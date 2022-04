Encuentro Beatle: Paul McCartney y Ringo Starr cenaron juntos en Los Ángeles, con sus esposas

Paul McCartney y Ringo Starr continúan siendo amigos. No solo ellos sino que sus mujeres, Nancy Shevell y Barbara Bach, también tienen una cálida relación, por lo que no es extraño verlos a los cuatro compartiendo momentos. En esta oportunidad, el bajista y el baterista de los Beatles salieron a comer con sus respectivas esposas a un discreto restaurante de Los Ángeles. Los paparazzi los captaron dándose abrazos y manteniendo una divertida conversación en medio de la noche californiana.

No estaban solos: al reencuentro beatle se sumaron Joe Walsh y su esposa. Las tres parejas conversaron animosamente antes de despedirse. Las fotos fueron tomadas afuera del restaurante mientras se daban abrazos antes de que todos se separaran.

McCartney, de 79 años, y Starr, de 81, nunca dejaron de frecuentarse y aún hoy, más de 50 años después de que la mítica banda se separara, se muestran juntos. Ellos son los dos Beatles con vida, ya que John Lennon y George Harrison murieron décadas atrás. Mientras que el esposo de Yoko Ono fue asesinado por un fanático en 1980, el guitarrista perdió la vida a raíz de problemas de salud en 2001.

Paul McCartney y Ringo Starr cenaron con sus esposas y con una pareja amiga Backgrid/The Grosby Group

Antes de la reunión en Los Ángeles con su excompañero de banda, Paul había sido fotografiado dando un paseo por Gustavia, la capital de St. Barts, el 28 de marzo. Sir Paul vestía una camisa negra con pantalones cortos y se protegió de los rayos del sol con un sombrero y anteojos de sol. En tanto, Nancy optó por un maxi vestido blanco cubierto con un vibrante estampado floral.

La juntada beatle

Años atrás, Ringo Starr organizó una mini reunión de los Beatles al invitar a Paul a tocar una versión de “Grow Old With Me” de John Lennon. Canción que es parte del último álbum del baterista, What’s My Name. “Grow Old With Me” fue una de las últimas canciones que Lennon escribió antes de su muerte. El tema finalmente apareció en su álbum póstumo de 1984 con Yoko Ono, Milk and Honey. Starr dijo que se inspiró para grabar la canción después de que el productor Jack Douglas le preguntara si había escuchado las “Bermudas Tapes”, una colección de demos que Lennon grabó en 1980.

“Lo canté lo mejor que pude”, dijo Starr sobre la grabación en un comunicado. “Me va bien cuando pienso en John tan profundamente. Y lo he hecho lo mejor posible. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Lo otra cosa buena es que yo realmente quería que Paul estuviera, y dijo que sí. Paul vino y tocó el bajo y también cantó un poco conmigo. Así que John está presente de alguna manera. No es un truco publicitario. Esto es justo lo que quería. Y las cuerdas que Jack arregló para esta canción, si prestás atención, hacen una línea de ‘Here Comes The Sun’ -de George Harrison-. Entonces, en cierto modo, somos nosotros cuatro”.

Modesto, el restaurante fue lo de menos: lo importante fue que dos viejos compañeros de banda volvieron a repasar historias y alimentar su amistad Backgrid/The Grosby Group

También Paul invitó a Ringo a acompañarlo años atrás durante un show en Londres. En el concierto en el que promocionaba su disco Egyp Station, Sir Paul les regaló un gran momento a sus fans, en el O2 Arena, cuando invitó a Ringo Starr y a Ron Wood , guitarrista de The Rolling Stones, al escenario. La histórica reunión se produjo para interpretar el clásico “Get back”, (tema incluido en el álbum Let it be de 1970) y ofrecer una versión, donde Ringo ocupó el set de batería y Ronnie improvisó riffs y punteos con una Gibson Les Paul.

Esa canción también es el nombre del documental que se estrenó durante la pandemia que muestra a los Beatles en plena acción. “La buena noticia es que estamos editando en Nueva Zelanda y ahora que nuestro país tiene mayormente controlado al virus pudimos volver a trabajar. Estamos cerca de completar la mitad de la película que llegará a los cines en 2021″, contaba el director Peter Jackson sobre Get Back.

Paul, Ringo y una última charla antes de despedirse Backgrid/The Grosby Group

El proyecto llevaba algo más de dos años en proceso y fue el mismo McCartney quien primero dio una pista sobre la posibilidad de que se reeditara una nueva versión de la película de Michael Lindsay-Hogg, quien en 1969, mientras la banda grababa Let It Be, tomó el material fílmico.

“Te digo lo que creo que va a suceder: puede haber una nueva versión de esa película. Hay muchas imágenes que quedaron afuera, y cuando salió la película original, toda la atención estaba basada en la ruptura de la banda. Para mí fue un poco triste. Alguien me dijo el otro día: ‘El sentimiento general de ese material es muy alegre y muy inspirador. Es como un grupo de muchachos haciendo música y disfrutándola’. Así que creo que se habla de hacer una nueva película”, anticipaba McCartney en una entrevista sobre el documental que contó con la aprobación y colaboración de McCartney, Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison.