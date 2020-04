Flavia Palmiero expresó su tristeza en las redes por la muerte de su padre Crédito: Instagram Flavia Palmiero

28 de abril de 2020 • 11:20

Flavia Palmiero perdió a su padre este fin de semana y, a pesar de que la relación entre ambos no era buena, la conductora eligió sentidas palabras para despedirlo.

"Papá. No encuentro las palabras. Hoy es un día muy triste. Ayer a la noche te fuiste definitivamente. Ojalá encuentres la paz, soltar el dolor por lo que no pudo ser. A pesar de todo. Nunca te olvidaré. RIP. Mamá. Gian y Giu", escribió la actriz en su cuenta de Instagram, sobre su padre, quien padecía Parkinson

La conductora, quien no pudo realizar la despedida deseada de su progenitor debido a la cuarentena para contener la pandemia de coronavirus , confesó que el vínculo entre ellos estaba deteriorado hace tiempo.

"Mis padres se separaron de muy mala manera y mamá y yo nos quedamos en la calle. Ese abandono es el que me marcó para siempre y nunca me lo pude sacar. Yo me hago cargo de mi papá hace muchos años porque no puedo hacer lo que él hizo conmigo", había contado en una entrevista en junio de 2013, realizada por Luis Ventura en "Secretos Verdaderos", ciclo emitido por América TV.

En consecuencia, no fue casual que Palmiero eligiera fotos de su infancia para homenajear a su padre: la etapa de su vida que le trae los mejores recuerdos de la relación entre ambos.