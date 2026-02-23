Cómo vivió Mirtha Legrand las horas previas a su cumpleaños: un reencuentro, un detalle en la vajilla y un premio

Mirtha Legrand celebra este 23 de febrero sus 99 años. La gran diva argentina realizará un festejo esta noche en la casa de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque, en el que habrá 73 invitados distribuidos entre siete y ocho mesas.

Según pudo saber LA NACION, la recepción será en el living de la casona de la conductora, mientras que la comida principal se servirá en el jardín y, ante el pronóstico de lluvia, el domingo a último momento se decidió alquilar una carpa para que nada empañe la especial noche de la Chiqui.

Las horas previas a su cumpleaños, Mirtha las vivió con un grupo reducido de amigos: organizó el clásico domingo de té en su departamento de Avenida del Libertador, en el barrio de Palermo. Y fue especial ya que se reencontraron después de tres meses. El último había sido el 21 de diciembre, ya que luego se celebraron las Fiestas y la diva se fue a hacer temporada televisiva a Mar del Plata.

En la reunión de ayer estuvieron presentes María Teresa Villaruel, Teté Coustarot (ambas amigas personales de toda la vida de la conductora), el diseñador de moda Gino Bogani, Héctor Vidal Rivas (su histórico colaborador también asesor de moda desde hace 50 años), Alejandro Veroutis (amigo personal de ella y de su familia hace más de 30 años), el empresario Enzo Gentile (amigo personal de la diva y de toda la familia Tinayre) y Dany Mañas, su histórico productor de los programas de televisión en la década del 70.

Hubo seis ausentes con aviso, que ayer no pudieron asistir a vivir la previa de su cumpleaños, pero que sí dirán presente esta noche en el gran festejo.

El detalle de la vajilla

El encuentro del domingo duró cinco horas. Comenzó a las 17 y culminó a las 22. Es decir, dos horas antes de que la diva cumpliera años. Allí, hubo té, café, budines, sándwich de miga y también macarrones, “la debilidad de la Chiqui”, según sus amigos cercanos. Y un detalle particular es que la vajilla seleccionada para la reunión combinó justamente con el color de los macarrones.

Según pudo saber LA NACION, Mirtha estaba “eufórica” por el festejo de esta noche, ya que reunirá a sus amigos de toda la vida y también estarán presentes sus tres nietos, Juana y Nacho Viale, y Rocco Gastaldi, así como también sus tres bisnietos: Ámbar de Benedictis, Silvestre y Alí Valenzuela (los tres hijos de Juana Viale). Además, asistirán sus históricos productores de televisión y sus médicos personales. Tal como había adelantado este medio, en un principio se analizó la posibilidad de realizar el evento en El Argentino, el exclusivo country en el que Mirtha tiene casa, pero luego se pensó que el traslado hasta allí sería un incordio para los invitados, así que se cambió de locación y se decidió hacer en la casa de Marcela.

En tanto, la idea original era que el festejo comenzara ayer domingo con su clásico té y que continuara hasta pasadas las doce de la noche, para que la diva comenzara su cumpleaños rodeada de los suyos. Pero la reunión dominical es en su departamento, y aunque es amplio, era difícil distribuir a las más de 70 personas entre todos los ambientes: iban a quedar separados.

Una especial distinción

Así las cosas, en la reunión de ayer, en horas previas a su cumpleaños número 99, Mirtha Legrand recibió una especial distinción: le entregaron el premio Estrella de Mar de Diamantes, otorgado por el intendente de Mar del Plata, Agustín Neme, por ser la persona que más difunde la ciudad y que invita a que la gente la visite. En su momento, lo había recibido Claudia Álvarez Argüelles, amiga íntima de la diva, y en las últimas horas Mirtha recibió el premio formalmente en su casa, rodeada de sus amigos.

El show sorpresa y los looks

Por otro lado, en la reunión de té, la Chiqui les adelantó a sus invitados que esta noche disfrutarán de un show privado que Jairo dará en el festejo de su cumpleaños. Otro detalle de color es que ella misma se encargó de llamar por teléfono para avisarles de la celebración y también envió las invitaciones por WhatsApp. En tanto, habrá una ausente con aviso: Susana Giménez. La conductora se encuentra en Madrid (España) y ya se disculpó con su amiga por no estar presente.

Por estas horas, Mirtha se encuentra descansando y preparándose para esta noche, que será larga. Además, espera que le entreguen los dos looks que usará: uno diseñado por Claudio Cosano y otro por Iara (Mario Vidal). En tanto, la peinará Leo Cosenza, la maquillará Gladys Andrade y usará zapatos de la marca Ruma. Las joyas, en tanto, serán de su colección personal. La semana pasada fueron las últimas pruebas de vestuario, siempre supervisadas por su asesor de moda, Héctor Vidal Rivas, y en las que Mirtha estuvo acompañada por su asistente personal Elvira.