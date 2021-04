Ernestina Pais: “No voy en contra de las medidas, pero pido responsabilidad”

Ernestina Pais opinó sobre las nuevas medidas tomadas por el Gobierno y aseguró que se “las veía venir”. “La ola y la falta de cuidados detonan un sistema médico a punto de explotar. Se hubiera podido evitar sin fiestas clandestinas, sin marchas, sin ir de vacaciones, sin la vacunación VIP. Todo mal hecho. Fallaron en todos los estratos, me parece. Las fiestas clandestinas van de la mano de la corrupción”, dijo en Los ángeles de la mañana (eltrece).

Pais reveló que tiene muchas discusiones con su hijo: “Sus argumentos son que es joven y no iba a contagiarse de Covid-19, que no tolera no ver a sus amigos. Yo le digo que hay otras formas de comunicarse. Son muchos argumentos que hay que desgranar amorosamente”.

También habló sobre el sector gastronómico, ya que Ernestina es dueña, junto a sus socios, de un restaurante. “Los gastronómicos que cumplimos, tenemos que pagar los platos rotos. El sistema de salud está colapsado y los médicos muy cansados, no dan más. Son quince días de cierre, pero que sean quince días. Seamos responsables para poder volver a trabajar. 36 familias viven de Million [su restaurante], los obligo a venir en bicicleta y he tenido dos o tres contagiados en toda la pandemia y todos traídos de afuera. Les dije que si se no cuidaban en sus casas, iba a tener que dejarlos afuera”, expresó.

Y sumó: “Cuidémonos porque la cosa está fea. No voy en contra de las medidas sanitarias, pero pido responsabilidad, no corrupción. Estamos abriendo un recurso de amparo todo el sector junto con la cámara gastronómica y el sindicato. Dejemos de politizar una pandemia, la eficiencia no tiene color político”.

Luego señaló: “Las escuelas se cerraron para frenar la circulación de la gente para que no se movilice en trasporte público. Tuvimos siete meses para organizarnos. Necesitamos medidas económicas que nos permitan avanzar”.

Por otro lado, habló sobre lo que está haciendo actualmente: está estudiando sociología. “Volví a la facultad”, dijo muy contenta con su vuelta al estudio.

LA NACION