Fernando Burlando advirtió a Nico Occhiato por el juicio de Flor Peña: “Ella está muy afectada”

El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV por ahora continúa. Tras su desvinculación del canal de streaming por la difusión de información falsa sobre el padre de Lionel Messi, el abogado de la actriz, Fernando Burlando, sostuvo que las posibilidades de alcanzar un acuerdo son escasas y cuestionó la postura adoptada por la empresa.

El letrado explicó que, si bien la intención inicial de Peña era resolver el conflicto mediante una negociación, hasta el momento no hubo avances significativos. “Me parece que el acuerdo está muy lejano; una pena, porque creo que todos deberíamos reconocer nuestros errores, así como los reconoció en primer término Florencia”, afirmó en diálogo con el programa LAM (América TV).

No hubo acuerdo entre Florencia Peña y Nico Occhiato

En ese sentido, el abogado fue crítico con la actitud de la señal que dirige Nicolás Occhiato y remarcó que el conflicto debe contemplar las obligaciones contractuales y el perjuicio sufrido por la conductora. “Con su actitud, Luzu deja muchísimo que desear. La forma de poner las cosas en equilibrio sería terminar resolviendo el contrato como corresponde, considerando todo lo que sucedió y el grave perjuicio que se le generó a Florencia, pero me parece que no estamos en esa instancia”, manifestó. Y agregó: “Ellos pretenden que ella diga: ‘buenas noches, me voy a mi casa’, pero eso no corresponde. Son todas personas adultas y hay cuestiones legales que hay que respetar”.

“Florencia está muy mal”

En paralelo, Burlando reveló cómo impactó la polémica en el estado emocional de la actriz. “Florencia está muy mal. Está angustiada, atravesada por el dolor. Es algo que podés comprobar si agarrás el teléfono y la llamás. Está muy afectada”, aseguró.

El abogado aclaró, sin embargo, que, pese al mal momento que atraviesa, Peña no tendría intención de iniciar acciones contra quienes la cuestionaron públicamente por sus opiniones. “Ella es una hincha de la libertad de prensa, así que no creo que por alguna opinión o circunstancia de estas características tome algún tipo de medida. Hoy el conflicto es con Luzu”, remarcó.

“Florencia está muy mal. Está angustiada, atravesada por el dolor. Es algo que podés comprobar si agarrás el teléfono y la llamás. Está muy afectada”, aseguró Burlando (Fuente: Captura de pantalla)

La polémica se originó luego de que Nico Occhiato adoptara la decisión de desvincular a los productores y a la actriz de su streaming, tras la difusión de una fake news sobre el padre de Messi. La actriz dio su versión de los hechos y, entre lágrimas, explicó que la información errónea le fue transmitida por la producción a través de la “cucaracha” mientras estaba al aire y sin acceso a su teléfono para poder corroborarla.

“Profundo malestar”

La familia Messi reaccionó rápidamente con un comunicado en el que expresaba su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con la que se manejó la información. Frente a la magnitud del escándalo, Occhiato publicó un descargo en el que calificó lo sucedido como un “error inadmisible”. Poco después, Luzu anunció el levantamiento del programa, la desvinculación del equipo de producción involucrado y el fin del vínculo laboral con Peña.

Nico Occhiato habló tras el escándalo de Florencia Peña

La actriz cuestionó la decisión del conductor y empresario, al considerar que hubo una “falta de empatía” hacia quienes integraban el ciclo. Además, en medio de la fuerte repercusión pública que se generó, la conductora se comunicó de manera privada con el entorno de la familia del capitán de la selección argentina para expresarle sus disculpas. Según trascendió, Peña le envió un mensaje de WhatsApp a Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, quien aceptó las disculpas, le manifestó su respeto e incluso la invitó a compartir un café cuando la situación se calmara.

Tras el episodio, la actriz decidió concentrarse en las funciones de Las hijas, la obra que protagoniza en el Paseo La Plaza, y recibió el respaldo de su hijo, Juan Otero, quien denunció en sus redes sociales un “ataque masivo e hipócrita” contra su mamá.