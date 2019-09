Fernando Burlando abandonó el móvil de Pamela a la tarde y después se arrepintió

El abogado se fue y volvió del móvil de Pamela a la tarde

17 de septiembre de 2019 • 17:17

Fernando Burlando es casi un panelista más de Pamela a la tarde, el ciclo de América que conduce Pamela David. Convocado para hablar sobre el bozal legal internacional impuesto a Mariana Nannis para que deje de hablar de Claudio Paul Caniggia, el abogado se enojó con Adriana Ferrer, amiga de Nannis, y abandonó el móvil. Pero reflexionó y volvió enseguida. "Perdón pero estoy trabajando y no para escuchar a la señora que no me puede nutrir en nada en este tema", se disculpó.

Desde su estudio en Puerto Madero, Burlando habló sobre si cree que Mariana Nannis va a cumplir con el pedido de no hablar de Caniggia. "Depende de la responsabilidad de Mariana para acatar las órdenes del juez y no cometer delito de desobediencia. Se le puede complicar la vida. Creo que va a respetar el bozal. Claudio no tiene temores pero desea que ya no se hable de él ni utilicen su imagen para tratarla como la tratan, con categóricas mentiras. Le hace daño a su imagen, a la relación de Claudio con sus hijos y a la familia", dejó en claro Burlando.

También se refirió a la serie de estudios que Caniggia tiene que hacerse y presentar en la Justicia. "Nannis está pidiendo pavadas a la Justicia. Está claro que están vendiendo pescado podrido. Estigmatizan a una persona que vive de su imagen. Claudio se hizo los estudios para demostrarle a la gente, pero no está bueno transitar el camino de la Justicia cuando no corresponde". E insistió: "No hay que usar a la Justicia para pelotudear. Es un ámbito serio, no se la debe engañar. Hay gente que tiene verdaderos problemas. Nannis fue convocada a este estudio para que conversemos sobre la división de bienes y jamás quiso sentarse a hablar".

Sobre las supuestas adicciones de su defendido, Burlando aseguró: "Tener una adicción no significa que seas incapaz. Claudio tuvo algún inconveniente con las drogas hace más de 8 años y eso no da derecho a estigmatizarlo, a bardearlo. Nannis quiere sanar ese resentimiento que le provocó el despecho".

Burlando contó que ya presentó la demanda de divorcio. "Lo presentamos acá porque el divorcio es más económico acá. Creo que Mariana no quiere ni divorciarse ni abrazar la ilusión de estar con Caniggia. Y creo que pretende todo el patrimonio de la sociedad conyugal. Lo puedo decir así porque me lo han dicho".

"¿Es verdad que Caniggia tiene un contrato por cien millones de dólares y Mariana lo descubrió?", preguntó Carlos Monti. Y Burlando respondió: "Claudio tiene muchos amigos empresarios en el mundo, pero a mí no me consta".