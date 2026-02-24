Gran Hermano 2026: uno por uno, quiénes son los participantes de esta nueva edición

La espera llegó a su fin. Y la expectativa también. Este lunes, comenzó una nueva edición de Gran Hermano que promete ser inolvidable en la historia del reality. Además de notables cambios en la casa y en las reglas de juego, los participantes que protagonizarán esta edición 2026 pertenecen a una “generación dorada” integrada por actores, actrices, periodistas, influencers, futbolistas y exhermanitos.

A 25 años de la primera edición, el padre de todos los realities volvió más recargado que nunca. Luego de un video que repasó cada una de las entregas y mostró las remodelaciones de la casa, Santiago del Moro apareció en el estudio con un saco con brillos y gafas negras. “Miren lo que es esto. Noche impresionante en vivo”, lanzó mientras se sorprendía con tantas caras conocidas. “Argentina, mundo, galaxia… ¡volvió Gran Hermano!, gritó mirando hacia una cámara ubicada sobre el techo del estudio. Enseguida, saludó al gran anfitrión de este programa: “¿Gran Hermano estas ahí? Te pido permiso para entrar una vez más a tu casa”, lanzó mientras una voz en off le daba la bienvenida a esta generación dorada.

Tras contar el tiempo que se trabajó para poner en marcha esta nueva competencia, el conductor reveló: “Tenemos una casa maravillosa, unos jugadores tremendos y un trofeo bañado en oro”. Y sin más preámbulos le dio la bienvenida a los primeros competidores que formarán parte de esta edición 2026. El resto serán presentados en el programa de mañana.

Uno por uno, quiénes son los participantes de esta nueva edición

Andrea Del Boca

Andrea del Boca fue la primera en entrar a la casa bella91356

Ella fue la encargada de abrir las puertas de la casa. Actriz, cantante, directora y productora, Andrea del Boca es famosa por ser “la reina de las telenovelas”. Amada por varias generaciones, esta no es su primera vez en un reality: también deslumbró con sus recetas en Bake Off Argentina. “Lo que más me gusta es jugar por eso estoy acá”, dice la protagonista de Estrellita mía mientras confiesa sus nervios e ilusión ante este nuevo desafío. “Acá no va a haber un personaje de por medio para escudarme”, asegura esta fanática del orden. “Me encantan los juegos de estrategia. Mi objetivo es ganar en buena ley”, agrega quién se considera muy competitiva. Al llegar al estudio, mostró su emoción por esta oportunidad y se despidió de su hija Anna, quién estaba en la tribuna.

Emanuel Di Gioia

Emanuel Di Gioia estuvo en Gran Hermano 2011 y viene por su revancha ADRIAN DIAZ BERNINI

Oriundo de San Martín, Emanuel Di Gioia vuelve por la revancha. “Estuve en el 2011 y me arrebataron el premio pero esta vez no se me va a escapar la tortuga” , advierte en su video presentación. El ex hermanito actualmente tiene un taller de chapa y pintura, restaura autos y practica artes marciales. “No quiero lijar más por eso me meto otra vez en Big Brother”, explica quién se define como un pibe “humilde” y “de barrio”.

Lolo Poggio

Lolo es la hermana de Juli Poggio ADRIAN DIAZ BERNINI

Ella es la hermana de Julieta Poggio, una de las finalistas de GH 2022. Bailarina, actriz, modelo y cantante, la jovencita de Villa Devoto estuvo al frente de Te pido mildis en el stream de Telefe y participó del proyecto infanto juvenil Zoom, acercate más. A diferencia de su hermana, Lolo cocina muy bien y se presentó como una persona racional, cero problemática ni combativa aunque reconoce ser “un poco histérica”. Antes de entrar a la casa, Poggio se abrazó con toda su familia que estaba en la platea para hacerle el aguante.

Carmiña Masi

Carmiña Masi es una periodista paraguaya ADRIAN DIAZ BERNINI

Carmiña es la primera paraguaya en entrar en la casa de Gran Hermano. Periodista y conductora de radio y televisión, se hizo conocida por una polémica al cuestionar el idioma guaraní. “No te lavo ni una cuchara. Ustedes cocinan, yo no hago nada”, anticipa esta rubia que promete ser de las más picantes.

Tomy Riguera

Tomy Riguera es jugador de fútbol e influencer ADRIAN DIAZ BERNINI

Es uno de los más facheros y deportistas de esta edición. “El fútbol es mi pasión”, confiesa este jugador de Defensores de Belgrano. Tomy también es influencer: hace contenido en las redes con su mamá, mostrando su convivencia, sus salidas y su humor. “No creo que nadie me saque de quicio, voy a ir viendo el juego a medida pasen las semanas. Entro a ganar cien por ciento”, aclara este muchachito que nunca estuvo en pareja y asegura ser muy sociable.

Jennifer Galvarini Torres alias “Pincoya”

Pincoya fue participante de Gran Hermano Chile ADRIAN DIAZ BERNINI

Pincoya fue participante de Gran Hermano Chile, llegó a la final en el tercer lugar. Está casada, tiene un hijo de 13 años y es técnica de enfermería nivel superior. Su apodo proviene de un ser mitológico mágico. Promete meterse en el juego, molestar a sus compañeros y hacer estrategias. “Me voy a tirar a la piscina en pelotas”, anticipa quién está muy agradecida de poder participar en la versión argentina. Su vestido con volados fue confeccionado por ella misma.

Brian Sarmiento

Brian Sarmiento es ex jugador de fútbol ADRIAN DIAZ BERNINI

Ex futbolista, Brian Sarmiento promete llevar diversión a la casa. Se formó en Estudiantes de La Plata, jugó en Racing, Arsenal, All Boys y Banfield. Esta no es su primera vez en un reality: participó en el programa Bailando por un sueño donde popularizó la frase #tamoactivo. “Soy muy transparente y sincero. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le diga las cosas en la cara ”, dice mientras de fondo suena su propio remix sobre GH.

Danelik Galazán

Danelik Galazán es creadora de contenido ADRIAN DIAZ BERNINI

Con cinco millones de seguidores en Tik Tok, esta tucumana es creadora de contenido. “Vivo de las redes hace cinco años. Hago contenido de humor, me gusta ayudar a la gente”, cuenta mientras revela que su mayor sueño es convertirse en cantante.

Manuel Ibero Durigon

Manuel Ibero Durigon es el exnovio de Zoe Bogach ADRIAN DIAZ BERNINI

Manuel es estudiante de abogacía y expareja de Zoe Bogach. Quiere entrar a la casa por dos motivos: Primero, contar su propia versión de la historia ya que, según él, Zoe dijo cosas que no eran. Segundo, para romper el mito de que los lindos no son inteligentes. “Vengo a romper con el paradigma o estereotipo de que si estas trabado no sos inteligente. Soy un tipo preparado, estudié gran parte de mi vida”, revela este muchachito que se considera una persona egocéntrica, soberbia y manipuladora.

Catalina “Titi” Tcherkaski

Catalina “Titi” Tcherkaski es una personalidad de las redes

Ella también es una personalidad de las redes sociales. Allí, habla de ella, de sus relaciones, de su familia y de sus amigos. “Amo discutir a tal punto de llevar a la otra persona hacia mi opinión. Hay dos lados en la vida: el incorrecto y el mío. Para mí yo siempre tengo la razón”, comenta ya mostrando cuál será su perfil en el juego. Se considera una chica inquieta a la que no le gusta estar sola.

Yisela “Yipio” Pintos

Yisela “Yipio” Pintos es comediante ADRIAN DIAZ BERNINI

Desde hace nueve años Yipio es comediante. Muy malhablada, se identifica con Furia. Asegura ser muy llorona cuando tiene bronca y buena hiriendo a la gente. “Soy gorda y estoy felizmente comprometida con un chocolatito (…) Me gustaría ser la primera gorda uruguaya que gane Gran Hermano”, expresa.

Juani “Car” Caruso

Juani “Car” Caruso es actor, cantante y streamer ADRIAN DIAZ BERNINI

Actor, cantante y streamer, Juani participó del film La sociedad de la nieve y estuvo en los Oscar por dicha película. Confiesa que es un dilema caminando, “muy farandulero” y este reality era una cuenta pendiente. “Soy muy fan del juego y voy a llegar lejos”, advierte este muchachito de Moreno.

Daniela de Lucia

Daniela de Lucia es coach, escritora y panelista de TV ADRIAN DIAZ BERNINI

Oriunda de Tandil, Daniela es coach, escritora, conductora y panelista de televisión. Se considera un poco loca, y decidió entrar a Gran Hermano como un desafío profesional. Cree que su profesión la puede ayudar a ganar el juego. “Voy a tener luces y sombras, creo que como la vida es un equilibrio. Voy a jugar con ese contraste que es la vida misma”, cuenta quién eligió un look muy al estilo Willy Wonka para ingresar.

Nicolás Sicario

Nicolás Sicario es una estrella de YouTube y muy amigo de Ian Lucas ADRIAN DIAZ BERNINI

Cantante e influencer, Nico es una estrella de YouTube. Allí hace contenido de comedia, desafíos extremos y bromas pesadas a sus amigos. Es muy amigo de Fede Vigevani y de Ian Lucas; con quien suele colaborar en videos con millones de vistas. “Ian Lucas es mi mejor amigo, es como un hermano para mí”, revela este chico oriundo de Avellaneda que toca la batería, la guitarra y el piano. “Quiero vivir esta experiencia, tengo muchas ganas de estar ahí adentro” , cuenta ansioso.

Divina Gloria

Divina Gloria saltó a la fama como una "Chica Olmedo" ADRIAN DIAZ BERNINI

Ella es una artista camaleónica. Icono de la vanguardia y el pop de culto de nuestro país, Divina Gloria se consagró junto a Alberto Olmedo en el ciclo No toca botón con un estilo audaz y transgresor. Tras confesar que ahora quiere ser una “chica GH”, la cantante y actriz bromea: “Entrar a Gran Hermano es lo que me faltaba hacer. Una porno y un Gran Hermano. La porno te la debo pero un Gran Hermano… ¡quiero!”. Se considera una persona súper positiva y “un poco loca”. Promete entretener a sus compañeros y ponerse al hombro la limpieza de la casa.

Gabriel Lucero

Gabriel Lucero es el creador de Gente Rota en redes ADRIAN DIAZ BERNINI

Dibujante en redes sociales (su creación más popular es Gente Rota), compositor de música y humorista, Lucero se reconoce muy fan de su trabajo y obsesivo de la comida. “Quiero que la gente conozca a la persona que está detrás de los dibujos” , explica sobre lo que lo motivó a entrar en esta competencia. Humor negro, ironía y mucho chiste es lo que este comediante piensa aportarle a la casa con su presencia.

Jenny Mavinga

Jenny Mavinga es de El Congo, África ADRIAN DIAZ BERNINI

Nacida en El Congo, África, Jenny vino a la Argentina hace 23 años y se instaló en La Plata. Tiene dos hijas y planea casarse con su pareja. Lo que más extraña de su país es la comida y la alegría de la gente. “Me encanta la joda”, dice este mujer de carácter fuerte que odia la suciedad.

Eduardo Carrera

Eduardo Carrera es actor y exGH. Estuvo en la edición de 2003 y en la versión española ADRIAN DIAZ BERNINI