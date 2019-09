Me gusta Me gusta

Fiel a su estilo, David Hasselhoff dejó varias postales durante la presentación de su audiolibro Up against the Wall - Mission Mauerfall, con motivo de 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín

Mientras Rami Malek filma la nueva película de James Bond, su novia, la actriz Lucy Boynton, asistió a la premier de la comedia de Netflix The Politician, en Londres Foto: Agencias

Una chica al rojo vivo: la actriz canadiense Cobie Smulders posó junto al automóvil (sin lavar) que conduce su personaje en la serie Stumptown, en Los Angeles Foto: Agencias

Judi Dench fue la encargada de revelar un mural de la actriz Peggy Ashcroft realizado por la artista Helen Marshall, durante la reapertura del teatro Ashcroft Playhouse en Fairfield Halls, Londres Foto: Agencias

La actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal dio un breve discurso antes de que la activista ambiental sueca Greta Thunberg fuera reconocida como Embajadora de Conciencia de Amnesty International, en Washington Foto: Agencias

Al tablao: Antonio Banderas fue fotografiado durante los ensayos de A Chorus Line, el musical que lo tiene como director y debutará próximamente en Málaga Foto: Agencias

Cita doble:el cantante de Aerosmith, Steven Tyler, asistió al estreno para invitados de Ad Astra en Los Angeles junto a su esposa, Aimee Preston; en la red carpet, posó junto a su hija, Chelsea, y su yerno, el actor Jon Foster Foto: Agencias

Los actores Oscar Jaenada, Paz Vega, Sylvester Stallone, Sergio Peris-Mencheta y el director Adrian Grunberg, en la avant premier de Rambo: Last Blood, en Nueva York Foto: Agencias

¿Y ese gesto? Brad Pitt demostró, una vez más, que el paso del tiempo no lo afecta, pero no se privó de hacer muecas durante el estreno de su más reciente film, Ad Astra Foto: Agencias

¡Enamorados! El actor Tommy Lee Jones y su esposa, Dawn Laurel-Jones, no se soltaron las manos mientras paseaban por la alfombra roja Foto: Agencias

Magnética, Liv Tyler también dijo presente en la función para invitados de Ad Astra, en el teatro Arclight de Hollywood Foto: Agencias

Para la ocasión, eligió vestir de negro y mostrar su dentadura a las cámaras Foto: Agencias

Una hincha muy particular: Isabelle Huppert disfrutó del encuentro que enfrentó al Paris Saint-Germain con el Real Madrid Foto: Agencias

En Londres, George Clooney participó de una conferencia de prensa en la que se presentó un informe acerca de las atrocidades cometidas en el sur de Sudán, África Foto: Agencias

¡Estás igual! Matt Dillon pasó por Hamburgo para asistir al Festival Reeperbahn Foto: Agencias

La actriz australiana Anna Torv y el actor Holt McCallany, protagonistas de la serie Mindhunter, posaron para las cámaras en Beverly Hills Foto: AFP