El llanto de María Fernanda Callejón al entrevistar a Florinda Meza: “Lo tenés todos los días”

Este martes, Florinda Meza pasó por La mañana con Moria (eltrece) y no se guardó nada. Después de un mano a mano con Moria Casán, la conductora invitó a sus compañeros del ciclo a que pudieran hacerle preguntas a la invitada y, cuando llegó el turno de María Fernanda Callejón, la actriz no pudo evitar quebrarse.

Florinda Meza sorprendió con su visita en La mañana con Moria (Foto: Captura TV)

“Acá tenemos una actriz, una compañera, María Fernanda Callejón, que cuando te vio antes del aire se puso a llorar”, le dijo ‘La One’ a la intérprete mexicana. Acto seguido, ella miró a la Callejón y se sinceró: “¿Te digo algo? Sentí ganas de darte un beso y abrazarte, pero traigo tos y sé que recaí por la sinusitis y dije y ‘¿si es otra cosa? ¿Y si la contagio?”.

En ese sentido, Moria quiso saber por qué Fernanda estaba tan conmovida. “¿Por qué estás emocionada, reina?“, le preguntó; a lo que ella respondió: “Te digo que me está latiendo el corazón en este momento, quería preguntarte tantas cosas y, como Moria nadie te va a entrevistar, te hizo todas las preguntas que iba a hacerte. Me cuesta mucho, me emociona porque me críe viéndote en mi casa, también provinciana... Soñaba con actuar, miraba la tele y yo me crie mirándote a vos y a toda la vecindad“.

María Fernanda Callejón junto a Florinda Meza (Foto: Instagram/@fercallejón)

Con la voz entrecortada, continuó: “Amo esa villana, pero no te voy a preguntar nada, solo quiero decirte algo. Yo compré esa villana porque de alguna manera me reflejaba a esta actriz que yo quería ser y hoy soy... Tengo la bendición. Pero quiero decirte que esa villana va a quedar en mi hermosa fantasía y corazón porque hoy conocí a una mujer completamente íntegra en todo sentido de la palabra”.

Por último, hizo hincapié a una de las frases que Florinda deslizó en medio de su charla con Moria. “No te vas a encontrar en otra vida con Roberto (Gómez Bolaños), pero vos lo tenés todos los días. Te abraza, él está con vos”, le comentó.

Florinda Meza y María Fernanda Callejón se fundieron en un abrazo (Foto: Captura TV)

Para cerrar, Casán le pidió a la panelista que se acercara a darle un abrazo a su invitada. Entre llanto y cariño, Callejón le dijo: “Me cuesta mucho tenerte acá, que seas terrenal. Moria fue tan profunda, divertida, como vos... Dejaste en claro tantas cosas... Y te voy a retar en una sola cosa, no digas más que sos vieja. Sos una mujer en la mejor etapa”.

Entre otras de las secuencias que conmovieron a la audiencia se encuentra el momento en el que la intérprete de Doña Florinda en El Chavo del 8 contó cómo fueron los últimos días de Bolaños, quien murió el 28 de noviembre de 2014 a causa de una neumonía. El actor también sufría de mal de Parkinson, pero él lo desconocía.

Florinda Meza habló de los últimos días de Roberto Gómez Bolaños

“Él nunca se enteró de su diagnóstico. Muchas cosas se aceleraron en él, entre ellas la pérdida del oído”, comentó visiblemente afectada. Y agregó: “Casi perdió el oído izquierdo. Por esa razón, yo era su oreja de contacto... Siempre que quieren atacarte, buscan una manera. Dicen que yo me adelantaba a contestar. No es cierto. Cuando notaba, a petición de él, que no había comprendido una pregunta, se la repetía estando cerca para que pudiera contestar bien”.

El cuadro se agravó cuando los médicos detectaron microinfartos cerebrales. “El cardiólogo quería saber de dónde venían los microinfartos. Decía que de la carótida. Mucho tiempo después, una buena neuróloga nos ayudó. El que lo había atendido en la Ciudad de México era muy malo, perdimos mucho tiempo”, completó.