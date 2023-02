“Estaba borracho y me mandó a dormir”: la extraña manera en la que Ashton Kutcher le declaró su amor a Mila Kunis

escuchar

Se conocieron en el set de That ‘70s Show cuando eran apenas adolescentes. Luego, él se casó con una de las máximas estrellas de la época, Demi Moore y conoció el escarnio mediático. Aquel matrimonio terminó de la peor manera luego de que se expusiera su última infidelidad. Durante todo ese tiempo, fueron amigos, aunque ella lo amaba en secreto desde la primera vez que lo vio. Después de haber transitado un largo camino juntos, ahora, que conforman una de las parejas más consolidadas de Hollywood, Ashton Kutcher y Mila Kunis revelaron cómo fue la primera vez que el actor le dijo que la amaba.

No. Aquella situación no se parece en nada a ninguna de las películas románticas que ambos suelen protagonizar. Según explicaron, ese episodio fue mucho más patético que romántico.

Ashton Kutcher y Mila Kunis paseando por las calles de Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

La primera en remitirse a aquel lejano momento fue Kunis. En octubre del año pasado, la actriz revelo en The Kelly Clarkson Show que el comienzo de la relación con su esposo se pareció bastante al final del matrimonio entre sus padres. “Mi papá le dijo a mi mamá que estaba enamorado de ella tres meses después de que su relación estuviera completamente destrozada. Y mi mamá le respondió: ‘Está bien, volvé a decírmelo por la mañana’. Me pasó lo mismo con Ashton”, reveló.

“A los tres meses de nuestra relación, se presentó en mi casa a las dos de la mañana”, continuó la actriz de El Cisne Negro. En ese momento, el actor expresó por primera vez y “de una manera muy arrastrada” que la amaba. Al igual que hizo su madre en su momento con su padre, Mila lo envió a la cama, pero él le retrucó: “No. Y te amo”.

Esta semana, Kutcher fue el invitado especial de Clackson y la cantante y conductora no quiso perderse la oportunidad de conocer su versión de la historia. “Claro que lo recuerdo”, expresó el actor en el programa que se emitió nada menos que el día de los enamorados. “Lo recuerdo claramente, aunque no sé cómo puedo recordarlo porque estaba realmente borracho... Entré en su casa y estaba cantando una canción de Kenny Chesney y le dije: ‘Vos y el tequila me vuelven loco’, porque había consumido demasiado tequila y es cierto que ambos me vuelven loco”.

Los actores están casados desde 2015 Capturas

El protagonista de ¿Tu casa o la mía? dio más detalles de aquel extraño momento. “Le di una serenata para desahogarme. Luego le dije que la amo. Y lo dije muy en serio”, afirmó. La que luego se convertiría en su esposa, sin embargo, no se tomó muy en serio sus palabras. “Ella me miró y solo atinó a decirme: ‘Decímelo por la mañana’. Y lo hice. La desperté y le dije: “Escuchame: ¡Te amo!”.

La historia, claramente, terminó de la mejor manera. La primera salida de Mila y Ashton, una vez que decidieron dar un paso más allá en su relación, fue al cine. Un plan previsible y convencional, pero efectivo. Si bien trataban de ocultarse de los flashes indiscretos, cuando fueron sorprendidos aludieron a esa amistad nacida en el trabajo compartido. “Somos como hermanos”, decían con poco convencimiento. Al poco tiempo, decidieron blanquear la situación. “Sí, somos novios”. Mila había logrado formalizar aquel amor platónico que parecía imposible.

Ashton Kutcher y Mila Kunis asisten al Gran Premio de Fórmula 1 junto a sus hijos en Miami Mavrix Photo/The Grosby Group

“Desde que lo vi, sentí un flechazo. Cuando se casó con Demi, seguimos siendo amigos. Luego, esa relación terminó, nos acercamos… Y terminé quedándome con mi primer amor platónico, que hoy es el papá de mi hija”, contó Mila hace algún tiempo. Haciendo una excepción sobre el velo de misterio que envuelve sus vidas, la actriz le comentó a E! News: “Tengo el mejor marido del mundo. Lo juro, tuve mucha suerte. Tengo un hombre que tiene mucha paciencia y es un increíble apoyo para nuestra familia”. El 4 de julio de 2015 la pareja se casó. Testigo de la boda fue la pequeña Wyatt Isabelle Kutcher, la hija de la pareja que nació 1° de octubre de 2014. En noviembre de 2016 llegó el segundo heredero: Dimitri Portwood Kutcher.

