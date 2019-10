Flor Torrente apoyó a su mamá tras la pelea con Adrián Suar

Flor Torrente (con Fabián Mazzei, marido de su mamá) se puso del lado de Araceli y afirmó: "Tarde o temprano las cosas se saben" Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2019 • 20:53

Hace una semana explotó una bomba cuando Araceli González denunció públicamente que nunca se había llevado a cabo la división de bienes, al separarse de Adrián Suar. Sin esconderse ni evitar hablar del tema, su hija Florencia Torrente opinó al respecto este mediodía en Intrusos y defendió a su madre.

"Para mí esto no es nada nuevo, lo sé desde hace muchos años. Es un tema muy delicado, es un juicio de familia. Lo único que voy a hacer es apoyar, acompañar y respetar a mi madre. Y hacer silencio, como corresponde", explicó la hija de Araceli, fruto de su primer matrimonio.

Con respecto a cómo le cayó la noticia al enterarse después de tanto tiempo, confesó: "Mi mamá siempre fue muy respetuosa con nosotros, siempre nos cuidó mucho. Ya no hay nada que no sepamos. Ahora siendo grandes podemos abordar esta situación de la mejor manera y acompañar".

Luego, el cronista de América indagó sobre si sentía algún tipo de incomodidad al estar trabajando en la pantalla de eltrece, donde Suar es gerente de programación. "No, porque yo estoy trabajando, no comparto nada con nadie. Vengo a trabajar con la productora que me contrató y punto", afirmó tajante la participante del "Súper bailando".

Y si bien no quiso dar detalles sobre qué postura tomó su hermano Tomás al respecto, la actriz dejó muy en claro que está a favor de su madre. "Yo creo que hacer justicia siempre alivia. Trabajar para eso y hacerlo siempre alivia, porque todo lo que queda adentro se pudre", indicó sin filtro. Y con un tono esperanzador, concluyó: "Tarde o temprano las cosas se saben, esperemos que la justicia sea justa".