Flavia Palmiero: el “touch and go” vintage y su salida de MasterChef Celebrity

En la noche de ayer, Flavia Palmiero fue eliminada de MasterChef Celebrity. Su plato no conformó las expectativas del jurado y la participante debió abandonar la competencia. Tras contar cómo fue su experiencia en el reality, la actriz y exanimadora infantil se animó al cuestionario “intragable” de Flor de equipo.

“Me fui, en realidad me fueron”, comentó, entre risas, ni bien se sentó en el living del magazine de Telefe. Y enseguida contó lo que significó para ella estar en las cocinas más famosas del país. “Nadie quiere irse, me rompí el alma. No soy una erudita en el tema culinario pero es una bendición el programa. Cuando acepté hacerlo fue por el público que es muy especial. Ayer fue una gran sorpresa para mí el cariño”, confesó con cierta nostalgia.

Mientras aseguró que al principio su hijo (que es chef) no confiaba en sus habilidades, Palmiero reveló cómo se preparó para entrar en la competencia. “Cuando le conté a mi hijo que había firmado contrato me dijo: ‘No mamá, vos no podes’. Le dije: ‘Lo voy a intentar’ y armé en mi casa una especie de Tegui (en referencia al restaurante de Germán Martitegui). Pensé que más de una semana no iba a estar y llegué lejos. Cuando me fui, mi hijo me dijo que estaba súper orgulloso de mí”, advirtió emocionada.

Tras ver imágenes que repasaban su recorrido por el reality, Flavia se animó al cuestionario intragable y contestó una a una las preguntas picantes, sin probar ningún plato asqueroso. Tras desmentir algunos mitos que aseguraban que por sus “aires de diva” no hablaba con las azafatas cada vez que viajaba en avión, la conductora aclaró una anécdota muy graciosa de su adolescencia con Guillermo Coppola. “Guillermo contó que eras su vecina y te asomabas para ver qué futbolistas entraban a su casa, ¿esto es cierto?”, preguntó Flor Peña, entre risas.

Inmediatamente, la rubia se defendió y aclaró la situación: “Yo tenía 14 años y el famoso de la cuadra era Guillermo. Era a principios de los 80, llegaban autos desde temprano a su casa. Yo me levantaba para ir al colegio y los autos seguían ahí. Era divertido porque era un despliegue impresionante. Al poco tiempo hago Evita y empiezo a salir yo en las revistas, no sé si le habrán pedido mi teléfono, era muy chica”, señaló.

Sin embargo, su recuerdo trajo a colación la próxima pregunta que indagaba sobre algún touch and go con algún famoso. Sin querer dar detalles, y un poco colorada, la emprendedora expresó: “Touch and go no me gustó nunca. No lo comenté de chica, no lo voy a contar de grande. Ha habido pero yo estaba soltera, libre”. Ante la insistencia del panel por saber de quién se trataba, la invitada lanzó: “Era un ser humano con buenos músculos”, dando a entender que venía del palo del deporte.

