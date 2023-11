escuchar

Flavia Palmiero pasó por La noche de Mirtha, por eltrece, y aprovechó la oportunidad para recordar un particular pedido que le hizo la Chiqui cuando, a fines de los 80, conducía uno de los programas infantiles más exitosos de la época: La ola está de fiesta.

Sentada en la mesa junto a la modelo Pampita Ardohain, el periodista Baby Etchecopar y el senador nacional Luis Juez, Palmiero fue abordada por la conductora, quien le consultó por su familia “¿Vos cuántos hijos tenés?”, quiso saber. “Dos, un varón y una mujer”, respondió la actriz en referencia a Giuliana y Gianmarco. “Los conocí chiquitos”, advirtió Legrand. “En Punta del Este, cuando Giani recién nació y te fuimos a visitar a José Ignacio y estaban todos compartiendo. Era algo muy habitual”, rememoró la invitada.

Flavia en La ola está de Fiesta

En ese momento, Palmiero compartió con el público un viejo recuerdo de la diva de la televisión argentina. “Mirtha siempre se ocupó. A mi me da mucha ternura. Yo siempre cuento la anécdota de los chicos cuando eran chiquitos, Nacho y Juanita. Que una vez me llamaste para pedirme entradas para ir al teatro”, arrancó, mientras Mirtha la miraba con una sonrisa. “Y te llamaba ella directamente y te decía: ´Soy yo, Mirtha´. En esa época no había celulares. Llamaba al directo de casa”, aclaró. “Y entonces me dijo: ´Los chicos quieren ir a verte al teatro Opera´. ´Obvio´, le contesté”. “Fue con La ola está de fiesta. Mucha ternura, ahí estaban Juana y Nacho, que ahora son muy grandes”, cerró.

Flavia participó del programa de Mirtha Legrand con Pampita, Baby Echecopar y Luis Juez StoryLab

El dolor por la partida de sus hijos

Además de compartir viejos recuerdos, Palmiero se quebró al hablar de sus hijos, quienes no viven en el país. “Se fueron. Es raro porque yo no los crié para que se vayan”, reconoció. “Para mi la familia es lo más importante”, señaló, y explicó que no solo partieron por la crisis económica sino que, por ejemplo su hijo, decidió irse por “la crisis moral, de respeto, de educación… de todo”. “Mi hijo es chef, pero hace un poco de todo. Es como yo. Ahora está haciendo un entrenamiento de tenis y dando clases, y está viviendo en Madrid”. Pese a haber elegido partir, Flavia contó que es un “apasionado de la Argentina”.

Sobre Giuliana, su hija, contó que es arquitecta y que se fue hace dos meses a Barcelona. “Ella es más reservada, no le gusta que ande contando sus cosas”, advirtió, aunque luego agregó que se fue a España para estudiar y para trabajar. “Se nos van todos los jóvenes. Se nos van jóvenes por muchas razones: tiene que ver con la economía, con la educación, con el trabajo, con la tranquilidad, con la seguridad, y con la ilusión también. Porque se perdió la ilusión también y me da mucha tristeza”, analizó. “Estoy tristemente feliz porque sé que ellos están contentos, que tienen las posibilidades de hacer algo, pero obviamente llega el domingo y decís ´quiero la familia´”, se sinceró Palmiero. “Flavia”, interrumpió la Chiqui. “La vida está hecha de presencias, no de ausencias”, la aconsejó.

Flavia Palmiero y su hijo chef

Entre la actuación y los trajes de baño

En la actualidad, Palmiero volvió a la actuación de la mano de la serie Madame Requin, dirigida por Alberto Lecchi y con un elenco integrado también por Luciano Cáceres y Fabián Vena, proyecto que, contó, acaba de terminar de filmar. Además, está muy enfocada en su propia marca de ropa -que lleva su nombre-, emprendimiento que arrancó durante la pandemia y que hoy la mantiene activa.

A través de las redes sociales, Flavia comparte las colecciones de cada nueva temporada. Hace poco, se animó a modelar los trajes de baño que diseñó para el verano 2014 durante su visita a Cannes y decidió compartirlo en su cuenta de Instagram. “Llegó septiembre, al fin. Con tantas ganas de mostrarles mi colección nueva de trajes de baño, la más variada y grande que diseñé y realicé hasta ahora. Hay miles de fotos. Esta producción de campaña y catálogo para la web la hice en Cannes”, escribió en su cuenta de Instagram, donde no dejó pasar la oportunidad de agradecerles a todas aquellas mujeres que eligen sus prendas.

En las imágenes se la puede ver con un paradisíaco paisaje veraniego a sus espaldas, mientras posa con los trajes de baño enterizos y de dos piezas, de distintos materiales y estampados. “¡Qué diosa!”; “Me encantan”; “¡Qué hermosas las mallas!”; “Muchos éxitos, son hermosas”; “Me encanta la colección, quiero todo” y “Diosa y talentosa”, fueron algunos de los comentarios que sus seguidores le dejaron en la publicación.

LA NACION