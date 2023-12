escuchar

“Hasta que la muerte los separe”. La frase puede llegar a darle escalofrío a más de uno. Y es que, hoy en día, resulta innegable que son cada vez menos las personas que eligen casarse. Sólo por dar contexto, en la ciudad de Buenos Aires, las uniones matrimoniales han descendido un 38,9% desde 1990 a 2022, según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la CABA. Pero, si es difícil encontrar parejas que quieran “poner la firma”, aún más complejo es conocer personas que decidan mantener su castidad hasta llegar al altar.

Tal vez por excentricidad o por cuestiones religiosas o filosóficas son varios los famosos que, sin embargo, han salido a declarar que prefieren dejar las relaciones sexuales para después del casamiento . Britney Spears fue una precursora en esto: allá por el año 1999, en el esplendor de su carrera musical, había asegurado que permanecería “casta y pura” hasta el matrimonio ya que no había encontrado a la persona adecuada. Claro, la Princesa del pop tenía apenas 18 años y probablemente haya dado esa respuesta para cortar en seco las persistentes preguntas de la prensa sobre su vida íntima. Pero no fue la única...

Justin Bieber y Hailey Baldwin

Justin Bieber y su esposa, la modelo Hailey Baldwin Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Luego de los excesos y escándalos que lo acompañaron en varios momentos de su carrera, Justin Bieber reveló en 2019 que había decidido volver a dedicarse a Dios y que eso implicaba, entre otras cosas, abstenerse de tener relaciones sexuales hasta después de su boda con la modelo Hailey Baldwin.

“[Dios] no nos pide que no tengamos sexo porque quiere reglas y esas cosas — explicó el músico canadiense-. Él dice: ‘Estoy tratando de protegerte del dolor’. Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces las personas tienen relaciones sexuales porque no se sienten lo suficientemente bien. Porque carecen de autoestima. Las mujeres hacen eso y los hombres también”.

“Quería volver a dedicarme a Dios de esa manera porque realmente sentía que era mejor para la condición de mi alma. Y creo que Dios me bendijo con Hailey como resultado. Hay ventajas. Te recompensan por tu buen comportamiento”, siguió el intérprete de “Sorry”, antes de contraer matrimonio en 2019, a sus 24 años.

Anteriormente, Justin había revelado en otra entrevista que le hubiese gustado poder retroceder en el tiempo para evitar “tener que enfrentar parte del dolor” que sufrió en sus relaciones pasadas.

Por su lado, su esposa declaró: “No sé si diría lo mismo, pero estoy de acuerdo con el hecho de que tener contacto físico con alguien puede hacer que las cosas sean más confusas”.

Lo cierto es que, desde que pasó por el altar a Justin se lo ve feliz, relajado y lejos de los escándalos. Bien por él.

Jessica Simpson y Nick Lachey

Jessica Simpson y Nick Lachey

La actriz y cantante Jessica Simpson creció en un hogar sumamente religioso y estricto. Su padre era pastor y ella pasó sus primeros años de vida compartiendo con su hermana Ashlee actividades en la Iglesia y desarrollando su voz y dotes musicales en el coro.

Tal vez por este motivo, la rubia haya decidido mantenerse casta hasta el matrimonio, según contó en sus memorias Open Book, que se publicaron en 2020. En esta autobiografía, también relató que su padre le regaló un anillo de la pureza cuando cumplió los 12 años.

Mantener esta decisión de vida no le fue nada fácil. En el libro, escribió lo complicado que fue conservar la castidad cuando conoció a Nick Lachey, su primer marido: “Una vez, me abrazó y pensé que iba a estallar en llamas. Tuve que alejarlo, no porque no confiara en él, sino porque estaba al borde de rendirme”.

Simpson agradeció a Lachey por ser “paciente” y esperar hasta el matrimonio. La pareja se casó en 2002 y se divorció en 2005. Años más tarde, la cantante se casó con Erick Johnson, con quien tuvo tres hijos.

Miranda Kerr y Evan Spiegel

Miranda Kerr y su actual marido

Luego de su matrimonio con Orlando Bloom, con quien tuvo a su hijo Flynn, Miranda Kerr empezó una relación con Evan Spiegel, el empresario fundador de la red social Snapchat.

Si bien la modelo de Victoria’s Secret ya tenía una vida sexual activa, con esta nueva relación decidió postergar la intimidad de pareja hasta después del matrimonio. En ese entonces, ella tenía 33 años y él, 26. “No hasta después de casarnos”, declaró en una nota, cuando se le consultó sobre sus métodos anticonceptivos preferidos: “Spiegel es muy tradicional. No podemos. Estamos esperando”.

La pareja se conoció en 2015 y se casó en mayo de 2017, en una ceremonia íntima a la que solamente acudieron 45 personas. A los pocos meses, nació el primer hijo de la pareja. Hoy la australiana y el empresario están esperando a su tercer hijo en común.

Mariah Carey y Nick Cannon

Mariah Carey y Nick Cannon Archivo

Aunque tampoco eran vírgenes cuando se conocieron, Mariah Carey y Nick Cannon prefirieron esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. “Ambos tenemos creencias similares y pensé que sería mucho más especial si esperábamos hasta después de casarnos”, confesó la cantante al Daily Mirror.

El rapero estuvo completamente de acuerdo con la decisión: “La primera vez fue en nuestra noche de boda, todo muy típico de una luna de miel, en las Bahamas. Eso es una mujer de verdad, que te hace esperar hasta el matrimonio. Lo digo cien por cien en serio. En realidad, ni siquiera sabía si saldría bien. Acostarnos por primera vez en nuestra luna de miel era una gran presión”.

Al parecer todo salió de maravillas porque la pareja tuvo a sus mellizos Moroccan y Monroe. El rapero y la cantante de “All I Want for Christmas is You”, se divorciaron al poco tiempo, aunque siguen manteniendo una relación cordial y amistosa por el bien de sus hijos.

Sarah Drew

Sarah Drew se prepara para un nuevo desafío Archivo

La actriz de Grey’s Anatomy Sarah Drew contó que le fue fácil interpretar al personaje de la doctora April Kepner ya que se sentía muy identificada y tenía muchas cosas en común con ella. ¿Cuáles? “Lo primero que reveló fue que era virgen”, lanzó la actriz en una entrevista con la señal Fox en 2017.

“Yo también esperé hasta casarme para tener relaciones sexuales, así que entendí las motivaciones de April - continuó la pelirroja-. Los escritores pensaron que sería una historia realmente genial e interesante para contar que no se ve con demasiada frecuencia”.

Drew se casó con Peter Lanfer a los 22 años y tienen dos hijos.

Tina Fey

Tina Fey Lucas Jackson - Reuters

La actriz y comediante, reconocida por ser parte de Saturday Night Live, contó que tuvo sexo por primera vez recién a los 24 años, luego de casarse con quien sigue siendo su marido, Jeff Richmond.

“No podía regalarla”, afirmó en una entrevista en Late Show with David Letterman, refiriéndose a su virginidad. “Eso es simplemente bueno, por valores cristianos o ser poco agraciada”, bromeó luego de su revelación.

Además, agregó que, a diferencia de otras famosas que permanecieron vírgenes hasta los 20 años, en su caso no fue una “elección”.

Hilary Duff

Hilary Duff y Mike Comrie REX Features/Shutterstock /The G

La protagonista de Lizzie McGuire, Hilary Duff, aseguró que no tuvo sexo hasta casarse con Mike Comrie, su primer marido, con quien contrajo matrimonio en 2010. Si bien era muy jovencita al momento de contraer matrimonio — tenía apenas 21 años- la actriz que ganó su fama gracias a la serie de Disney, se mostró siempre muy orgullosa de su castidad.

“La virginidad es definitivamente algo que me gusta de mí. Eso no significa que no haya pensado en el sexo porque todos los que conozco lo han tenido y uno quiere encajar”, contó a la revista Elle cuando era una adolescente.

“Sin embargo, cuando hablan de ello, no suena especial, como te imaginás. Parece que todo el mundo se ha acostado entre sí”, concluyó la actriz quien, evidentemente, se guardó ese momento para la llegada de su verdadero amor. En 2012 agrandaron la familia y tuvieron a su hijo Luca Cruz. De todas maneras, la pareja no duró y en 2016 tomaron caminos separados. Actualmente la actriz y cantante está casada con el músico Matthew Koma, con quien pasó por el altar en 2019 y con quien tuvo dos hijos, Banks Violet y Mae James.