra de las grandes controversias de esta edición gira en torno a Mario Pergolini. Con su vuelta a la televisión con Otro día perdido (eltrece) prometía ser uno de los nominados fuertes del año, al destacar con su clásico combo de humor y entrevistas. Pese al impacto de su regreso, APTRA le soltó la mano en la categoría de mejor conductor. La decisión resulta contradictoria, ya que el ciclo sí competirá en categorías importantes como dirección, humor y producción integral. Precisamente por esto, el conductor decidió bajarse del evento.

Mario Pergolini no asistirá a los Martín Fierro 2026

En sintonía con estos faltazos, en las últimas horas se confirmó otra baja de peso: Ángel de Brito tampoco estará en los Martín Fierro 2026. “El canal nos pidió que estuviéramos en vivo”, explicó mediante su cuenta de X.

Ángel de Brito reveló el motivo por el que estará ausente en la ceremonia de los Martín Fierro 2026 (Foto: Captura X)

Ángel de Brito y el equipo de LAM no asistirán al Martín Fierro 2026 (Foto: Captura X)

En la misma línea que el periodista, Pepe Ochoa tuiteó: ”El canal nos pidió hacer el programa en vivo. Fin. No podemos irnos. Si nos cambiamos y vamos para allá, llegamos 23:30. Al pe** ir”.

Flor Peña apuntó contra los Martín Fierro y dijo que "dejó de ir"

La seguidilla de bajas sumó otro nombre de peso con la confirmación de que Florencia Peña tampoco asistirá a los premios. Fiel a su estilo combativo, la actriz no solo decidió pegar el faltazo, sino que además fulminó a la entidad organizadora: “Perdió la credibilidad el premio y yo dejé de ir”.