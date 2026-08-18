Ewan McGregor recuerda cómo una película salvó la relación con su hija Clara tras su mediático divorcio

Ewan McGregor (Escocia, 55 años) tardó un tiempo en recuperar la relación con su hija mayor Clara (Inglaterra, 30 años), que se vio profundamente afectada tras el divorcio de su madre. En 2017, el diario The Sun publicó unas fotografías en las que se veía al actor besando a su entonces compañera de reparto Mary Elizabeth Winstead. Pocas horas después, el intérprete anunciaba el fin de su matrimonio de 22 años con Eve Mavrakis (aunque luego se supo que ya llevaban unos meses separados).

Pero su mediático divorcio y su aún más mediático nuevo noviazgo afectaron a la relación de McGregor con los cuatro hijos nacidos de su primer matrimonio ―Clara, Jamiyyan, Esther y Anouk―, que se mantuvieron distanciados por un tiempo. No fue hasta que la primogénita y el actor trabajaron juntos en la película Bleeding Love (2023), cuya trama se centraba en una relación entre padre e hija, que pudieron sanar su vínculo.

“Se trataba de la reconciliación entre padre e hija, una relación que no se había consolidado del todo entre nosotros”, recordó McGregor sobre ese rodaje durante su aparición en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo el pasado 16 de agosto. “Para mí y para ella, fue muy importante estar juntos en el set y contar la historia de una hija distanciada. No es una biografía, pero tiene muchos elementos biográficos”, contó.

Fue Clara quien buscó a su padre para la película. “Me dijo: ‘Estoy escribiendo una historia de nosotros y quiero que tú interpretes al padre de la película”. El actor admitió que al principio tenía miedo de que fuera una biografía, pero terminó siendo un proyecto en el que pudieron recuperar su relación. “Hubo un momento increíble y brillante en el que ella [el personaje que interpreta Clara] se sincera con su padre; le dice lo que piensa de él, y lo hizo de forma muy realista”, contó McGregor. “Fue una época muy dolorosa. Mis hijos sufrieron mucho, Clara sufrió mucho y, ahora se lo agradezco mucho, fue muy sincera conmigo, me expresó su enojo con mucha claridad”, dijo el intérprete sobre las secuelas del divorcio.

"Fue una época muy dolorosa. Mis hijos sufrieron mucho, Clara sufrió mucho y, ahora se lo agradezco mucho, fue muy sincera conmigo, me expresó su enojo con mucha claridad" Robby Klein - Getty Images North America

En 2024, Clara contó a la revista People que grabar junto a su padre había sido “una experiencia increíble”: “Es raro que, siendo adulto, tengas la oportunidad de pasar tanto tiempo con tus padres, así que fue algo realmente especial. Siempre había admirado a mi padre como actor, y actuar con él me demostró lo bueno que es en lo que hace”.

Que la relación con la estrella de Moulin Rouge no era fácil quedó claro en 2018, cuando la actriz fue noticia por escribir en un comentario de una cuenta de Instagram de seguidores de quien es desde 2022 esposa de su padre, Mary Elizabeth Winstead: “¿La mujer más bella y talentosa del mundo? ¡Están delirando! Esa chica es una basura”, escribió Clara. En 2019, admitió que en el pasado había luchado contra la depresión, ansiedad, violencia machista, violaciones, un aborto y el abuso de sustancias, llegando a depender del medicamento Xanax. Un episodio que quiso retratar en una escena de Bleeding Love, cuando el padre lleva a su hija a una clínica de rehabilitación después de que ella sufra una sobredosis tras haberse distanciado del padre al formar una nueva familia.

Clara McGregor, Jamyan McGregor, Anouk McGregor, Laurie McGregor, Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead en la ceremonia en la que el actor fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 12 de septiembre de 2024 Frazer Harrison - Getty Images North America

Tras la separación de Eve Mavrakis, quien entonces afirmó estar devastada y furiosa, la nueva novia del actor terminó con él, solo unos meses después, por los constantes ataques de los paparazis y en redes sociales. Pero en 2020 se dieron una segunda oportunidad; a finales de junio de 2021 tuvieron un hijo llamado Laurie, que mantuvieron en secreto un tiempo y, finalmente, en abril de 2022 se casaron.

Ahora el actor regresó a Escocia para celebrar los 30 años de Trainspotting, la película que lo catapultó en Hollywood. Y también acaba de estrenar El final de la calle Oak, la película de ciencia ficción que protagoniza junto a Anne Hathaway. En su paso por el Festival Internacional de Cine de Edimburgo, el conocido por interpretar a Obi-Wan Kenobi en la saga de Star Wars dejó en claro que está listo para su retorno como maestro Jedi cuando la producción quiera.