Florencia Peña volvió a hablar sobre las acusaciones de Laura Ubfal y reveló si tuvieron una charla: “Voy a evaluar si tomo acciones legales”

En pleno debate público por los femicidios de la última semana, Laura Ubfal realizó un polémico comentario sobre Felipe, el hijo de 8 años de Florencia Peña. Tras el revuelo que generaron sus palabras, la actriz salió a responderle con contundencia.

El conflicto se desató después de que la periodista de espectáculos sugiriera que ciertos comentarios del niño podían relacionarse con discursos propios del movimiento “incel”, término con el que se describe a hombres que desarrollan resentimiento hacia las mujeres, por un video viral en el que el pequeño comentaba que una compañera “había sido novia de todo un aula”.

En diálogo con el programa Puro Show (Eltrece), Peña mostró su enojo por lo sucedido y cuestionó que en un momento tan delicado se haya puesto el foco en un video viejo de su hijo, en el que el pequeño participa del programa de streaming El Show del Verano, que Peña conduce junto a Marley por Luzu TV.

“Estoy un poco impactada de tener que salir cada dos minutos a aclarar cosas. No tengo que dar explicaciones por la madre que soy. Es un niño de 8 años hablando desde una vivencia, y es un niño criado por esta mamá, justamente juzgada y criticada por ser una mina libre. En mi casa, mis hijos entienden cómo se respeta a una mujer”, expresó la artista, quien defendió la crianza de Felipe y aseguró que los dichos sobre él la afectaron por tratarse de un nene.

Al ser consultada sobre si tuvo oportunidad de hablar con Ubfal sobre lo acontecido, Peña consideró que no es ella quien debe ponerse en contacto con la comunicadora: “¿Cómo la voy a llamar?“, expresó. Y cuestionó su análisis: ”Nadie lo pensó de una manera tan oscura. Cuando alguien quiere decirle a alguien algo, la llama por teléfono... O que me escriba. Voy a evaluar si voy a tomar acciones. Estoy un poco aturdida y tratando de entender. No se metan con mis hijos, porque yo por mis hijos mato”, zanjó la actriz.

La tensión surgió después de que Ubfal se refiriera a ese video y relacionara discursos machistas con la educación recibida durante la infancia. “Ahí empieza todo, Flor. ¿No te diste cuenta? Eso dicen los incels, que las minas son todas unas put... Esa nena tiene derecho a tener cuantos novios quiera. A lo mejor te elige a vos y a lo mejor no, pero no se lo dijo Flor Peña”, expresó.

Y agregó: “Todo empieza cuando un varón piensa que una mujer y los hijos de esa mujer son de él, y que con esa mujer y esos chicos él puede hacer lo que se le cante porque son su propiedad. Es muy difícil erradicar esto porque tiene que ver con lo cultural y la educación”.

En su espacio en El Show del Verano, Peña también cuestionó a Ubfal y lo hizo junto a Marley. “Es todo un nivel de locura que de repente yo tenga que salir, en el medio de algo catastrófico, que ojalá fuera solo un caso, porque estamos llorando niñas hace una semana, ya va la tercera mujer que aparece en una semana. Es delirante. No entendí la gente que dice barbaridades y que haya el oportunismo de ciertas personas de querer involucrarme a mí en una situación, en un contexto durísimo para las mujeres. Querer involucrarme a mí y a la crianza de mi hijo, y mi hijo y yo no tenemos nada que ver en esto”, manifestó la actriz.

La conductora insistió en que considera injusto que se haya utilizado un video infantil para instalar un debate sobre violencia machista o misoginia. “Me parece absurdo, me parece cruel, fuera de lugar, de un oportunismo asqueroso. Es volver a poner el foco donde no va”, agregó. Marley acompañó el descargo de su compañera y dejó entrever su incomodidad por la exposición del niño. “No puede ser que se banalicen los casos para llevarlos a taradeces. Es una vergüenza”, resaltó el conductor.