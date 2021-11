Cambios en eltrece: termina El gran premio de la cocina y entra Eugenia Tobal

Finalmente, pero sin dar demasiadas pistas, Marcelo Tinelli confirmó que a finales de noviembre llegará a la pantalla de eltrece la flamante apuesta de su productora, Hogar dulce hogar, con la conducción de Eugenia Tobal. Y con este anuncio se da por descontada la despedida definitiva de El gran premio de la cocina, que desde hace varios meses viene amagando con apagar sus hornallas, pero por cuestiones de grilla del canal las dejó prendidas un poco más.

“Se viene Hogar dulce hogar a la pantalla de eltrece. Conduce mi querida amiga Eugenia Tobal. En noviembre estamos con todo”, escribió Tinelli en su cuenta de Twitter dando cuenta la llegada de la actriz a la pantalla del solcito está muy cerca.

Según informaron fuentes de la productora LaFlia a LA NACION, el ciclo -que ya se está grabando en los Estudios Baires, en Don Torcuato- tiene pensado abrir sus puertas el lunes 29 de noviembre, pero puede pasar que ultimar algunos detalles los lleve a demorar una semana más el estreno y así arrancar el 6 de diciembre. De todas maneras, están trabajando a full para llegar bien el 29 de este mes.

Pero no todas son buenas noticias, ya que como suele pasar cuando llega un nuevo ciclo, otro se termina. En este caso quien llega a su final -entre el 26 de octubre o el 3 de diciembre- será El gran premio de la cocina, edición famosos, que debutó con caras conocidas en septiembre pasado, pero no logró los números esperados. De todas maneras, lanzó otra temporada con 8 famosos el 25 de octubre pasado, de los cuales ya fueron eliminados Alejandra “Locomotora” Olivera, y la ex bailarina de ShowMatch Kate Rodríguez. Esta competencia se emite de lunes a viernes, de 15:45 a 17.

Recordemos que parecía que estaba todo dado para que el programa llegará a su fin luego de 13 temporadas con cocineros amateurs. Sin embargo, esta competencia culinaria producido por BoxFish -que también está detrás de MasterChef Celebrity, 100 argentinos dicen, MatchGame y ¿Quién sabe más de la Argentina? - decidió apostar nuevas ediciones en la que todos los participantes fueran famosos, entre ellos Guido Süller, Beto César, Evelyn Scheidl, la ex Bandana Lissa Vera, el influencer Lucas Spadafora, Mica Lapegüe (actriz e hija del periodista de eltrece) y Bautista Lena, entre otros.

Con el estreno de Hogar dulce hogar solo se verá esta modificación en la grilla vespertina de eltrece, el resto de la programación seguirá como hasta ahora: Match Game de 14.30 a 15.45, Bienvenidos a bordo de 17 a 18.30, y 100 argentinos dicen de 18.30 a 20.

De qué se trata Hogar dulce hogar

A finales de octubre se había confirmado que la actriz Eugenia Tobal desembarcaba en la pantalla de eltrece para conducir Hogar dulce hogar, un ciclo en donde los participantes deberán afrontar variados desafíos manuales.

Semana a semana, se enfrentarán equipos de cuatro personas (familias, amigos o compañeros de trabajo), quienes deberán realizar diferentes pruebas mostrando sus habilidades manuales. Las consignas tendrán que ver, por ejemplo, con el reciclaje de elementos no convencionales, la reutilización de materiales, la renovación de muebles o la decoración de ambientes. Pero para todo esto contarán con el asesoramiento de especialistas.

El jurado de la competencia está integrado por Octavio Borro (ex Jugate Conmigo), especialista en carpintería; Sol Álvarez Roldán (ex Utilísima), especialista en decoración y reciclaje; Agustina Gallo (ex Utilísima), especialista en manualidades, restauración y bricolaje, y Luis Escobar (Youtuber), especialista en construcción y realización.