Cada vez que comienza una nueva tira, siempre surgen los rumores de que algunos actores no se llevan del todo bien en el set de grabación. En el caso de Pequeña Victoria, se comenzó a decir que Facundo Arana y Luciano Castro no tendrían una buena relación y que esta sería una de las razones por las cuales casi no comparten escenas.

Durante una entrevista radial con el programa Por si las moscas, Arana habló al respecto. "Jamás en mi vida tendría un problema con él. No nos cruzamos con muchísimo personajes en las grabaciones", aclaró el actor. "Hicimos una joda una vez que Luciano estaba dando una nota en un móvil e hice un chiste de que yo por contrato no puedo estar cerca de él y me salió mal. De ahí hicieron un lío bárbaro, yo tiré un poquito de agua y me cayó una catarata encima".

Facundo aseguró que no tiene ningún tipo de problema con su colega, y que disfruta mucho de trabajar en la ficción de Telefe. Además, el actor hizo referencia a la historia de amor de su personaje y el de Mariana Genesio Peña, una mujer trans.

"Antonio nunca hubiera imaginado eso para sí mismo. Creo que una cosa es lo que uno mismo cree ser, y otra cosa es la realidad que se te presenta. El amor es amor, y le puede pasar a cualquiera, tranquilamente me puede pasar a mí. No es una calentura con un cuerpo, es el amor, y el amor no tiene género, te enamoras de un alma".

El actor aseguró que hoy en día busca que su trabajo tenga un impacto en las nuevas generaciones. "Ahora con mi trabajo quiero contribuir a hacer algo mejor para los chicos. Hoy no es lo mismo que hace varios años, los chicos vienen con un nuevo chip, no hay que explicarles nada".

Hace unos días, Pequeña Victoria concluyó la etapa de grabación -aunque todavía le queda un largo trecho al aire-, y Arana compartió un sentido posteo en Instagram, dedicado en gran parte a Genesio.

"¡Compa Genial! La pasamos increíble en cada día de rodaje. Estoy muy feliz de haber compartido este proyecto con gente que admiro, quiero y respeto tanto. Terminamos de grabar @victoriatelefe...fueron meses geniales y ya grabamos todas las escenas. No hay una sola que no haya sido hecha con todo el amor del mundo. Les dejo un inmenso abrazo a todos los que formaron parte. Cada día fue un sueño de gran trato, respeto y profesionalismo...un abrazo a cada uno de ustedes que acompañan esta historia cada día", escribió el actor.