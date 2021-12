Eugenia Tobal habló sobre la China Suárez: “No vivo con resentimiento, yo ya perdoné”

Alejada del medio desde hace tiempo, Eugenia Tobal vuelve a la televisión por partida doble. Por un lado, como conductora de Hogar dulce hogar por la pantalla de eltrece. Por otro, como actriz en una serie de Televisa, que luego se emitirá por Netflix. Tras hablar de sus nuevos proyectos, la intérprete hizo referencia a su larga lucha por ser madre, a la pérdida de su mamá Ofelia y opinó de la China Suárez, quien en un tiempo pasado fue la tercera en discordia en su relación con Nicolás Cabré.

Tras advertir que su hija Ema en breve cumplirá dos años, Tobal recordó cómo comenzó su historia de amor con el papá de la pequeña. “Él tiene un hospedaje canino. Lo llevé a mi perro para que viva la experiencia y Romeo [su perro] fue el celestino. Van a ser como 5 años ya”, indicó sorprendida en el piso de Los ángeles de la mañana. Con él no solo encontró el verdadero amor, sino la posibilidad de cumplir uno de sus sueños: ser madre. “Antes de conocerlo, había pensado llevar la maternidad sola”, confesó quien está trabajando en un libro sobre cómo es ser madre después de los 40 y pico.

“Mi fantasía era tener hijos a los 30. Se me fue postergando por un montón de cosas: la profesión, los viajes, la pareja. Creo que no encontraba con quién, no se daba el compañero o el momento. Cuando perdí el embarazo (fruto de su matrimonio con Cabré), al año siguiente fui y congelé óvulos”, reveló quien finalmente descubrió un problema de trombofilia que le impedía quedar embarazada.

Mientras detallaba cómo es el tratamiento que tuvo que llevar a cabo a lo largo de sus 9 meses de embarazo, la actriz concientizó sobre la importancia de hacerse estudios y tener información a la hora de buscar un embarazo. Luego, contó cómo fue convertirse en madre en plena pandemia: “ Fue maravilloso porque obligadamente disfruté de todo un periodo en el que, de otra forma, hubiera tenido que salir a trabajar. Yo además estaba transitando un duelo muy profundo (en referencia al fallecimiento de su madre Ofelia). Fue durísimo vivir las dos cosas en paralelo ”, confesó con lágrimas en los ojos.

Quebrada, Tobal intentó retomar su relato: “Me cuesta mucho hablar de esto todavía. Hasta los 8 meses de embarazo fui al hospital todo el tiempo y el último mes fue durísimo no poder estar, pero ella la esperó”, expresó emocionada, en referencia a que su madre llegó a conocer a Ema antes de morir.

“No vivo con resentimiento”

En medio de la charla inevitablemente el tema del WandaGate salió a escena. Si bien Tobal no quiso opinar al respecto, tampoco se quedó callada. “ La escuchaba recién a Pampita y opino lo mismo. Yo nunca hablé de nada, ni en ese momento ni ahora. Soy muy respetuosa de mi presente y mi familia. No opino, ni me importa. Lamento que tengan que pasar por esas cosas, no es nada grato ”, lanzó.

Al recordar su experiencia personal [estaba casada con Cabré y acababa de perder un bebé cuando su marido inició una relación con Suárez], señaló: “ En ese momento elegí no hablar, tenía una cosa más importante que hacer que era sanarme. Hablar era seguir metiéndole sal a la herida. No vivo con resentimiento, lo que pasó pasó; yo ya sané, perdoné ”.

“No pude charlar con ella. Ahora está más grande, creo que entiende”, agregó en referencia a Suárez, mientras las panelistas la contradecían y destacaban que con Wanda estaba haciendo lo mismo. Tras aclarar que nunca pudo hablar con ella, advirtió que nunca más se los volvió a cruzar a ninguno de los dos después de la separación. “A Nicolás tampoco lo volví a ver más. Es parte de una historia y un pasado y no vivo con ningún tipo de resentimiento”, aclaró.