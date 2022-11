Facundo Pieres habló sobre su supuesta relación con Zaira Nara: “Estoy tranquilo”

escuchar

Sin dudas, Facundo Pieres es el hombre más buscado por estos días. Tras ser vinculado sentimentalmente con Zaira Nara, el polista también fue acusado de ser el responsable de la pelea entre la modelo y su íntima amiga Paula Chaves, quien fue su novia en el pasado. Este fin de semana, y tras jugar con su equipo Ellerstina en el Campo Argentino de Polo, el deportista habló sobre los rumores y aseguró estar muy “tranquilo” .

Si bien Pieres intentó esquivar a la prensa de espectáculos, finalmente lanzó algunos indicios sobre cómo está su corazón luego de haberse separado de la madre de sus hijos y haber sido señalado como el nuevo candidato de la menor de las hermanas Nara, también recientemente soltera. “Felicidades, partidazo. ¿Cómo te sentiste?”, le preguntó el cronista de Socios del espectáculo intentando obtener su palabra. Después de perseguirlo por todo el campo de juego, el polista lanzó un escueto “bien” y, ante la insistencia del periodista, aclaró: “No, no voy a hablar, eh”.

Facundo Pieres es el líder de Ellerstina; equipo que ganó el pasado fin de semana en el Campo Argentino de Polo. https://www.instagram.com/facundopieres/

Con intenciones de que Pieres diga algo más, el movilero continuó por el lado del Mundial. “Como deportista, ¿vas a ver el Mundial?, ¿Te gusta el fútbol?”, preguntó. Tras asegurar que sí, Pieres reveló que no tiene cábalas ni como espectador ni tampoco cuando está en una cancha haciendo su propio juego.

Sin embargo, la pregunta de rigor llegó. “Estás en la tapa de todas las revistas, en todos los portales… ¿Te tengo que preguntar por tu relación con Zaira?”, le dijo el cronista. “No, no voy a hablar. Gracias”, lanzó mientras escapó hacia un sector donde la prensa no podía acceder. “No, no, acá no se puede entrar”, dijo con tono serio mientras las cámaras de eltrece le preguntaban como se había conocido con la mamá de Malaika y Viggo.

Finalmente, y para limar asperezas, el polista accedió a autografiar una pelota para el matutino y fue ahí -mientras plasmaba su firma- que el periodista hizo su último intento: “¿Cómo estás del corazón?”, preguntó. Sin embargo, la respuesta de Pieres sorprendió a todos: “Bien, tranquilo”. “¿Estás soltero?”, retrucó el movilero. “Tranquilo, tranquilo”, repitió el deportista sin afirmar que esté solo.

Dos amigas y un polista

Al volver al piso, las mujeres del panel de Socios del espectáculo no solo hicieron hincapié en la respuesta de Pieres (que no negó estar con alguien) sino también en lo buen mozo que es y en el gran gusto de Zaira Nara a la hora de volver a enamorarse.

Ahora bien, ¿cómo empezó todo entre la modelo y el polista y cómo este supuesto romance habría terminado con una amistad de hace años? “De alguna manera, Zaira inmoló una amistad con Paula Chaves, que fue novia de él. Cuando ella le dijo que estaba saliendo, Paula dijo que le caía mal y cortó la amistad”, contó Rodrigo Lussich.

Paula Chaves y Facundo Pieres estuvieron en pareja archivo

Teoría que inmediatamente fue confirmada por su compañera Paula Varela. “Él le empieza a mandar mensajes a Zaira por marzo de este año (le ponía likes a sus fotos y le mandó un privado de Instagram). En esos mensajes, Zaira sí blanqueo con Paula y Paula le dijo: ‘Ay bueno amiga, divertite, aprovecha para darle celos a Jakob’”, reveló la periodista haciendo alusión a la crisis matrimonial que la modelo venía atravesando con su marido Jakob Von Plessen.

Tras advertir que Pieres se encontraba separado de su mujer desde diciembre, aunque la familia del polista “es muy conservadora y no quería que se separen”, la periodista contó que Nara y el deportista siguieron charlando y hasta se vieron en Miami. “La relación continuó y cuando Paula se entera dice: ‘No, pará, una cosa es un celito y otra que te pongas de novia con mi exnovio, que vengas a mi casa con mi exnovio’”, relató Varela mientras recordaba que Zaira es la madrina de Filipa, la hija menor de Chaves y Pedro Alfonso.

Hace unos días, Yanina Latorre lanzó la misma información en LAM. “ Paula Chaves está muy enojada con esta situación, y no por nada, porque ellas son como hermanas. Zaira es madrina de uno de sus chicos y Zaira vivió el romance que Paula (tuvo con Pieres). Por más que Paula está casada, eso te queda. Fue un novio importante. Pero un infidente mío me dijo que está muy enojada ”, confirmó la angelita, quien enseguida dio detalles de que la relación entre ellos va viento en popa.

“La señora Zaira Nara y el señor Facundo Pieres están en condiciones de decir que siguen juntos. Están más enamorados que nunca. “Me enteré que ella duerme muchas noches en el club de campo de él, por eso nadie le hace guardias ni la sigue porque queda lejos”, contó la mujer de Diego Latorre al tiempo que agregó: “El fin de semana fueron el mismo día a ver a Coldplay. Él con sus amigos y ella fue con una amiga. De ahí hicieron una logística y fueron a pernoctar. Están muy enamorados”, remató.

Por su parte, la ex Morfi: todos a la mesa se refirió al tema en diálogo con Intrusos (América) y remarcó que, actualmente, está muy enfocada en sus proyectos laborales y en la crianza de sus hijos. Sin embargo, llama la atención que haya usado el mismo término que usó Pieres en la nota para referirse a su estado sentimental actual. “Estoy tranquila, no tengo ganas de que me busquen un novio”, manifestó mientras aclaraba que su relación con su amiga está mejor que nunca y que jamás se pelearía con ella.

LA NACION