Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico y permanece internada: “La vida me dio una nueva oportunidad”

La periodista Daniela Ballester, de 48 años, se encuentra internada en el Sanatorio Los Arcos tras sufrir un ACV hemorrágico. Según detalló, el episodio ocurrió el jueves pasado tras presentar una cefalea intensa y molestias cervicales que la obligaron a buscar asistencia médica inmediata.

Consultada por LA NACION sobre su estado de salud, la conductora de C5N que se hizo conocida por su partición en Gran Hermano 2001 aseguró que está “sana, feliz y con ganas de volver a trabajar” pese al susto que vivió.

“Tuve un ACV hemorrágico pero gracias a Dios estoy genial”, sostuvo durante una comunicación vía WhatsApp mientras permanece internada en observación, acompañada y contenida por su círculo íntimo. Según relató, el jueves pasado comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza y cuello que la alertaron de un posible cuadro clínico grave.

“Ahora estoy igual que el día previo al ACV, sin ninguna secuela”, aclaró. “Queda monitorearme y descansar. La vida me dio una nueva oportunidad”, destacó Ballester, a la vez que remarcó la importancia de no presentar secuelas. “Estoy feliz de estar bien, podría haber sido más grave”, señaló, en tanto continúa haciéndose estudios en el sanatorio.

“Voy al gimnasio, tengo un trabajo que amo y amigos de oro. Una vida tranquila y feliz. A todos nos puede pasar. Hay que vivir bien la vida”, reflexionó en medio del cimbronazo que le tocó atravesar.

