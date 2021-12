Fabián Gianola: paso a paso de la causa, de las denuncias por abuso sexual a la indagatoria del viernes

Fabián Gianola será indagado por la justicia este viernes 17 por la mañana y en forma virtual. El actor deberá prestar declaración en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, denunciado por Fernanda Meneses de abuso sexual con acceso carnal y por Marcela Viviana Aguirre por abuso.

Las primeras denuncias al actor son de Meneses y datan de octubre de 2018, pero los hechos sucedieron mucho antes. Según relata la actriz en la causa, ella se encontraba “vulnerable emocionalmente” porque estaba separándose de quien entonces era su pareja, Marcelo Parisi. El primer hecho sucedió, siempre según Meneses, en el 2011, cuando ambos participaban de la comedia de eltrece Los únicos. Fabián Gianola fue a su casa y ella le comentó que estaba angustiada y se dejó abrazar, creyendo que intentaba contenerla. Luego, él la habría tirado sobre la cama y, a pesar de la negativa de Meneses, habría seguido con su intención de tener relaciones con ella.

Tras ese hecho, Meneses y Gianola estuvieron un tiempo sin dirigirse la palabra hasta finales de 2012, cuando se reencontraron. El segundo episodio sucedió años después, en septiembre de 2016 y en Canal 9, donde Gianola conducía Hoy ganás vos y Meneses participaba de un sketch. En un momento, él le habría levantado la pollera y procedido a tocarle partes íntimas. Un año después, y en el mismo programa, supuestamente la actriz vivió una situación parecida y esta vez delante de quien por entonces era su pareja, Marcelo Del Polito. Siempre según Meneses, esos hechos se sucedieron otras veces hasta que en 2017, cuando él supuestamente intentó violarla nuevamente y ante la aparición de otra persona, Gianola expresó: “Mi amor, las oportunidades se dan una sola vez en la vida... el tren pasó”. Días después, Meneses fue desvinculada del programa sin recibir los motivos de por qué se tomaba dicha medida.

Fernanda Meneses y Fabián Gianola se conocieron en 1999, se hicieron amigos y llegaron a tener una especie de “vinculo amoroso” hasta finales de 2003, según ella declaró en la justicia. Se mantuvieron en contacto con mensajes y charlas hasta los hechos sucedidos en 2011, en casa de ella.

Fabián Gianola y Viviana Aguirre junto a sus compañeros de Radio Colonia

En tanto, la locutora Viviana Aguirre dijo haber sufrido varios hechos de abuso durante 2019, cuando compartía con Fabián Gianola el programa Estamos de vuelta, en Radio Colonia. Según Aguirre, el actor la besó en la boca sin su consentimiento y al terminar el ciclo ese día ella le advirtió: “no creas que soy una ‘trola’ porque soy tu compañera de trabajo”, señaló Aguirre, a lo que Gianola respondió: “Soy cariñoso, acostumbrate. Yo soy así”. Pocos días después él habría tocado sus partes íntimas sin su consentimiento.

Aguirre y Gianola se conocieron en diciembre de 2018, durante el programa Noche Selfie, en Canal 26, que conducía el actor y en el que ella era productora independiente. Luego Aguirre invitó a Gianola a un evento y a partir de ese momento pensaron en hacer juntos un programa de radio. Según la locutora, el vínculo comenzó en buenos términos. En su declaración asegura que Gianola era “muy simpático, muy entrador”, aunque “siempre tenía eso como de querer tocarte más de lo común cuando te saludaba, es decir, era como mucho del contacto físico, pasarte el brazo a lo largo de toda la espalda cuando te saludaba, a eso voy. Pero yo hasta ahí como que podía manejarlo, frenarlo, le ponía el brazo como para marcar distancia”, aseguró.

La versión del actor

Pasado mañana, Fabián Gianola podrá hacer su descargo y dar su versión de todos los hechos. Las acusaciones que pesan sobre él son las de abuso sexual y acceso carnal.

Allegados a la defensa de Fabián Gianola aseguraron a LA NACION que están “muy tranquilos”, esperando las instancias lógicas de la instrucción. El actor celebra que lo llamen a declarar: “hace un año y medio que esperamos poder hacerlo porque la indagatoria es un acto de defensa y hay mucha expectativa. Esto va a terminar muy pronto, es un disparate absoluto y hay pruebas de sobra a favor de Fabián. Tenemos la más absoluta tranquilidad”, dijeron desde su entorno.

"Me sentí extorsionado", dijo tiempo atrás Fabián Gianola PATRICIO PIDAL/AFV

Si bien Gianola guarda silencia y apenas dice que está “muy tranquilo y confía en la justicia”, hace unos años se refirió a lo sucedido. “Me sentí extorsionado, con miedo, perseguido. Todo arrancó cuando terminamos un programa en el que hacíamos un sketch juntos. Me pidió plata y como no le daba el dinero, me amenazó con ir a los medios y destrozarme la carrera. Son denuncias falsas, es una persona con problemas. La verdad se va a saber. Viví momentos tremendos, me mandaba mensajes amenazándome todo el tiempo. Y me asusté cuando me mandó una captura de pantalla de mi hija. Esta mujer (por Meneses) llegó a decirme que tenía un hijo mío, que yo no reconocía. Entonces le dije que hiciéramos un ADN y nunca más habló de ese tema. En octubre de 2018 hizo una primera denuncia mediática y toda su familia se contactó conmigo. Tengo una carpeta con las denuncias que le hizo la familia por violencia. Me querían ayudar porque vivían esa violencia diariamente; sabían que era mentira todo lo que ella decía de mí. Es una persona que tiene problemas de alguna adicción o psiquiátricos. Quisiera que desestimara la denuncia y pida disculpas públicas, pero por como viene la cosa lo veo difícil. Conmigo no se contactó nunca más y yo no la bloqueé, pero nunca más me llamó. En una época me llamaba todo el tiempo. Un día encendí mi teléfono y tenía 65 mensajes de WhatsApp. Fue una pesadilla, fue muy duro”, detalló. “Esta chica me viene amenazando desde el 2017, advirtiéndome que iba a llegar a los medios de comunicación contando estas cosas que no son ciertas. Ella quería una indemnización porque la desvincularon del programa donde trabajamos juntos. Me la pedía a mí, que no tenía nada que ver con la producción del programa”, aseguró.

Juan Pablo Fioribello, abogado de Fabián Gianola, dijo hace un tiempo: “La historia es más simple de lo que parece: esta es una falsa denuncia y falso testimonio. Es un caso de extorsión. Hace mucho que le piden dinero. Es el primer caso en la historia en el que la familia entera de la supuesta víctima se pone a disposición y se solidariza con el acusado. Este no es un caso de abuso. Fabián nunca quiso denunciarla por extorsión porque ella no está bien”.