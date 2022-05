Obi-Wan Kenobi: un regreso con sabor a revancha, un reencuentro en el set y por qué la serie funciona como puente entre dos puntos del universo Star Wars

Disney+ continúa expandiendo el mundo Star Wars, y en la televisión encontró un taller inmejorable. A través de The Mandalorian y El libro de Bobba Fett, este universo galáctico se asomó a la vida de nuevos y viejos personajes, presentando aventuras muy a tono con la mirada que tuvo George Lucas en la trilogía original. De ese modo, el estreno de Obi-Wan Kenobi marca un nuevo eslabón dentro de esta cadena de títulos, que apuestan más por las aventuras clásicas, que por el exceso de efectos especiales .

En una conferencia de prensa de la que participó LA NACION, Ewan Mc Gregor, la actriz Moses Insgram y la directora y productora Deborah Chow, adelantaron los secretos detrás de esta esperada miniserie que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming.

Obi Wan, refugiado y aislado

El final de Episodio III: La venganza de los Sith, dejó a los Jedi diezmados. En el último tramo de esa historia, Anakin Skywalker (Hayden Christensen) se entregaba al lado Oscuro, renaciendo como Darth Vader luego de haber aniquilado a casi la totalidad de los Jedi de la galaxia. Con los gemelos Skywalker en su poder, Obi-Wan (Ewan McGregor) decide ocultarlos de la tenebrosa mano de su padre. De esa forma, Luke se cría en Tatooine como un granjero, y Leia como una diplomática. En la nueva ficción, la acción comienza diez años después de esos hechos.

“ Durante todo ese tiempo, Obi-Wan permaneció oculto. Él no puede intentar comunicarse con ninguno de sus viejos compañeros y lleva una vida bastante solitaria. Tampoco tiene la posibilidad de usar la Fuerza. De alguna manera, perdió su fe. Es como alguien que se hubiese alejado de su religión. La única responsabilidad que lo une a su pasado, es observar cómo crece Luke Skywalker, a quien entregó al tío Owen y a la tía Beru. Ese es el único vínculo que le queda de su vida pasada ”, explica McGregor sobre el destino de su personaje.

Poco se sabe con respecto a cuál será la amenaza que enfrente el retirado Caballero Jedi. Sin embargo, las escasas certezas que rondan a la producción de esta serie dan pautas sobre qué podría pasar en Obi-Wan Kenobi, y cuáles serán las viejas sombras y los nuevos retos con los que luchará el protagonista. El regreso de Christensen como Darth Vader indica que quienes fueron alumno y maestro probablemente salden viejas deudas, convirtiendo a esta ficción en el puente entre dos trilogías que permitirá explorar un rincón nuevo dentro del vasto mapa de Star Wars.

“Yo confiaba en que debía haber una buena historia entre Episodio III y IV, y luego de llevar a cabo un exhaustivo proceso de bucear entre distintas opciones, definitivamente la encontramos. Creo que hallamos algo realmente grandioso, que logrará satisfacer a los fans”, apunta McGregor. Por su parte, Deborah Chow agrega: “Lo que más me entusiasmó de este proyecto, es que podía desarrollar una relato muy grande, en el que también contaba con el tiempo necesario para sumergirme dentro de este personaje. Me gustaba la idea de hacer una historia conducida por un solo protagonista, teniendo la oportunidad de profundizar en él y conocerlo a fondo”.

Si bien no es demasiado lo que se sabe acerca de Reva Savander, la actriz Moses Ingram adelantó algunos rasgos de esta peligrosa villana, quien cuenta con un pasado que la vincula a la Orden Jedi: “ Ella es muy inteligente, forma parte de la ofensiva y siempre está diez pasos por delante de sus rivales. Es una subordinada de Darth Vader, y hará todo lo que esté al alcance de sus manos para cumplir sus objetivos. La verdad es que fue muy divertido ser la mala ”.

McGregor y volver a Obi-Wan, un sueño cumplido

Durante años, los fans no dejaron de fantasear con la posibilidad de reencontrarse con McGregor caracterizado como Kenobi. Las precuelas que conforman la primera trilogía, si bien en su momento encontraron voces en contra, eventualmente se convirtieron en películas clave para una camada de seguidores de Star Wars. Y eso tiene mucho valor para McGregor. “ Con el tiempo fui más consciente del cariño que tienen las generaciones para las que hicimos esas películas. Paulatinamente, descubrí que a la gente realmente les gustaban y que tenían un gran significado para esa generación. Y entonces desde Disney me preguntaron si me interesaba tener una reunión con ellos, porque no dejaban de ver que en las redes y en las entrevistas, que yo siempre decía las ganas que tenía de interpretar nuevamente a Obi Wan”.

Esta ficción también marca el regreso de Hayden Christensen en el rol de Anakin Skywalker, una noticia que entusiasmó a los fans y que también le permitió a McGregor reencontrarse con otra de las figuras fundamentales de Episodio II y III. Para el actor, fue muy importante reunirse con Christensen, con quien estableció un entrañable vínculo durante la filmación de esos largometrajes. “Cuando nos conocimos, nos hicimos muy cercanos. Las películas anteriores las grabamos en Australia, muy lejos de nuestros hogares. Recuerdo que pasábamos mucho tiempo juntos entrenando y actuando. Pero justamente como nos encontrábamos lejos de nuestras familias, salíamos juntos cuando la filmación de cada día terminaba. Con el paso de los años perdimos contacto, y hacía mucho que no veía a Hayden. La verdad es que me entusiasmó mucho volver a verlo, y charlar sobre este proyecto”, apunta McGregor.

El mayor desafío, y las expectativas frente a Obi-Wan

Hayden Christensen, Moses Ingram y Ewan McGregor, protagonistas de Obi-Wan Kenobi David M. Benett - WireImage

Obi-Wan Kenobi debe superar una prueba por partida doble. Por un lado, el éxito de crítica y público de The Mandalorian y de El libro de Boba Fett, le exige a esta serie estar a la altura de las circunstancias. Por otra parte, la ficción debe retomar a uno de los personajes más queridos de la saga. “ Sin lugar a dudas, el principal reto es que tenemos a estos íconos cuyo legado es enorme. En gran medida lo que hacemos es contar un nuevo acto de una saga que de por sí es desafiante. Nuestro objetivo entonces es respetar el canon y todo lo que sucedió antes de nuestra llegada. Pero también necesitamos un relato nuevo, y una forma original de presentarlo ”, explica Chow.

La revancha de Ewan McGregor dentro del Universo Star Wars Brian Bowen Smith

Para su estrella principal, reencontrarse con Obi-Wan también es un reto significativo. No solo porque le permite volver a interpretar a uno de los personajes más queridos de su filmografía, sino también porque le exige estar al frente de una historia sobre la que hay puestas enormes expectativas. Por ese motivo, McGregor analiza cuáles son las mayores ventajas del formato televisivo: “La belleza del relato seriado es que contamos con más tiempo para desarrollarla. Sin embargo, dado que todo responde a la visión de nuestra directora, es que la historia no deja de sentirse como una película. Esta serie es como un largometraje, pero fragmentado”.