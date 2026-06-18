Flor Peña dio una falsa noticia sobre la salud del padre de Messi que generó repudio y forzó su salida de Luzu TV

Durante su programa en Luzu TV, El show del verano, Florencia Peña dio por cierta una falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi, lo que generó gran repercusión y una lluvia de críticas. Tras conocerse de que se trataba de una fake news, Nicolás Occhiato, fundador y productor general del canal de streaming, expresó su enojo: “Me indigna igual que a ustedes”.

Por su parte, Peña pidió perdón y se mostró muy movilizada por lo sucedido bajo su conducción: “Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Me pidieron que lo diga, yo estaba en shock al aire. Yo no tenía idea de qué estaba pasando. Desde la producción me dijeron que lo diga y después me dijeron que pare que no estaba chequeado. Nunca me pasó algo así. Me lo dijeron por la cucaracha y yo repetí lo que me dijeron que diga”, expresó.

“¿Qué pasó?”

Al aire de su programa y apenas unos segundos después de anunciar la falsa noticia, Peña tuvo un ida y vuelta con su producción. “Che, ¡fake! ¿Qué pasó?”, quiso saber la actriz. Rápidamente, una de las productoras del ciclo tomó el micrófono para asumir la responsabilidad.

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada. Lo aclaramos por las dudas... Pedimos disculpas también de la producción, que lo tiramos antes de terminar de chequearlo”, disparó la productora del programa.

Tras el pedido de disculpas conjunto, la conductora intentó ponerle paños fríos a lo sucedido: “Me lo tiraron por acá, pero digo, yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Lo tenés que poner todo en tela de juicio hasta que se confirme”, comentó.

Y agregó: “Me acuerdo que antes de que muriera Indio Solari, hubo una... me acuerdo que corrió una fake de que había tenido un ACV. A veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas...”.

“Es inadmisible”

El primer comunicado de Nicolás Occhiato tras lo sucedido en el programa de Florencia Peña instagram.com/nicoocchiato

Por su parte, Occhiato expresó su malestar a través de sus redes sociales y prometió tomar cartas en el asunto. “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, escribió en sus redes sociales.

Tras su primer descargo, compartió un nuevo comunicado en donde expresó qué medidas tomará al respecto su empresa: “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".

Los comunicados de Luzu TV instagram.com/nicoocchiato

El comunicado de la familia de Messi

A pocos minutos del error de Luzu TV, la familia Messi compartió un comunicado donde desmintió la información y pidió respeto por la privacidad del entorno familiar. Si bien en el mensaje difundido se confirma que el papá y representante del capitán de la selección argentina atraviesa un problema de salud y que permanece bajo seguimiento médico, también se cuestionan las versiones difundidas y se asegura que el hombre de 68 años se encuentra en proceso de recuperación.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indicó la familia Messi.

Además, aclararon que únicamente el círculo familiar más cercano cuenta con información precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi. Por ese motivo, remarcaron que cualquier dato o declaración que no provenga de la familia o de los canales oficiales correspondientes no debe ser tomado como cierto. Y remarcan: “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”.