escuchar

Fabián Gianola no actúa hace dos años. Lo suspendieron en la Asociación Argentina de Actores debido a las cuatro denuncias por abuso que se radicaron en su contra . En estos días, se llegó a un acuerdo de partes con sus acusadoras. “Lo último que hice fue Relaciones peligrosas con Claribel Medina; estuvimos un año entero con la obra y cuando me llamaron a indagatoria se armó todo ese desastre, la jueza declaró la falta de mérito y así y todo me destrozaron. Estuve siempre a disposición de la justicia, en mi casa, tranquilo, pude salir y volver a entrar al país sin ningún problema. Fui humillado, linchado, abusado y violado mediáticamente, se me declaró culpable desde el minuto cero. Fui sobreseído en las cuatro denuncias que tuve [fue acusado por Fernanda Meneses, Viviana Aguirre, Griselda Sánchez, y Julia Miño]”, explica el actor y conductor que recibió a LA NACION en el SUM del departamento que comparte con su novia Florencia, en Nordelta. Detalló cómo llegaron a un acuerdo de partes, cómo vivió estos cinco años acusado de ser un abusador, qué dice su familia y cuáles son sus planes para el futuro. Además cuenta cómo conoció a su novia y revela que tuvo sus prejuicios antes de iniciar la relación: ella es treinta años menor.

–¿Qué creés que pasó?

–Esto estaba pergeñado.

–¿Por qué lo decís?

–Yo acababa de vender mi casa de un millón y pico de dólares y vieron la oportunidad. Está comprobado que fui víctima de una extorsión.

–¿Cómo viviste estos últimos años?

–Durante cinco años viví un infierno. Meneses me extorsionó en 2017 e iba a la televisión a decir que su hija era mía; le mandé una carta documento exigiéndole un ADN y desapareció. Un año y medio después me denunció por abuso: ahí la extorsión está comprobada. Fui suspendido de la Asociación de Actores y me sorprende que el Colectivo de Actrices dijera que más allá de la resolución de la justicia, no querían trabajar conmigo. No había oportunidad para mí.

"Voy a volver. Nunca pensé en retirarme, pero no me puse una meta todavía. Tengo ofrecimientos, estoy leyendo obras. Nunca estuve deprimido, no soy de enojarme, no soy rencoroso. Me apoyé mucho en mi novia, que se bancó todas. No hice terapia", explica Gianola NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

–¿Sentís que el medio te dio la espalda por la condena social?

–Muchos compañeros me creen porque me conocen y saben cómo soy. En la calle no tuve nunca ningún incidente feo. La gente me brindó su apoyo y con los años el descrédito de este tipo de denuncias fue cada vez mayor: parecía que todo el mundo abusaba de todo el mundo y todas las famosas fueron abusadas de chiquitas. Esas cosas se ven habitualmente en TV entonces empieza a perder el valor la verdadera denuncia. Las falsas denuncias y los intentos extorsivos tienen un fin, tanto para los abogados como para los denunciantes. Bienvenidas esas denuncias reales, pero después está la banalización y la gente empieza a descreer. Es lo que me pasó a mí. Yo voy a la cancha de Boca, al banco, a la farmacia, a cargar nafta, al supermercado, he viajado.

–Debés cumplir una probation…

–A los pocos días que ganó Milei, me llamó mi abogado diciéndome que la denunciante Aguirre quería hacer un acuerdo de partes, que se hizo inmediatamente. Nunca pensé que se iba a hacer tan rápido. Obviamente acepté, porque hace cinco años que estoy con esa basura. Lo raro es por qué ella que hizo más de 70 notas e hizo todo lo posible por mandarme a juicio quiso arreglar apenas cambió el gobierno.

–¿Pero tenés que hacer tareas comunitarias como parte del acuerdo?

–El acuerdo de partes es un acuerdo de formas. Son las herramientas que te da la justicia y no tenés otra alternativa. Y eso no significa reconocimiento de culpabilidad en ningún caso. Yo soy inocente y siempre lo fui. Yo estoy a disposición desde el minuto cero. Nadie me habló de tareas comunitarias.

–¿Qué vas a hacer ahora?

–Tengo a mi familia intacta. Mis hijos, Camila y Nicolás, siempre supieron la verdad y entienden. Cuando Meneses empezó a extorsionarme me mandaba capturas de fotos de mis hijos y me decía: “Tenés miedo que les pase algo, cagón”. Les tuve que contar a ellos y a mi exmujer lo que estaba pasando y pedirles que bloquearan a esa persona. Me ponía fotos de su cuenta corriente y me decía: “Quiero una buena cifra, no me quiero enojar”. Entonces toda mi familia sabía que era una extorsión, nunca dudaron. Y mi exmujer, Verónica, fue la que más me apoyó y estuvo a mi lado como mis hermanos, mis amigas, mis amigos, actrices, actores. Después de esa primera denuncia yo seguí trabajando e hice Burlesque en Mar del Plata, después vino la pandemia e hice un programa en Radio Colonia, y luego Relaciones peligrosas en teatro durante un año.

–¿Por qué no estás trabajando en este momento?

–Porque estoy suspendido por la Asociación Argentina de Actores desde enero de 2022 y porque estaba esperando a que se resolviera todo, porque es un compromiso poner a actores, productores, teatros a trabajar con una persona sospechada de semejante delito. Yo preferí guardarme, aunque me ofrecieron hacer teatro el verano pasado, también en agosto y en octubre, e incluso me acaban de ofrecer ahora y dije que no. Preferí que todo estuviera claro y además no tengo la urgencia.

–Se dijo que tenías problemas económicos e incluso que tu hijo te pagaba el alquiler…

(Risas) –Pobre mi hijo que vive en Palermo con su novia y labura todo el día; mi hija vive con su marido en Costa Rica. Ella trabaja para una empresa norteamericana y vive frente al Pacífico, en Playa Garza. Y Nico trabaja en una empresa muy importante, de importación y exportación. Tengo otros emprendimientos y vivo de eso; prefiero no contar públicamente de qué se trata, pero no tengo apuros económicos. Pago mis cuentas sin problema y nadie me ayuda.

–¿Pensaste en retirarte de la actuación?

–Voy a volver. Nunca pensé en retirarme , pero no me puse una meta todavía. Tengo ofrecimientos, estoy leyendo obras. Nunca estuve deprimido, no soy de enojarme, no soy rencoroso. Me apoyé mucho en mi novia, que se bancó todas. No hice terapia. Me gusta salir a caminar, me conecto con la naturaleza, tomo mate mirando el atardecer, escucho mucha música, leo teatro, historia, política, me preocupa mucho el país.

Entre algunos prejuicios y un futuro incierto

"Esto partió de una denuncia falsa, de un intento de extorsión", dice Gianola NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

-Estás en pareja. Debe haber sido importante su apoyo en estos años…

–Se llama Florencia, hace dos años y medio que estamos juntos y conviviendo hace dos. Es instructora de zumba, azafata, productora y asesora de seguros. Es una busca, hace todo. Da clases de zumba en el club Nordelta en el que vivimos.

–¿Cómo se conocieron?

–Fue a ver Relaciones peligrosas cuando estuvimos en Luján, me avisó por Instagram. No nos conocíamos, pero trato a todo el mundo con mucho respeto. Nos quedamos charlando en la puerta del teatro. Es una persona con mucho humor, simpática, divertida, entradora, tiene una cabeza superior. Esa noche fuimos a una hamburguesería y después no nos vimos por veinte días porque me fui de gira. En ese tiempo chateamos y empezó a generarse un vínculo. Cuando volví la invité a casa a comer al mediodía, y como no tenía nada en la heladera vino conmigo al supermercado y cocinó ella porque lo hace espectacularmente bien.

–¡Es la mujer perfecta!

(Risas) –Le gusta el fútbol, es hincha de Tigre y de Gimnasia de La Plata y yo de Boca. Vemos fútbol juntos. Cocina bárbaro, es muy pro, muy divertida. Hablamos mucho de lo que pasó, vio todo, leyó todo, me bancó a muerte. Y a los seis meses de salir, empezamos a convivir.

–¿No te hicieron ruido los treinta años que tienen de diferencia?

–¡Sí! Al principio, sí. Tenía prejuicios. Nunca pensé que iba a enamorarme de alguien tan joven. Me imaginaba con una mujer de mi edad y de golpe apareció este ángel, con una liviandad y una libertad increíbles. Y me bancó a muerte: se indignaba, me cuidó, me protegió y salimos juntos adelante porque todas las denuncias eran falsas.

–-¿Tiene relación con tus hijos?

–Sí, se llevan bárbaro. Pasamos las fiestas juntos. Mi hijo viene seguido con su novia y hago asados. Mi hija estuvo este año también, visitándonos. Y tiene una excelente relación con la mamá de mis hijos, que viene de vez en cuando a tomar mate a casa. La separación fue ríspida pero nunca nos peleamos. Estuvimos treinta años juntos, es la mamá de mis hijos y es una persona íntegra, buena, incapaz de una maldad, digna, trabajadora, una mamá hermosa y una esposa que dio todo. No tengo más que palabras de amor hacia Verónica y ahora hacia Flor. Estuve enamorado dos veces.

–¿Es verdad que te operaste la barba?

–Yo soy lampiño, tengo muy poco pelo y apenas me crecía un poquito de barba, por sectores. Ahora todo el mundo usa barba y yo quería la mía (risas). Tengo un amigo que es el dueño de Capilea y me sugirió que me pusiera barba. Fue hace tres semanas y la operación duró ocho horas; me puso pelo por pelo. Me sacaron pelo de la cabeza y me lo pusieron en la cara. ¡No tenía patillas y ahora tengo! Estoy feliz. Hace años que le pregunto sobre el tema, pero quedaba ahí. Y ahora fui, me pidió los prequirúrgicos y un día me llamó para decirme que a los dos días me operaba.

Fabian Gianola y su novia Florencia Rodrigo Nespolo - LA NACION

–Tenés 60 años, ¿te asusta el número?

–No. Me siento muy bien. Estoy igual que a los 40 y ahora que terminó toda esa pesadilla, mejor. Ya venía pasando porque fui sobreseído en 2022 y después en 2023. Nunca hubo un testigo en mi contra ni pruebas tampoco, no había nada. Eran denuncias de media página al solo efecto mediático.

-¿Y qué te dijeron tus amigos cuando se conocieron las denuncias?

-Anita Martínez, que es mi amiga, me dijo una vez algo que no me olvido más. Me dijo: “Hay que amigarse con la realidad, no queda otra”. Porque si no, no podés convivir con esa realidad y yo conviví con la impotencia de la injusticia cada vez que me acostaba a dormir y cuando me despertaba. Esto partió de una denuncia falsa, de un intento de extorsión comprobado. La jueza Maiorana, de la Unidad de Delitos Femeninos, me sobreseyó utilizando el artículo 336 que dice que el hecho no ocurrió. No que no se pudo comprobar: que no ocurrió. Todos los testigos fueron en contra de lo que ella (Meneses) decía y quedó al borde de la estafa procesal. Todas las siguientes denunciantes pasan a ser sospechosas de ser partícipes necesarias de un cohecho, una extorsión, y van a ser investigadas por la Justicia.

–¿Vas a iniciar acciones legales contra ellas?

(Piensa y reitera) –Todas las siguientes denunciantes pasan a ser sospechosas de ser partícipes necesarias de un cohecho, una extorsión y van a ser investigadas por la Justicia.