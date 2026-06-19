Florencia Peña apuntó contra Nicolás Occhiato y habló sobre el mensaje que recibió de Celia, la mamá de Messi: “Respiré”

Este viernes, un día después de dar una información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi en El Show del Verano, por Luzu TV, Florencia Peña brindó una nota a Intrusos en la que volvió a dar explicaciones y se hizo eco de las repercusiones que generó lo sucedido.

“El hecho estuvo mal, yo me equivoqué. Pedí disculpas, sentidamente, y no puedo hacer mucho más que eso. Después, lo que sucede con el hecho va por otro camino, y tiene más que ver con mi pensamiento político que con el hecho en sí mismo”, señaló acerca del mensaje que publicó el presidente Javier Milei en su cuenta de X. “Yo me banco el análisis del hecho, pero cuando empiezan a lapidarme de una manera violenta, todo se convierte en otra cosa”.

Sobre el despido del equipo que trabajaba con ella en Luzu TV, Peña se diferenció de la decisión de Nicolás Occhiato: “Yo abrazo a mi gente”. Más adelante dijo que el fundador y productor general de Luzu tuvo “falta de empatía” al momento de tomar la decisión de dar de baja el programa.

“Quedé en shock”

Consultada por los conductores, Peña explicó cómo llegó la información al aire de El Show del Verano. “Me tiran por la cucaracha este hecho y yo pensé que ya estaba en todos lados. Si seguía con la entrevista iba a quedar como una insensible”, relató. Según contó, desde producción le comunicaron que “acababa de pasar” y ella asumió que la noticia ya había sido corroborada.

🗣️ FLORENCIA PEÑA, EL DÍA DESPUÉS: "QUEDÉ EN SHOCK, NO ME DÍ CUENTA CON LA LIVIANDAD QUE LO DIJE"#Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/yM5WR03HCK — América TV (@AmericaTV) June 19, 2026

“Cometí el error de decirlo. También podría haber dicho ‘esperemos’, pero confié en lo que me estaban diciendo”, reconoció. La conductora insistió en que nunca intentó dar una primicia ni obtener repercusión con la información. “No soy esa clase de conductora. Lo dije porque entendí que era algo de lo que todo el mundo estaba hablando”, señaló.

El alivio tras hablar con la familia Messi

Durante la entrevista, Peña volvió a referirse al contacto que mantuvo con Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, luego del episodio. “Le dejé inmediatamente un mensaje pidiéndole mis más sinceras disculpas. Y ella, a la noche, cuando yo estaba en el teatro, me lo contestó”, recordó.

La actriz explicó que la respuesta de Cuccittini fue un alivio en medio de la crisis. “Para mí fue respirar. Lo que más me importaba era no haber lastimado a una familia que nunca me hizo nada y que, por el contrario, siempre me trató con mucho cariño”, sostuvo.

“Hay que dividir el hecho de la reacción”

Consultada sobre las repercusiones que generó el episodio, Peña diferenció su equivocación de la respuesta que recibió posteriormente. “Hay que dividir el hecho de la reacción al hecho. El hecho estuvo mal, yo me equivoqué, pedí disculpas y no puedo hacer mucho más que eso”, afirmó.

En ese sentido, consideró que parte de las críticas excedieron lo ocurrido. “Después, todo lo que sucede alrededor tiene más que ver con mi pensamiento político y con quién soy yo como persona que con el hecho”, manifestó. Y agregó: “Pareciera que yo hubiera salido a atropellar gente con el auto y abandonarla. Cometí un error, pero inmediatamente intenté subsanarlo”.

Su desencanto con la reacción de Occhiato

Respecto de la decisión de levantar el programa y desvincular al equipo que trabajaba con ella, Peña admitió que hubiera actuado de otra manera. “Yo abrazo mucho a mi gente. Yo banco y defiendo”, aseguró.

La conductora también reveló que intentó evitar los despidos. “Lo primero que hice cuando salí del aire fue pedir que no los echaran”, contó. Aunque evitó profundizar sobre las conversaciones privadas que mantuvo con Nicolás Occhiato, reconoció que no coincidió con la forma en que se manejó la situación. “Yo hubiera hecho otra cosa”, remarcó.

“Yo banco lo que él creó, pero yo también soy una persona con un corazón y con empatía”, señaló Florencia Peña

Según relató, tras el escándalo sintió que ambos tomaron caminos distintos para afrontar la crisis. “Él necesitaba hacer lo suyo y yo necesitaba hacer lo mío”, explicó. Si bien consideró que no era el momento de regresar inmediatamente al aire y que lo mejor era “tomarse un respiro”, dejó entrever que esperaba una actitud más comprensiva de parte del fundador de Luzu.

“Yo banco lo que él creó, pero yo también soy una persona con un corazón y con empatía”, afirmó. Y agregó: “Obvio que ustedes saben cómo soy: yo defiendo a mis amigos a muerte, pongo el cuerpo por la gente que quiero. Hubiera hecho otra cosa”. De todos modos, reconoció que Occhiato actuó de acuerdo con su criterio y recordó que la decisión final le correspondía por ser el dueño del canal.

“Estoy cansada de ser el blanco”

Sobre el final de la entrevista, Peña reconoció el desgaste emocional que le provocó el escándalo y aseguró que está agotada por la exposición permanente. “Estoy un poco cansada de ser el blanco muchas veces de muchas cosas que pasan”, expresó. “Yo puedo bancarme un debate sobre lo que dije o hice, o que alguien diga que no está de acuerdo conmigo. Lo que recibo muchas veces es violencia”, sostuvo. Y agregó: “Me banco el análisis del hecho. Ahora, cuando empiezan a lapidarme de una manera enfadada y violenta, todo se convierte en otra cosa”.

Peña también comparó lo que sucedió con otros escándalos que atravesó en los últimos años y aseguró que a ella la suelen medir con una vara diferente. “Cometí un error y pedí disculpas inmediatamente. Sin embargo, hay personas que me han acusado de cosas mucho más graves o han difundido mentiras sobre mí y nunca tuvieron que dar explicaciones ni pedir perdón”, expresó. La actriz hizo referencia así a Viviana Canosa, quien hace un año la denunció por una presunta participación en una red de trata de personas.

Pese a todo, destacó el respaldo que recibió en las últimas horas. “La gente que me quiere no deja de quererme porque cometí un error. Recibí muchísimo amor y eso me ayudó mucho”, concluyó.