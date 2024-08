Exclusivo: la boda del hijo del Rolling Stone Ronnie Wood y la hija del bajista de Iron Maiden Steve Harris en Londres

Para este gran día, la novia eligió un diseño off shoulder de Self-Portrait, que –además de ready to wear, tiene una línea de novias– que combinó con stilettos de Sergio Rossi. Para hacer juego con el ramo by Wild at Heart que llevó su mujer, Tyron –con un traje del diseñador Ozwald Boateng– llevó un boutonnière en la solapa de su saco.

faye wilde photography