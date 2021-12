Eva de Dominici, sobre los problemas en su embarazo: “Seguramente, mi hijo tenga las mismas mutaciones genéticas que yo”

Tras dos años de ausencia, Eva de Dominici regresó a Buenos Aires. No lo hizo sola, la acompaña su hijo Cairo, fruto de su relación con su pareja, el cantante Eduardo Cruz. “Es un placer para mí estar en la Argentina, me trae hermosos recuerdos y quiero volver más seguido, si la pandemia lo permite”, expresó la actriz.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, la actriz se mostró sorprendida por la repercusión a nivel mundial de la serie Maradona: Sueño Bendito, en la que encarna a una cantante que vive un romance con el futbolista durante su paso por Barcelona. “De verdad, me han contactado de todo el mundo para felicitarme por mi trabajo en la serie. Le está yendo muy bien a la serie. Era de esperarse, pero uno nunca sabe cómo va a reaccionar el público. Estoy teniendo muy lindos comentarios y para mí es un proyecto muy especial porque lo grabé estando embarazada. Es una felicidad verlo”, indicó.

“En ese momento estaba de cinco meses y medio y todavía tenía una pancita chiquita. No se notaba tanto, pero en algunos planos yo me doy cuenta y algunos amigos míos también. Lo grabamos en Barcelona y fue el único proyecto que hice mientras estuve embarazada”, explicó.

Su personaje, al igual que el que interpreta Romina Ricci, no se corresponde estrictamente a una persona real, a pesar de que muchos televidentes encontraron cierta similitud -sobre todo en el momento en el que transcurre el romance- con la relación que Diego Maradona mantuvo con Lucía Galán. “No me inspiré en nadie especialmente. Es una ficción, me imagino que habrán juntado varios personajes en uno. Obviamente me han preguntado por Lucía, pero no la interpreté a ella y eso se nota en la serie: cuando me ves te das cuenta de que no es un personaje tan cercano a Lucía. Además, ella dijo que no se sentía identificada y es real, tiene razón”, explicó De Dominici.

Además de ser el único que interpretó durante su embarazo, aquel personaje quedará por siempre en su memoria porque le permitió cumplir un sueño. “Me saqué las ganas. Hacía tiempo que tenía tiempo de cantar en algún proyecto y finalmente se dio. Además, me tocó interpretar baladas de los ochenta, que son mis preferidas. Fue un sueño hecho realidad”, reveló.

En 2018, la actriz conoció a su actual pareja -hermano de Penélope Cruz- y según explicó, la conexión fue innegable. Solo hicieron falta un par de citas para que ambos se dieran cuenta de que estaban perdidamente enamorados. Incluso, él le admitió al mes de conocerla que estaba seguro de que ella sería la madre de sus hijos. A los seis meses, los deseos -o quizás predicciones- del músico se volvieron realidad cuando Eva le anunció que estaba embarazada. Como fruto de su amor nacería Cairo, quien hoy ya tiene dos años.

La actriz reconoció que la velocidad con la que sucedieron los hechos la apabulló: “Susto sí, tenía; por supuesto. Pero principalmente, de ser mamá. Después de toda esta situación difícil, nos pudimos conocer profundamente”, le explicó la actriz a Dlugui.

En su momento, Eva tardó en dar la noticia de su embarazo, y hace un par de semanas contó por qué. Entrevistada por Jey Mammón en Los Mammones, De Dominici reveló: “A los tres meses y medio me llamó un genetista y me explicó que era portadora de dos mutaciones genéticas que estaban inactivas en mí, pero que en mi bebé podían estar activas. Eran muy graves”.

A continuación, los médicos le aclararon que si deseaba continuar el embarazo, iba a ser necesario que Cruz se sometiera a una serie de estudios. “Si él tenía una de las dos mutaciones genéticas, mi bebé tenía un 25% de probabilidades de tenerlas activas. Y me tenían que hacer una punción”, detalló.

Este sábado, a su vez, explicó: “Viajé [a España] justo después de enterarme de que estaba todo bien. Hasta que llegaron esos análisis, viví con un gran desafío que me puso la vida y con Eduardo nos aferramos a lo único que teníamos, que era el amor. Pasamos ese mes y medio con una incertidumbre total, pero por suerte salió todo bien. Son situaciones muy difíciles que nunca te imaginás que vas a tener que pasar, pero que cuando te tocan, te tocan”.

La protagonista de Sangre en la boca explicó, además, qué ocurriría si vuelve a quedar embarazada: “Si llegara a pasar, no tengo que pasar por el mismo estudio, porque Eduardo ya sabemos que no lo tiene. Hay gente que se hace este estudio antes de decidir que van a ser padres. Es algo que tenés en tu ADN. Algunos hablaron de Síndrome de Down, pero no, no tiene nada que ver. Son mutaciones genéticas, una en el riñón y otra en el cerebro, que no eran compatibles con la vida”.

“Seguramente Cairo tenga en su ADN esas mutaciones. Y si el día de mañana quisiera ser padre, va a tener que hacerse estudios. La medicina está avanzando de manera increíble. Yo apoyo muchísimo los avances científicos. Es increíble, por ejemplo, que uno pueda saberlo de antemano”, agregó.

Con respecto a su desembarco en Hollywood, donde se encuentra instalada desde antes de que se declare la pandemia de Covid-19, De Domicini aclaró: “Yo no lo veo como llegar a algún lado, lo vivo como un camino. Estoy viviendo situaciones hermosas, he tenido oportunidades increíbles y trabajo mucho para tenerlas. Cuando se da, intento aprovechar el momento y sacarle el jugo a esas situaciones”.

“Estuve filmando The cleaning Lady, la adaptación estadounidense de la serie argentina La chica que limpia, que acá protagonizó Antonella Costa. Llegué porque un director me recomendó con los productores. Hice un casting y me eligieron. Mi personaje es la esposa de Adan Canto (Narcos, X-Men: Días del futuro pasado), el protagonista masculino. La protagonista es Elodie Young (Elektra en la serie Daredevil). Ella es una genia y nos llevamos muy bien”, explicó.

Y agregó: “De hecho, en Argentina sigo haciendo castings. No tengo problemas con eso. Yo no me fui y dejé todo acá, se dio la pandemia y se dio mi embarazo; por eso me tomé un tiempito para volver. La idea es abrir otros mercados, no cerrar las puertas acá”. Sobre sus próximos proyectos, indicó: “No puedo decir mucho... Este viernes empiezo a grabar una serie para Amazon acá en Buenos Aires y en enero empiezo a filmar una película en Atlanta”.