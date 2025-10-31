Dónde ver La gran exclusiva, la película que revive el escándalo del príncipe Andrés

La Familia Real británica atravesó días agitados luego de que se confirmara una decisión histórica: el príncipe Andrés, señalado por su vínculo con Jeffrey Epstein, perdió su título y deberá dejar el Royal Lodge, la emblemática residencia en Windsor donde vivía. En pleno revuelo y con la imagen de la monarquía nuevamente en el centro de la discusión pública, una producción volvió a cobrar fuerza: La gran exclusiva. El film inspirado en las memorias de la periodista Sam McAlister y en la entrevista que sacudió a la Casa de Windsor, está disponible en Netflix y promete volver a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos reales de las últimas décadas.

La plataforma de streaming tiene en su catálogo La gran exclusiva, una película basada en las memorias de la periodista Sam McAlister que revive el escándalo que rodeó al príncipe Andrés tras su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Bajo la dirección de Phillip Martin, el film reconstruye desde adentro cómo se gestó el famoso reportaje de la BBC, una entrevista que dejó al duque de York fuera de la vida pública y marcó un antes y un después para la Casa Real británica.

La película narra la entrevista que marcó el antes y el después para el príncipe Andrés (Foto: Netflix)

En esta producción, estrenada en 2024, la tensión y el enfrentamiento entre la lógica institucional de la monarquía y el periodismo se vuelven protagonistas. Keeley Hawes interpreta a Amanda Thrisk, la asesora cuya misión era proteger la imagen del príncipe en medio de una tormenta política y mediática, mientras que Billie Piper se pone en la piel de McAlister, la productora que no se conformó con un “no” y trabajó con precisión para conseguir una entrevista que reveló mucho más de lo que Buckingham imaginaba.

Este thriller inspirado en el libro Scoop: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interview, escrito por Sam McAlister, se enfoca en el detrás de escena de la que fue una de las entrevistas más polémicas de la historia reciente. La película reconstruye cómo surgió la posibilidad de que el príncipe Andrés hablara públicamente sobre su vínculo con Jeffrey Epstein y por qué esa decisión terminó convirtiéndose en el detonante de su caída pública. En una de las frases más recordadas, justificó haber visitado una propiedad del delincuente sexual Epstein al decir: “Me quedé en su casa porque era conveniente”. Esta línea marcó la incomodidad y las contradicciones que marcaron aquel encuentro televisivo.

Basada en la exclusiva de la BBC que vinculó a Andrés con Jeffrey Epstein (Foto: Netflix)

Esta película vuelve al foco debido a un contexto especialmente sensible para la monarquía británica, atravesada por la enfermedad del rey Carlos III y por el retorno de Andrés a espacios públicos, lo que vuelve a poner la lupa sobre su figura. Con interpretaciones de Rufus Sewell como el príncipe Andrés y Gillian Anderson como Emily Maitlis, la periodista de la BBC que lo entrevistó, la cinta muestra cómo el reportaje que buscaba limpiar su imagen terminó convirtiéndose en la llamada “primicia de la década” y desató un escándalo que aún resuena en la opinión pública.

La producción inspirada en el libro de Sam McAlister está disponible en Netflix (Foto: Netflix)

A lo largo del film, se detalla el proceso completo: desde las negociaciones con Buckingham hasta la tensión previa a encender las cámaras. La película no solo exhibe el momento de la entrevista, sino también las reacciones posteriores y la falta de conciencia del príncipe sobre la gravedad del episodio.

Esta producción es ideal para revivir uno de los momentos más tensos y comentados de la realeza británica, con una mirada fresca y humana sobre lo que ocurrió detrás de cámaras. Con un elenco de primer nivel y una narrativa atrapante, la película está disponible en Netflix para quienes quieran sumergirse en esta historia que marcó un antes y un después para la monarquía.