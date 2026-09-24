Fabiana Araujo se casa: de encontrar el amor en un bar a planear una boda de ensueño

Fabiana Araujo había salido a cenar sola a un bar cercano a su casa, en el Bajo Belgrano. Pidió una burrata. Un hombre que había elegido el mismo plato pasó junto a su mesa y le hizo una pregunta: “¿La mejor burrata del condado o del país?”. Conversaron un momento y la noche siguió. Este sábado 26 de septiembre, Fabiana y aquel hombre, el empresario Marcelo Dimini, se casarán.

La conductora y exmodelo eligió una fecha especial para la ceremonia: su cumpleaños. El civil será al atardecer en SOMMA, un rooftop frente al Hipódromo de Palermo, con familiares y amigos como invitados. A pocos días de la boda, Araujo contó a LA NACION cómo viven la previa: “Estamos muy emocionados, muy sensibilizados los dos. Es una decisión que tomamos siendo dos personas adultas”.

Años atrás, la conductora atravesó dos enfermedades: primero cáncer de mama y más tarde, tuvo síndrome de Guillain-Barre, que, entre otros síntomas, le paralizó la cara y las piernas. Debió volver a aprender a caminar Archivo

Para ambos será el tercer matrimonio. Lejos de esquivar el dato, ella lo incorpora a la ilusión que comparten: “Estimamos que esta es la definitiva”, dice. Y agrega: “Estamos muy, muy emocionados, muy felices. Va a ser un regalo”.

La primera vez que se vieron, Araujo acababa de volver del canal y había decidido comer cerca de su casa. Dimini no sabía quién era ella; según contó Fabiana a LA NACION en abril de 2025⁠, él no miraba televisión. Aquel intercambio por la burrata parecía destinado a quedar como una anécdota hasta que, meses después, ella reconoció su foto en Instagram. Empezaron a hablar por esa red social, siguieron por WhatsApp y finalmente acordaron una cena.

Marcelo fue a buscarla a su casa. Antes de salir, la abrazó con una familiaridad que la sorprendió. Fabiana recordó ese gesto como el momento en que sintió una conexión especial. La relación avanzó y, durante un viaje al Caribe, bajo la luna llena de febrero, llegó la propuesta de matrimonio.

Cuando el noviazgo todavía era reciente, Araujo decía que prefería ir paso a paso. Tampoco descartaba volver a casarse: para ella, estar en pareja era una posibilidad que valía la pena elegir otra vez. Procuraba, además, cuidar la privacidad de Dimini, que tiene una empresa de impresiones y no pertenece al ambiente televisivo. Con el tiempo comenzaron a mostrarse juntos en eventos; este mes posaron en la apertura de la Semana de Alta Costura en el MALBA⁠.

El sábado, la familia tendrá un lugar central. Almendra y Kari Araujo, hijas de Marcelo Araujo, el primer marido de Fabiana, serán testigos de la ceremonia junto con Germán Martínez y Gabriel Perón. También llegará desde Italia la hija de Dimini, que vive allí. “Va a ser muy familiar, muy amoroso”, le anticipó la novia a este medio. Entre los invitados estarán amigos que acompañaron a la pareja durante este tiempo y personas cercanas a ella del mundo de la moda, la prensa y la televisión.

Los detalles de la boda

Fabiana Araujo: "“Vamos a festejar la vida, vamos a festejar el minuto a minuto” foto: @matiasjsalgado

Karen Reichardt, Marcela Rottgardt, Cecilia Bruzzone y Valeria Valle serán las damas de honor. Para la ceremonia, Araujo eligió un diseño de Mario Vidal, de Iara, y joyas de Giovanna Di Firenze. Alberto y Bebe Sanders estarán a cargo del peinado; Mabby Autino, su maquilladora de siempre, hará el maquillaje. El ramo llevará la firma de Ana Clara Zlogar.

Exmodelo de alta costura y conductora, Fabiana atravesó momentos difíciles que relató públicamente: fue diagnosticada con un cáncer de mama y, tiempo después, lidió con los síntomas del síndrome de Guillain-Barré, tras el que debió volver a aprender a caminar. En 2025, al hablar de su relación con Marcelo Dimini, también reconoció que le había costado volver a confiar: a cuatro años de haberse separado de su último exmarido, a quien denunció por violencia psicológica y verbal, apostaba nuevamente por el amor.

Hoy, cuando piensa en la boda, vuelve a esa idea con sus propias palabras. “Vamos a festejar la vida, vamos a festejar el minuto a minuto”, expresó con ilusión. “Todos hemos atravesado situaciones muy difíciles a lo largo de nuestra vida, pero por ahí ha llegado la recompensa en este momento”. El sábado, en el día de su cumpleaños y rodeada de las personas que quiere, comenzará una nueva etapa en su vida.