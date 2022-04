El mal momento de Pinky: aseguran que está a punto de perder su patrimonio

Pinky Satragno, la “Señora Televisión”, estaría viviendo un difícil momento. Según contó el periodista Diego Esteves en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzoco por América TV, la icónica presentadora y periodista de 85 años no solo atraviesa un delicado momento de salud, sino que además estaría a punto de perder su patrimonio.

“ Nos llegó una versión de que Pinky no estaría pasando por su mejor momento, no solo por la cuestión de salud, que su hijo Gastón hizo pública, sino también por cuestiones económicas que la habrían llevado a vender uno de sus departamentos ”, contó Esteves, quien aseguró además que consultó por el tema a familiares y allegados de la figura y que esa propiedad sería la colindante de la que ocupa hoy.

Además de haber tenido que desprenderse de bienes materiales, el panelista resaltó que Lidia Satragno cobra “poco más de la jubilación mínima” y que eso no le alcanzaría para cubrir los gastos de una enfermera que la acompaña durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Con Pinky además vive su hijo.

El triste panorama de quien fuera la figura femenina más importante de la televisión vernácula se completaría con una serie de deudas que tienen para con ella “el espectáculo y el ambiente artístico”, según amplió el periodista. “ Un contrato trunco con una conocida radio, donde trabajó tres días, le rescindieron el contrato, no le pagaron la indemnización y jamás le dieron lo que le debían, ni le pagaron los aportes que le correspondía a ese contrato ”, reveló en primer lugar. Después, la gestión de una jubilación más alta por haber pasado por la función pública, como diputada, “es algo con lo que en algún momento contaba Pinky y que finalmente no sucedió”.

Luego de explicar que Pinky vive de su jubilación y del dinero de la venta del departamento, Esteves recordó que la conductora pasó un tiempo en una residencia para adultos mayores. “La familia dice que habría dejado ese lugar por voluntad propia, porque quería estar en su casa, en su cama”, contó. En esa residencia de rehabilitación compartió estadía con su amigo Cacho Fontana, recordaron en el piso.

Recluida y con la compañía de su familia

En una charla con LA NACION, Gastón Satragno, hijo de la conductora, habló a fines del año pasado de la situación de su madre. En ese momento, contó que si bien se encontraba bien de salud, la pandemia fue determinante en su estado actual. “Cuando arrancó la pandemia, mamá todavía caminaba, hoy no. Hoy en día ella no camina”, reveló. Sin embargo, luego contó que a nivel mental su madre se encuentra muy bien: “ Tiene muchas afecciones, pero, gracias a Dios, sigue estando lúcida. De hecho, el fin de semana hablamos de todo lo que pasó con las elecciones. Ella siempre me pregunta qué opino, cómo está la situación del país. Totalmente lúcida y despierta y, a veces, hasta me hace reír mucho ”, explicó.

Pinky Tadeo Jones

La última aparición de Pinky en televisión no fue como se esperaba. De hecho, a fines de 2019 se viralizó un polémico video de las grabaciones de Memorias desordenadas, programa conducido por Satragno y su sobrina Kari Araujo, que se emitía todos los sábados a las 21 por la Televisión Pública. En el mismo, se la pudo ver a la legendaria conductora, de 84 años, recostándose sobre un sofá, notablemente agotada, en medio de una entrevista que le estaban haciendo a Reina Reech.