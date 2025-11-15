Rating: los explosivos números del mano a mano de Pergolini con la Chna Suárez con la sorpresiva participación de Icardi

Desde que llegaron a Buenos Aires, Mauro Icardi y Eugenia Suárez estuvieron en el ojo de la tormenta. Y es que la pareja que es parte del famoso “Wanda gate” despierta amores y odios. Mientras que el futbolista está pasando días con sus hijas, después de varios meses sin verlas, la actriz vino a la Argentina para presentar su nueva serie “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, de Disney+. A propósito de las visitas que tenía planeado hacer en los medios para hablar de su trabajo, se generó una fuerte polémica entre los dos canales de streaming más importantes: Luzu y Olga. Todo estaba previsto para que la China fuera a visitar el programa Antes que nadie que conducen Diego Lueco, Yoyi Francella, Mica Vázquez y Trinche, luego de que la señal de Migue Granados desistiera de la entrevista. Sin embargo, a último momento la cita fue levantada por supuestos malos entendidos entre la prensa de la plataforma y quienes cerraron la nota. Mientras que Leuco aseguró que la joven habría pedido que Nicolas Occhiato estuviera en algún momento de la entrevista, Suárez desmintió esto en sus redes sociales.

“Nunca me metería en una nota, ¿por qué lo haría? Antes que Nadie es el segundo programa más visto del streaming, le va bárbaro y yo no tengo por qué meterme en una nota de ellos, no tiene sentido. Y ahí ellos prefirieron que no y listo”, aclaró Occhiato. La China, por su parte, aseguró en su cuenta de X que nunca se enteró que le habían ofrecido un mano a mano con Leuco y que de ser así lo hubiera aceptado. La polémica quedó instalada durante toda la semana y este jueves se supo que finalmente Suárez iría a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini y grabaría una nota con Moria Casán, para su ciclo, que debutó esta semana en la pantalla de eltrece.

La China Suárez, en el programa de Mario Pergolini gentileza eltrece

La expectativa era alta porque esta sería la primera entrevista que la China daría, luego de la nota que hizo este año en el streaming de la Televisión Pública con el periodista Gustavo Méndez. Asimismo, Otro día perdido logró instalarse en las noches de eltrece con buenos números de rating, considerando los índices que marca el canal. El late show que lleva adelante Pergolini no solo logró conquistar a un público que cada vez está más esquivo a ver televisión abierta, sino que instaló un estilo amable a la hora de entrevistar, sin dejar de ser picante, innovó en la manera de presentar los PNTs, (Publicidad no tradicional), con Inteligencia artificial y tiene en espera primeras marcas que quieren auspiciar. Prueba de esto fue la calidad de invitados que tuvo esta semana por la que desfilaron Carmen Maura, Julieta Zylberberg, la actriz española de La casa de papel, Itziar Ituño y Andrea Pietra. La fórmula es simple: un ciclo que no corre detrás de la locura del minuto a minuto de rating, que no se ocupa de los mismos temas que el resto, apuesta a figuras que no van por todos lados y además se da el lujo de presentar grandes historias de personajes desconocidos. Otro tipo de televisión, al que el público le dijo que sí.

El ciclo comenzó a las 22.45, como de costumbre, con un piso de 6 puntos que le dejó Guido Kaczka, en un día donde la competencia no es la misma que la de todos los días porque no se emitió MasterChef. De hecho, en el folklore de las redes sociales los amantes y detractores de Wanda Nara le pedían a Telefe que emitiera un capítulo del reality de cocina para que compitiera de manera directa con su archienemiga. Cosa que no sucedió, ya que el canal puso al aire un capítulo estreno de Por el mundo con Marley junto a Vicky Xipolitakis recorriendo Osaka que lideró la franja con 8 puntos. Ambos presenciaron una pelea de Sumo y se animaron también a participar del enfrentamiento con todo. Visitaron la juguetería más grande de la ciudad y mostraron toda la tecnología de avanzada de Japón.

La China Suárez, en el programa de Mario Pergolini gentileza eltrece

En la previa del reportaje, Pergolini hizo varios chistes relacionados con la visita y su pareja. “Tengo todas las preguntas, lo que pasa es que siete no las va a querer contestar”, ironizó el conductor. Cuando terminó Marley, Telefe decidió repetir el partido de Argentina-Uganda que emitió al mediodía y eltrece pasó al frente con 6.2 puntos. Luego de la apertura con las noticias del día, llegó el turno del reportaje a la actriz. En ese momento subió a 6.9. La China habló de su nueva serie, los paralelismos con su personaje, sus reacciones mediáticas, los primeros trabajos con Cris Morena y la relación con su padre. A medida que transcurría la nota, Otro día perdido trepó a 7.7 frente a la repetición del fútbol con 3.4. Pasadas las 23.45, Mauro Icardi se sumó al living para hablar de la relación con Eugenia, la vida en Turquía y su futuro profesional. El pico del programa fue de 7.8 puntos, la marca más alta desde su debut. Una vez más queda demostrado que si los contenidos son atractivos, el público aparece.