Los llamados telares de la abundancia, un movimiento que se autoproclama "revolucionario" para la economía femenina y consiste en armar una cadena de dinero entre mujeres de acuerdo con una jerarquía -agua, aire, tierra, fuego-, para generar más dinero -abundancia- para todas, causaron una gran polémica y ya han sido develados como una estafa. Sin embargo, el debate divide a la opinión pública y Fabiana Cantilo fue una de las famosas que se animó a declarar cuál es su posición. Con una carta abierta "a los que dicen que no funciona", la cantante apoyó lo que muchos usuarios en las redes sociales señalan como una estafa. "En lugar de invitar a desconfiar unos de otros, podríamos, explicar cómo SI beneficia, funciona y fortalece, la participación organizada, el compromiso y la confianza, el apoyo y el bien común", dijo en su carta. Muchas famosas se involucraron en esta polémica, pero a favor del famoso telar, solo Fabiana Cantilo se expresó públicamente. Malena Pichot y Julia Mengolini fueron las más contundentes a la hora de rechazarlo vía Twitter: "Sepan las 'aguas' que están cometiendo un delito. Liso y llano. Y ya no vale alegar desconocimiento porque la información está por todos lados. Si estás cobrando, estás estafando a mucha gente. Eso está penado y podés ir en cana", escribió Mengolini, mientras que Pichot dejó en claro que el telar no tiene relación con el movimiento feminista: "Se dejan de joder con que la estafa del telar es una movida feminista", cuestionó.

Por su parte, Cantilo detalló sus razones para apoyar el movimiento en su cuenta oficial de Facebook, con una carta abierta que fue compartida más de 600 veces. Los comentarios de su posteo fueron variados y muchas usuarias apoyaron su mensaje: "Arriba la economía solidaria".

*Carta abierta a los que dicen que no funciona*

Me encantaría que comprendiéramos más ampliamente, lo que nos lleva realmente al fracaso como raza humana, no son los telares de mujeres ni los círculos de abundancia Solidaria de Economía Sagrada, el verdadero fraude.

Es esta deshumanización y falta de comprensión. Nos estamos equivocando, nos repetimos erróneamente una y otra vez ¨no confíes en otros seres humanos, ¨no ayudes, ¨no apoyes¨ no veas mas que por ti mismo¨ sin darnos cuenta, que eso es, lo que no nos permite avanzar como seres humanos, ¿en donde perdimos el rumbo?, ¿cómo es que las comunidades rurales no se cuestionan ni elaboran ante la necesidad y la buena costumbre por generaciones de apoyarse unos a otros?, ¿de organizarse?, ¿de ver por el bien común?

Cuando nos dicen que esto no funciona, estan diciéndonos: No vayas a ver a un enfermo, es un fraude, ¿quien te garantiza que cuando tu estés enfermo alguien te visitara?, y para convencerte de que no tendrás apoyo, te muestran a un anciano que murió solo, sin mostrarte todos los que mueren acompañados, todos los enfermos que reciben visitas. Asi de absurdo suena el Ser Humano diciendodole al mismo ser humano: no confíes en los otros, no creas en nadie, te garantizo que tarde o temprano unos a otros se van a fallar.

*Me pregunto ¿que pasaría si mejor, alentáramos al ser humano a re aprender y practicar el apoyo por el bien común?, a recordar, que solos no podemos sobrevivir, que somos mejores y más fuertes cuando nos apoyamos, eso, es un circulo de abundancia Solidaria de Economía Sagrada*.

Es la practica organizada por el bien común, la confianza y el crecimiento financiero, en las comunidades se apoyaban con gallinas y tamales, hoy, los círculos, con apoyo financiero para las mujeres.

Decir que un circulo de abundancia Solidaria, de Economía Sagrada, es un fraude y que tarde o temprano vas a perder, te van a fallar, es lo mismo que afirmar que no vale la pena casarse pues alguien, tarde o temprano de la familia va a fallar, que el futuro esposo puede perder el trabajo, que la mujer puede un día no tener lista la comida: !Alerta, alerta! es un fraude, no te organices, no seas parte, no apoyes, no confíes, no te cases, pues hay casos demostrables de que ha fallado.

*En lugar de invitar a desconfiar unos de otros, podriamos, explicar cómo SI beneficia, funciona y fortalece, la participación organizada, el compromiso y la confianza, el apoyo y el bien común*. Y como aprender a no fallar.

Pues cualquier proyecto social, cualquier organización que emprenda el ser humano de apoyo y colaboración esta sujeta a la participación, compromiso y confianza de sus integrantes, si en vez de educar para llevar con éxito esquemas como estos de bien común, apelamos al miedo, a la desconfianza, a la no colaboración y no participación, estamos siendo entonces, participes, precursores y corresponsables de su fracaso.

Un circulo de abundancia, es lo que hacemos hoy por hoy, como naciones, cuando ayudamos todos los países y las personas, a un país en desgracia ante un desastre natural: *Dar, damos con la confianza y la certeza de que cuando sea necesario y así nos toque recibiremos*.

Las opciones son: *retomar y aprender las buenas practicas de apoyo comunitario* ó decirnos unos a otros y enseñar a las nuevas generaciones cosas como: No des, no te organices, no apoyes, no confíes, no participes, no hagas nada, con otros, por nadie, ni por los demás.

En cualquier grupo organizado, cada uno debe participar, involucrarse, comprender el esquema y el objetivo común, que para que algo funcione ( ya sea una familia, una comunidad, una nación, o la totalidad de la raza humana), tenemos cada uno que participar, colaborar, y cumplir con nuestra responsabilidad, .

Esto no se trata de en el fondo de análisis financieros, pues para cualquiera con un poco de lógica puede comprender que 2 mas 2 son 4 y que el esquema funciona, (grupos o celulas pequeñas, e independientes, organizadas bajo un esquema de colaboración) no en pirámide, y que son infinitas.

Esto se trata de, y su verdadera importancia radica en: un ejercicio real para aprender a organizarse, a trabajar en grupo, por el bien común, de responsabilidad hacia con los otros y uno mismo.

Cada vez que escuches que los círculos de abundancia son un fraude, te están diciendo: no te cases, no seas parte de ningún grupo, no te asocies, no vivas en comunidad, no participes, no ayudes ante los desastres naturales, no des un regalo de cumpleaños, no visites a un enfermo, no confíes ni creas en los seres humanos, pues seguro, tarde o temprano te van a fallar.

*Participar, cooperar, apoyar, organizarse, ayudarse, es lo que hacemos cuando pertenecemos a una sociedad, comunidad o grupo, es una practica virtuosa participar en las asociaciones de padres de familia, en una ONG, en nuestra familia*.,

*Yo creo que los seres humanos podemos aprender a organizarnos por el bien común, y re aprenden a confiar en nuestros iguales, creo que al menos debemos intentarlo. Yo si creo que somos capaces de hacerlo bien*.