Escuchar

Las alarmas sobre la salud de Ernestina Pais se encendieron nuevamente: en la madrugada del jueves, la conductora fue internada en la sede de Saavedra del Cemic acompañada de una persona, y con “una situación psicomotriz complicada”. Con el correr de los días, a la información inicial se le sumaron nuevas versiones que ponían en entredicho su estado. En medio de la confusión y sin hablar de su estado de salud, Pais compartió un posteo en su cuenta de Instagram.

Todo comenzó el viernes. Una vez que la exconductora de Mañanas públicas llegó al centro médico, fue contenida por los profesionales, sedada y trasladada al tercer piso de la institución, donde la aislaron de la prensa y de toda persona externa a la clínica. “Solo ingresa una enfermera”, detalló el columnista Fede Flowers en el programa radial ¿Quién paga esta fiesta? (Rock and Pop) esa misma mañana. El periodista agregó que Pais llegó al lugar con una “situación psicomotriz complicada” y que esperaba una derivación.

Ernestina Pais fue internada en jueves por la madrugada Instagram

Esa misma noche, tanto una productora de LAM como Yanina Latorre compartieron sus versiones, y los hechos del caso se volvieron aún más confusos. “Ayer, cuando la llamamos consultándola por la información de que estaba internada, Ernestina se reía y me decía que era mentira, que no estaba internada, que estaba en Uruguay con su emprendimiento y que dejemos de inventarle internaciones y controles de alcoholemia. Me lo desmintió categóricamente. Se reía mucho, como que le causaba gracia: yo le creí”, explicó Dolores, la productora del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Por su parte, la panelista aportó su versión. “El cuadro no está bueno: está fracturada, llegó con un delirio místico, y con varias cosas más. Un acompañante, no sé quién es, llegó con ella al Cemic, quedó ahí y hay un hermetismo total. El teléfono de ella está apagado. La idea era trasladarla a un neuropsiquiátrico, y no sé si ese traslado ocurrió o no, porque nadie te da información. Hasta donde yo sé no hay denuncia policial, pero por el cuadro que a mí me pasan debería haber denuncia policial”. Y por último, la productora aseguró: “Federica Pais nos atendió el teléfono, pero nos dijo que no quería decir nada al respecto porque no le corresponde”.

Acabo de hablar por teléfono con Ernestina Pais. Se la escucha súper bien. Me contó que solo le agarró un poco de estrés. Que está a full con un proyecto en Uruguay y cuando bajó del avión se sintió mal. Pero ya está todo bien! — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) March 17, 2024

El sábado, fue Estefi Berardi quien en su cuenta de X agregó aún más desconcierto al asunto. “Acabo de hablar por teléfono con Ernestina Pais. Se la escucha súper bien. Me contó que solo le agarró un poco de estrés. Que está a full con un proyecto en Uruguay y cuando bajó del avión se sintió mal. ¡Pero ya está todo bien!”, completó. Mientras tanto, Flowers, sentado en el living de Implacables, dio información en contrario el domingo, en el envío de Susana Roccasalvo. Luego de explicar que no le hablaron de fracturas, aseguró que Pais seguía en Saavedra. “Su exmarido fue a visitarla, se llevó el celular y ella entró en una crisis de nervios. Pedía irse de la clínica”, relató.

Un posteo de apoyo

El mensaje de apoyo que reposteó Ernestina Pais

Lo cierto es que en la cuenta de Instagram de Pais apareció una nueva historia. La conductora compartió una publicación de Ignacio Arigos con una foto de ella y un mensaje de aliento. “Que estés bien, preciosa”, escribió el músico. Ayer, la conductora volvió a usar su Instagram. En esta ocasión, compartió un video sobre la carga que soportan las mujeres y luego otro mensaje de apoyo, de un amigo. “Nunca dejes de reír. Te quiero”, decía la publicación de Christian Basoalto.

Ernestina Pais compartió ayer un posteo que deja al descubierto la carga que soportan las mujeres

Esta no es la primera vez que Pais atraviesa una situación de salud delicada. A fines de 2023 vivió un confuso episodio en su casa junto con su hijo Benicio, de 19 años, y fue asistida por el servicio de emergencia médica (SAME) que la encontró con lesiones leves. Las causas del incidente no fueron reveladas y la conductora negó haber sufrido violencia doméstica.

En diciembre, Pais protagonizó un incidente vial en Núñez. Tras el choque, la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, a cargo de Norberto Brotto, ordenó que la conductora fuera sometida a un test de alcoholemia y narcóticos, tal como dicta el protocolo. No obstante, y según el informe policial al que accedió LA NACION, Pais se negó a realizar ambos exámenes, por lo cual la fiscalía labró un acta y le secuestró el vehículo. Fue trasladada a su domicilio en un móvil policial.

LA NACION

Temas Ernestina Pais