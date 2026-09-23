Escándalo judicial por la herencia de Dolly Parton: armas, amenazas de muerte y una orden de restricción

El conflicto que rodea a la herencia de Dolly Parton, fallecida el 25 de agosto a los 80 años, ya no se limita a quién controlará sus negocios y propiedades. Su sobrino Bryan Seaver, quien durante más de 20 años estuvo al frente de su seguridad, fue despedido de sus funciones y ahora enfrenta una orden de restricción temporal a raíz de una serie de presuntas amenazas y reclamos de dinero que aparecen en documentos presentados ante la Justicia.

Dolly Parton en el festival de música de Glastonbury, el 29 de junio de 2014 Jonathan Short - Invision

Según los documentos judiciales, Seaver habría iniciado una “campaña de amenazas, intimidación y coacción” semanas antes de la muerte de Parton, cuando comenzó a sospechar que el estado de salud de su tía podía ser irreversible.

La situación se habría agravado después de la muerte de la cantante, al punto de generar un enfrentamiento con Donny Nozell, quien fue su representante durante más de dos décadas, y con los abogados y empleados encargados de administrar sus intereses.

El 22 de septiembre, un tribunal concedió una orden de restricción temporal solicitada por los responsables de la herencia de Parton contra Seaver. La medida busca impedirle acercarse a las oficinas de la cantante en Nashville e interferir en los negocios vinculados con su patrimonio.

El conflicto comenzó a tomar forma pública cuando Seaver, por pedido de la propia Dolly Parton, fue quien comunicó su muerte. Poco después, sin embargo, recibió una notificación mediante la cual se le informó que él y sus compañías de seguridad quedaban desvinculados de manera inmediata de las empresas de la cantante.

Los documentos judiciales sostienen que, antes de ese despido, Seaver habría utilizado su experiencia como contratista militar, su supuesto acceso a armas y su capacidad para ejercer violencia para presionar a personas vinculadas con la administración del patrimonio. En el expediente se incluyen mensajes que, según la acusación, fueron enviados al entorno profesional de Parton.

Dolly Parton en 1974 AP

“Busco venganza por mi gente durante los próximos 50 años. No tengo deudas. Solo tengo espadas y pistolas”, habría escrito Seaver a Nozell, de acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia.

En otro de los mensajes que forman parte del expediente, habría afirmado: “Lo único que tengo es animosidad y recuerdos. Pero voy a pasar el resto de mi vida delatando a cualquiera que haya traicionado a mi familia”. Y luego habría agregado: “Lo único que hago es la guerra... Todos deberían preocuparse por lo que pueda hacer”.

Dolly Parton enTokio, el 30 de julio de 1979 Tsugufumi Matsumoto - AP

También aparece en la documentación un mensaje enviado el 1 de septiembre a una abogada relacionada con los fideicomisos y la sucesión de Parton. Según la denuncia, Seaver escribió: “Más le vale que gane más dinero del que yo pueda ganar en otro sitio, o me voy a cargar a todo el mundo. Voy a convertirme en la mano de la venganza para toda mi familia”.

Dos días después, el 3 de septiembre, habría enviado otro correo electrónico a la abogada de Parton en el que se describió a sí mismo como “un asesino”. En ese mismo mensaje, según los documentos, aseguró: “El día que murió Dolly, le vendí municiones y armas por valor de 27 millones de dólares a la policía haitiana. El entretenimiento no es lo mío”.

La presentación judicial también sostiene que Seaver se habría definido como “literalmente un traficante de armas internacional y mercenario” y que habría hablado reiteradamente de su experiencia en conflictos armados y de sus contactos dentro del mundo de las armas.

Una ofrenda floral es colocada cerca la placa de Dolly Parton en el Salón de la Fama de la Música Country el martes 25 de agosto de 2026 George Walker IV - AP

Uno de los puntos centrales de la disputa es que, aunque su relación laboral con las empresas de Parton fue terminada, el despido no habría eliminado sus intereses personales vinculados con el fideicomiso de la cantante. Ese instrumento concentra parte de sus intereses comerciales y propiedades, por lo que la disputa podría extenderse más allá del enfrentamiento personal entre Seaver y quienes quedaron a cargo de la administración de su patrimonio.

La denuncia también describe un clima de temor dentro de la estructura creada para hacerse cargo de los negocios de la artista después de su muerte. Según la documentación presentada por She’s Alive, LLC, la compañía contratada para administrar los intereses comerciales de Parton, varios empleados “renunciaron en lugar de arriesgarse a sufrir represalias por parte de Seaver y sus cómplices fuertemente armados”.

La leyenda de la música country falleció el 25 de agosto LEON NEAL - AFP

De acuerdo con esa presentación, algunos empleados directamente “huyeron de sus puestos de trabajo para protegerse”, lo que habría dejado a la empresa frente a pérdidas y dificultades para continuar con sus tareas. She’s Alive pidió a la Justicia que impida que Seaver interfiera en sus operaciones y reclamó además una indemnización por daños compensatorios y punitivos, cuyo monto debería determinarse durante el eventual proceso judicial.

Seaver, sin embargo, rechaza la interpretación de sus mensajes como amenazas. Después de que TMZ informara sobre su despido y las acusaciones en su contra, sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Nada de lo que se dice en esta demanda constituye una amenaza, y mantengo la mayoría de mis comentarios”, declaró al medio. Y agregó: “Estaba hablando con franqueza y en privado con Danny, a quien consideraba mi amigo, y él se cree un gánster”.

Según su versión, buena parte de los mensajes citados en la demanda fueron intercambiados en un contexto de duelo. “Muchos de estos mensajes son de dos tipos desahogándose y llorando juntos por teléfono mientras estábamos de luto”, afirmó.

Seaver también cuestionó la decisión de apartarlo de su función como responsable de seguridad de Parton, un cargo que había desempeñado durante más de dos décadas. En un comunicado difundido por TMZ, él y su equipo dijeron estar “consternados por las acciones inesperadas y, hasta ahora, inexplicables” adoptadas después de la muerte de la cantante.

Dolly Parton creó un imperio que trascendió la música

“Seguimos firmemente decididos a cumplir su última voluntad de proteger a su familia”, señalaron. Y agregaron: “Nos negamos a ser intimidados por aquellos cuyas acciones creemos que se llevan a cabo de mala fe y con la intención de lucrarse a costa de la vida de alguien que voluntariamente dio tanto”.

El enfrentamiento se produce mientras comienza a definirse el futuro de una fortuna que, según estimaciones citadas en los reportes sobre la sucesión, ronda los 450 millones de dólares. Parton no construyó solamente una carrera como cantante: a lo largo de décadas convirtió su nombre en una marca que abarca música, entretenimiento, propiedades, inversiones y distintos emprendimientos comerciales.

Precisamente por eso, la discusión sobre su herencia excede la distribución de dinero entre familiares. También implica determinar quién tendrá el control efectivo de los negocios, las propiedades y los derechos vinculados con el legado de la artista.

La cantante, actriz y productora en la apertura de una exposición que recorría su vida y obra, en 2025 JASON KEMPIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por ahora, una parte de esas decisiones permanece bajo reserva. La disputa judicial entre Seaver, los responsables del patrimonio y quienes quedaron a cargo de administrar los negocios de Parton podría determinar en los próximos meses quiénes tendrán acceso y control sobre distintos sectores del imperio que la cantante dejó atrás.