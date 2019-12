Cindy Damestoy SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2019 • 00:02

Abraham Mateo revoluciona a su ejército de "abrahamers" cada vez que pisa suelo argentino. Esta no es la excepción. En la puerta del hotel, un grupo de chicas se prepara para la gran aparición del cantante español de 21 años.

Durante largas horas, llueva, truene o haya sol, están siempre presentes, fieles como soldados. La ansiedad está a la orden del día. Gritos y desbordes emocionales son un común denominador ante la posibilidad de lograr ese contacto cercano con el artista que les roba el corazón.

De pronto el sueño se materializa. Abraham baja de una camioneta gris. El carisma se le escapa por la mirada. Llega al encuentro y saluda a todas las chicas que están en la puerta: "Van a hacerme una entrevista y ni bien termino bajo a saludarlas a todas", les promete con una sonrisa.

Abraham Mateo, el joven cantante español que sueña con tocar en el Madison Square Garden Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

El artista nacido en San Fernando, Cádiz, tiene muy claro el sacrificio que hacen sus fanáticas. Está muy consciente de que la distancia geográfica con España es mucha, y él sabe que lo esperan con ansiedad cada vez que visita la Argentina. "He sido fan y sé lo que se siente. Cuando logro tener ese momento con ellas trato de que sea inolvidable, que supere incluso lo que se han imaginado", le confiesa el cantante a LA NACION.

Sus comienzos: un hermano de oro que le cedió su lugar

Abraham viene de una familia de artistas. "Esto se lleva en las venas. Si escucharas a mi madre cantar en la ducha, te mueres, es impresionante. Nunca lo hace en público, pero tiene una voz hermosa", asegura divertido el cantante. Su "mamánager", Susana, lo acompaña a todas sus giras; y él la define como su gran sostén emocional, la que siempre lo mantiene "con los pies sobre la tierra".

Sin embargo, el linaje musical no termina ahí. Sus abuelos cantaban flamenco y otro integrante de su familia es su mayor ídolo en el mundo: su hermano Antonio, cuatro años mayor. "Tony canta desde que tengo memoria y yo quería hacer todo lo que él hacía. Siempre fue mi ejemplo. Si él se tiraba por la ventana, yo también", le cuenta con humor a LA NACIÓN.

El momento en que Tony Mateo sorprendió a su hermano en televisión - Fuente: YouTube 07:20

Video

Lo cierto es que Antonio tuvo un rol protagónico en la vida de Mateo, porque fue quien tuvo un gesto maravilloso que cambió para siempre el rumbo de la carrera de su hermano. En aquél entonces, Abraham ya había dado sus primeros pasos en la música: a los 7 años obtuvo el galardón de Revelación Nacional en los Premios Veo Veo, organizado por Teresa Rabal en la ciudad de Andalucía. Eso fue sólo el comienzo. A sus 9 vivió la sorpresa más grande en vivo y en directo por televisión.

Por ese entonces Tony Mateo participaba del programa de talentos infantiles Menuda Noche, emitido por Canal Sur. El joven cantante tuvo un accidente en la pierna y necesitaba que alguien lo reemplazara esa misma tarde. Ahí fue cuando en secreto, con la complicidad del hermano mayor y del conductor, "Juan y Medio", acordaron que sorprenderían al pequeño Mateo y le pedirían que ocupara su lugar.

He sido fan y sé lo que se siente. Cuando logro tener ese momento con ellas trato de que sea inolvidable, que supere incluso lo que se han imaginado

Así, tal como fue planeado, en la siguiente edición del programa, Abraham estaba sentado en la tribuna, sin tener ni la menor idea de que los próximos minutos se transformarían en el comienzo de un tendal de sueños, y que incluso lo iban a considerar un " niño prodigio". Sin embargo, aquél pequeño de 9 años no comprendía bien lo que sucedía y cuando el famoso presentador español le propuso reemplazar a su hermano mayor, se negó, porque bajo ningún punto de vista iba a traicionarlo. "Tiene que cantar él, es su lugar", dijo titubeando Mateo aquella noche.

Así fue la primera presentación televisiva de Abraham Mateo - Fuente: YouTube 05:46

Video

-Entramos a la máquina del tiempo: ¿Cómo recordás el momento en que tuviste que reemplazar a tu hermano Tony?

-¡Puff! Ese recuerdo es muy importante para mí. Iba siempre a ese programa para acompañar a mi hermano. Y juro que nunca me imaginé que se daría vuelta la tortilla y yo pasaría a cantar en vez de Tony esa noche. Fue algo completamente nuevo mí. No tenía la más mínima experiencia en un escenario de TV. Estaba muy nervioso. No había ensayado. Fue muy loco. Y encima, por otra parte me seguía sintiendo mal por cantar en lugar de mi hermano. Era tan pequeño que me costó asimilar que de verdad era esa la sorpresa que Tony había planeado para mí.

-¿Sentís que fue uno de los momentos más importantes de tu carrera?

-Sí, y uno de los momentos más especiales también. Finalmente subí a ese escenario, y canté "Hoy tengo ganas de ti", con la aprobación de mi hermano. Después de esa primera presentación vinieron cosas increíbles. Interpreté canciones delante del mismísimo Raphael, de David Bisbal, Alejandro Sanz, y tantos artistas impresionantes más. Le debo mucho a Tony por cederme su lugar esa noche, por todos los consejos que me da, y por su apoyo desde que nací hasta hoy.

Abraham Mateo también incursionó en el mundo actoral: interpretó al cantante Raphael de pequeño en su serie autobiográfica Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

-¿Y cómo fue tu infancia con ese hermano tan compañero?

-Hemos sido niños de casa, no salíamos a la calle a jugar ni íbamos a fiestas. Nuestra infancia está marcada por estar en nuestra habitación conectados con la música, escuchando karaokes, viendo vídeos en YouTube o algún show de cantantes.

-También esta carrera te dio la oportunidad de comprarle una casa a tus padres a los 16 años. ¿Cómo tomaste esa decisión?

-No tuve inseguridad ni por un segundo. Tomé esa determinación completamente convencido de que era lo mejor que podía hacer. Venía de vivir con mi familia en un edificio, en un departamento. Y sabía que mis padres siempre soñaron con una casa con jardín. Lo más bonito que me pudo pasar es tomar todo el dinero que tenía ahorrado para invertirlo en un hogar donde hoy vivimos todos en armonía. Las veces que puedo estar allí siento mucha tranquilidad y disfruto muchísimo.

- Siempre decís que tus padres son tu historia de amor modelo. ¿Cómo sobrellevan ellos las distancias acompañando a dos hijos artistas que viven viajando?

-Afortunadamente mis padres siempre me han apoyado. Mi padre se ha hecho miles de kilómetros en el coche llevándome a castings, viajando a Sevilla tantas veces como le era posible. Es el día de hoy que han pasado 15 años y no quiere vender el auto. Tiene un gran valor emocional para él. Le he dicho: 'papá véndelo ya', y él me contesta: 'No hijo, tú eras muy pequeñito y te llevábamos a todos los castings con este coche". Y mi madre siempre me acompaña a todas las giras. La verdad es que mis padres son un amor, son lo mejor que me pudo pasar en la vida.

Abraham Mateo cuenta que Lali Espósito es su amor platónico - Entrevista 02:52

Video

"¿Qué ha pasao'?", el nuevo hit del cantante junto a Sofía Reyes

La apuesta musical más reciente del joven compositor es su nueva canción "¿Que ha pasao'?", que cuenta con la participación de la mexicana Sofía Reyes. Mateo comenta que está orgulloso de las repercusiones de este nuevo sencillo. "Siento que hacer algo juntos era algo que no podía fallar. Siempre he pensado que ella tiene un talento increíble", le confiesa a LA NACION.

-¿Cómo nació la idea de interpretar tu nueva canción con Sofía Reyes?

-Es una canción a la que le tengo muchísimo cariño, que tuve la oportunidad de componer y producir. Desde el primer momento en que la tuve casi terminada, te juro que la oía a Sofía Reyes en mi cabeza. Es una de esas cosas que tú te imaginas que queda bien sí o sí. Sofía es una persona que quiero mucho, ya éramos amigos desde hace tiempo, y musicalmente tenemos mucho en común.

Abraham Mateo, Sofía Reyes - ¿Qué Ha Pasao'?. Fuente: Youtube 03:26

Video

-¿Y cómo fue grabar un videoclip juntos?

-Lo filmamos en Los Ángeles y el resultado fue buenísimo. La gente comentó cosas súper bonitas de la canción y pienso que hemos logrado el objetivo de llegarles al corazón. Todo el que me conoce sabe que yo soy un gran amante de las baladas. Es el estilo de música con el que crecí y me encanta porque me identifica y puedo expresar mis sentimientos.

-La trama del video tiene su cuota de drama, porque interpretan a una pareja que está en crisis...

-Exactamente, y eso en realidad fue muy gracioso, porque a mí no me gusta para nada discutir, soy un niño muy tranquilo. Pero para el video teníamos que tener una discusión tras otra, gritar y tirarnos cosas. Entonces nos inventamos una historia sobre qué había pasado para que ella estuviera tan enojada conmigo, y logramos mostrar nuestra faceta más actoral.

- ¿Y cómo era la historia que inventaron?

- Supuestamente yo la había engañado con otra chica, y hasta le inventamos el nombre, se llamaba Emilia. Íbamos improvisando la discusión, con diálogo incluido, para que sea más realista. Todo valió la pena. Quedó muy bien, y estamos muy contentos.

El intérprete español ya cumplió el sueño de hacer colaboraciones con grandes artistas: Jennifer López y Pitbull encabezan la lista Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

-Estás de estreno con situaciones de pareja, porque también se acaba de lanzar "Qué será", con Leslie Grace, con un video con escenas muy pasionales...

-Pues mira, como tú dices, es un videoclip mucho más sensual. Creo que dimos un paso más en la madurez, en mostrar la parte sexy de cada uno. La canción tiene esa combinación de balada y urbano que nos gusta a los dos.

-Fue tu primera experiencia de ese estilo, ¿no?

-Que te puedo decir.[suspira y se ríe] Leslie y yo nos conocimos en la ducha, literalmente. Empezamos con esa escena, y el agua estaba tan caliente que pensé que me iba a dar un infarto. Solucionado ese inconveniente, conectamos muy bien. Ella es de esas personas con las que crees que es de verdad lo que te está sucediendo, como si nos conociéramos de toda la vida. Yo sentí que llevaba años duchándome con Leslie [risas].

Abraham Mateo y Leslie Grecie - Que será. Fuente: YouTube 03:31

Video

-Tantas canciones que hablan de situaciones de pareja despiertan intriga, ¿viviste momentos así en tu vida personal?

- Ahora mismo no estoy pasando por ninguna crisis en mi vida, pero tenía muchas ganas de hacer algo con más sentimiento, más desgarrador. Y mis últimos dos temas son bastante íntimos, porque te conectan directamente con algo que nos puede haber sucedido a todos, como una ruptura amorosa.

-¿Entonces podemos decir que seguís soltero?

-Soltero y por ahora entero [risas].

-Jugando con el título de la canción: ¿Qué ha pasaó con Abraham Mateo que no encuentra pareja?

-Bueno (...) [duda y piensa antes de responder], te confieso que en realidad hay algo por ahí. No es formal, no se puede considerar que sea serio, pero te confieso que hay algo. No es un noviazgo, pero vamos poquito a poco.

Abraham Mateo, el español que compone sus canciones, las interpreta y también baila al ritmo del urbano Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

-¿Y en cuanto a tus amores platónicos? Ya has dicho que Ariana Grande y Margot Robbie encabezan la lista, ¿se sumó alguna más?

-Se ha sumado una.

-¿Quién?

-Hailee Steinfeld, la cantante y actriz estadounidense. La amo. Es guapísima y canta muy bien. Y si sigo, Victoria Justice y Lali Espósito sin dudas.

-A Lali la conociste, y ya hiciste dos canciones con ella: "Mueve" y "Salvaje". ¿Siguen en contacto?

-Sí, nosotros hemos estado siempre unidos y muy conectados desde el primer día que nos conocimos. Ella tiene en común conmigo que le gusta mucho bailar. A la gente le encantó el videoclip de "Mueve" por la conexión que transmitimos en el rodaje y eso dio lugar a la otra canción que yo hice para ella, "Salvaje".

-¿Y cómo fue que se te ocurrió regalarle una canción?

-Me acuerdo que un día salimos de fiesta y ella me regaló dos fernet y yo le dije: 'Tú me regalas dos fernet y yo te voy a regalar una canción para ti'. Ella quedó muy sorprendida y ahí mismo le dije: 'El tema se va a llamar Salvaje'. No sé porqué le dije eso, si en ese momento no tenía nada escrito. Un mes después ya tenía la letra terminada. Se la mandé por WhatsApp y le encantó. Me pidió hacerla juntos y así fue.

Abraham Mateo y Lali Espósito arrasan con su química sobre el escenario y ya hicieron dos canciones juntos Crédito: Instagram

-Hablando de colaboraciones musicales, también interpretaste dos canciones con CNCO. Ya sos como el sexto integrante de la banda...

-[Se tienta] Sí, podríamos llamarnos '6NCO' [ la boyband está compuesta por cinco integrantes ]. Estar con ellos es como juntarme con los muchachos de mi barrio. Es algo que disfruto muchísimo. Somos muy amigos y eso es lo que causa un buen impacto en los fans. Estamos muy contentos con la nueva canción que hicimos juntos, "Me vuelvo loco". Digamos que eso nos sale muy natural porque no hay que fingir nada, estamos "locos" de verdad [se ríe].

- Otra faceta tuya es la de producir temas para otros. Le hiciste varias canciones a Lérica, el grupo musical de tu hermano. ¿Seguís creando canciones para otros artistas?

-Siempre. Ahora mismo estoy produciendo para Gente de Zona, Belinda, Samo y Juan Magán. Estoy viviendo un sueño como productor. A los 10 años mis padres me regalaron mi primera computadora y me metí a experimentar en ese mundillo. Hoy esas habilidades que adquirí las puedo usar para otros además de componer y producir para mí. Entre la vida de artista y la vida de productor voy compaginando las dos cosas. En mi casa tengo 'la nave', un estudio donde hago mis creaciones. Y cuando viajo tengo todo en una portátil.

Abraham Mateo, CNCO - Me Vuelvo Loco. Fuente: YouTube 03:37

Video

-Volviendo a jugar con el título de tu nueva canción, ¿qué no "ha pasao" todavía en la vida de Abraham Mateo? ¿Qué pendientes tenés?

-Muchos, pero he cumplido tantos sueños, que lo que me nace más que nada es agradecer. Si tengo que seguir soñando, me encantaría tocar en el Madison Square Garden de Nueva York, seguir haciendo obras benéficas con mi música [en 2015 compuso "Lánzalo", una canción para recaudar dinero en conjunto con Unicef] y hacer una canción para interpretar con mi hermano, los dos solos.

-¿Y qué se viene ahora en tu carrera?

-El próximo de 6 de enero vamos a lanzar un tema con Manuel Turizo que se llama "No encuentro palabras". Lo hemos estado rodando en Madrid hace pocos días con dos grados de temperatura. Hacía un frío impresionante, Manuel estaba temblando en la calle, pobre hombre. Tengo mucha fe, es una canción que me encanta, muy positiva.

Siempre estoy pensando en volver a Buenos Aires. Me recuerda a Madrid, y tengo un primo argentino que me hizo conocer el mate

-En esta visita hiciste una aparición sorpresa en el show de MYA, otro grupo con el que compartís una canción.

-Sí, si lo piensas, soy como el chico de las colaboraciones. Hice muchas canciones con artistas que admiro mucho. Agustín y Maxi son dos grandes amigos [MYA es un dueto musical compuesto por Agustín Bernasconi y Maximiliano Espíndola]. Fue increíble vivir la sensación de volver a pisar un escenario argentino. La energía de la gente fue súper buena. La verdad es que el tema que canté con ellos, "Loco por tí", es una de mis canciones favoritas, entre todas las que he hecho.

- Ya viniste varias veces a la Argentina y tuviste incluso tu propio Luna Park en 2014, ¿qué es lo que más que te enamora de este país?

-Obviamente el asado, la chocotorta, el dulce de leche y los alfajores son una debilidad [risas]. Pero también sucede algo muy curioso: de niño yo miraba en la tele dibujos animados en Nickelodeon y empecé a sentir debilidad por el acento argentino. Me enamoraba de todas las niñas de la serie. Por eso cada vez que vengo aquí me trae muchos recuerdos de mi infancia. También tengo un primo que es argentino y siempre me trae el mate a la playa y a la casa. Argentina me recuerda mucho a Madrid. Cada vez que vengo aquí siento el calor especial de la gente. Y mis abrahamers argentinas están en el top, me encanta su energía.

Abraham Mateo: "Los que me conocen saben que soy un gran amante de las baladas" Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

-Ya que hablaste de ellas, ¿qué mensaje le dedicás a las abrahamers argentinas?

-Quiero darles las gracias porque siento que el cariño no ha cambiado desde la primera vez que vine aquí. Siempre ha sido el mismo y espero poder venir a visitarlas muchas veces más, porque son mi orgullo. Siempre que vengo a Buenos Aires, ni bien me voy ya estoy pensando en volver. Como todo artista, sin mis fans no sería nadie. Por eso siempre les digo nuestra frase personal, que es: 'Todo contigo, nada sin tí'. La usamos en las redes sociales y me encanta [el cantante tiene 5 millones de seguidores en Facebook, más de 2,5 millones en Instagram y 3 millones en Twitter].

- Y para los que no te conocen todavía, ¿cómo describirías quién es Abraham Mateo?

-Pues [piensa unos segundos y se sonríe]. Abraham Mateo es un niño muy creativo, muy paciente, responsable y perfeccionista. Pone mucho empeño en la música y eso siempre ha sido así. Es un ser muy cercano, le gusta la unión de la familia, de los amigos, y del público. Y bueno, también disfruta de la diversión y del cachondeo. Cualquiera que lo conozca dirá que es muy cariñoso y abrazador. Es un artista que siempre termina sus canciones con la frase: 'Desde Cádiz, para el mundo', porque sueña con que su música de raíces españolas recorra el mundo.