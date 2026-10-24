Fito Páez criticó a Milei en una entrevista España y lo llamó “monigote de turno”

Fito Páez brindó este sábado una dura crítica contra el presidente Javier Milei y su Gobierno. Durante su paso por un programa de entrevistas español, el cantante fue consultado sobre la gestión libertaria y calificó a Milei de “monigote de turno”. “El cuentito de la democracia se terminó”, sentenció.

El artista brindó una entrevista en el programa Cara al Show de La Sexta, a cargo de Marc Giró. El conductor le consultó al músico argentino su mirada sobre Milei y le preguntó si podía “opinar libremente”.

“Me siento libre [de opinar]. ¿En qué momento alguien me va a venir a decir a mí qué hacer o no hacer? Vamos a hacer un desglose amable, inteligente, pícaro", señaló Páez, entre risas.

El presidente Javier Milei en Madrid, España David Canales - SOPA Images via ZUMA Press Wire

“Querían la democracia, la libertad, aquí la tienen. La sangre derramada, aquí la tienen. Estamos en el ejercicio de la libertad, que es la democracia tan ponderada -no vamos a decir que no- de todo lo que hay. ¿Es lo mejorcito? Hasta los 80 se podía pensar así“, expresó.

Luego, se mostró sorprendido por el destino actual de la política en el país y arremetió fuertemente contra el Presidente. “Nosotros, los de a pie, no conocíamos lo que se conoce ahora. Podíamos decir que la gente iba a votar y que ganaba el que mejor hizo la cosas. Ese cuentito se terminó. Hoy reinan las finanzas, los políticos son monigotes de turno y eso es todo. Entonces, ¿hay una parodia de la democracia? Sí, la hay. Que alguien venga a decirme lo contrario", analizó.

Y sumó: “En esta comedia seguimos yéndonos por el barranco de la desintegración del espíritu humano y la comunicación entre seres humanos. Por eso la música es el único canal que conozco por el cual podemos interconectar de una manera superior. Nos recuerda quiénes somos, cómo somos, la pequeña cosa que somos en el universo. Atrapados en este mundo de los miedos, nos olvidamos que la música debería enseñarse en las escuelas”.

No es la primera vez que Páez se pronunció en contra de la gestión mileísta. A principios de agosto, el cantante se sumó a las protestas que se realizaron en contra del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en San Carlos de Bariloche.

Fito Páez en su show en el Monumento a la Bandera de Rosario Marcelo Manera - LA NACION

En ese entonces grabó un video desde una manifestación y lo subió a sus redes sociales. “Estamos esperando la columna que viene del otro lado y vamos a ir todos para el Centro Cívico. La Argentina no se vende, man. ¿Tan difícil es de entender?”, reclamó. También convocó a sus seguidores a sumarse a la manifestación.

El cantante sumó su voz al elenco de figuras públicas del arte y el deporte que rechazaron la iniciativa oficialista, entre quienes estuvieron Tini Stoessel, Emilia Mernes, L-Gante, Rosalía, La Joaqui, Dillom y Ca7riel, además del futbolista de la selección nacional Lisandro Martínez.