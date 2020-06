Enrique Sacco contó que su prueba de Covid-19 dio positiva: "Nadie está exento"

Enrique Sacco dio positivo de Covid-19, luego de que su pareja, la exgobernadora María Eugenia Vidal, contrajera el virus Crédito: Capturas

17 de junio de 2020 • 18:24

En su programa de Radio del Plata, De lado a lado, Enrique "Quique" Sacco habló de lo ineludible: su estado de salud tras confirmarse que su pareja, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , había dado positivo de coronavirus como asintomática . El periodista se hizo el hisopado y dio positivo también. "Me lo acaban de comunicar", informó Sacco, quien contó que es asintomático, como su pareja.

"Quería comunicarles esta noticia, darles gracias por los mensajes de apoyo y comunicación. Me lo acaban de comunicar. Me seguiré ocupando del seguimiento médico, y lo conveniente en estos tiempos va a ser el aislamiento y con el reposo correspondiente. Nadie está exento, me tocó a mí", contó Sacco al inicio del programa, avisando a los oyentes que no estará al aire en el programa hasta que no esté recuperado.

"Estoy bien, asintomático, sin fiebre, estaré en casa, este aislamiento exige estar tranquilo y mantenerse con mucho descanso, pero no he tenido ningún síntoma, pero hay que cuidarse y así lo haré", concluyó, no sin antes desearle buen programa al equipo.

"Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias", comunicaba en Twitter la exgobernadora sobre el resultado del test.

"Hoy estoy bastante mejor. El tiempo pone las cosas en su lugar, y va sanando. Ayuda mucho la terapia y la meditación, que yo hacía antes de que todo sucediera", expresaba Sacco recientemente en el programa Intrusos al hablar de Vidal , su primera relación importante luego de la muerte de quien fuera su mujer por años, Débora Pérez Volpin. La periodista falleció el 6 de febrero del 2018, mientras le estaban haciendo una endoscopía, un estudio de rutina.

"Yo creo que Débora me puso a María Eugenia enfrente. Insistían de la producción de Mirtha [Legrand] en invitarme y yo no estaba convencido, pero al final accedí porque el fallo de Débora había sido a favor. Y bueno, empecé a volver a sonreír. El amor cura, te permite crecer, te hace feliz. Con María Eugenia sentí la posibilidad de volver a vivir. No pretendíamos ocultarnos pero yo quería que se enterara por mi boca, porque la familia de Débora también es mi familia. Tenemos el proyecto de construir una familia con sus tres hijos y mis hijos del corazón", aseguraba el periodista.