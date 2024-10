Fue una reconocida modelo fitness, se casó con una estrella en ascenso, pero lo perdió todo y vive en las calles de Los Ángeles

Escuchar

La vida de Loni Willison, quien alguna vez brilló en las portadas de las revistas de fitness más prestigiosas de los Estados Unidos, dio un giro de 180° en la última década. Hoy, a sus 40 años, la exmodelo vive en situación de calle en Los Ángeles y enfrenta problemas de adicción y salud mental que la alejaron de la fama.

La exmodelo Loni Willison sentada en una vereda de Los Ángeles con un escenario devastador. Vive en la calle hace años y enfrenta una dura realidad, entre la falta de un lugar donde vivir y las adicciones Mega/The Grosby Group

Willison comenzó su carrera trabajando como asistente de un reconocido cirujano plástico en Los Ángeles. Pero pronto su pasión por el deporte y su dedicación al fitness la llevaron a ser una figura reconocida y posar en las tapas de las revistas especializadas de mayor prestigio, como Glam Fit y Flavor. Su ascenso parecía imparable y pronto se convirtió en una de las primeras figuras del fitness en Hollywood.

En 2012, se casó con Jeremy Jackson, conocido por interpretar a Hobie Buchannon en la exitosa serie de los 90, Baywatch. Jackson interpretaba al hijo del personaje de David Hasselhoff; desde sus 10 hasta sus 19 años trabajó en la serie. A esa corta edad, el actor empezó a enfrentar sus adicciones tanto a las drogas como al alcohol y tuvo sus primeros problemas con la ley, incluyendo una condena de 90 días por producción de metanfetaminas y múltiples ingresos en clínicas de rehabilitación.

La exmodelo Willison fue fotografiada mientras buscaba comida de la basura, en Los Ángeles Mega/The Grosby Group

Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja se volvió habitué de los eventos y alfombras rojas de Hollywood. Sin embargo, detrás de esa imagen de pareja ideal, enfrentaban serios problemas y, en 2014, se divorciaron. La exmodelo denunció a Jackson por “violencia doméstica” durante su matrimonio. “ Me estranguló y me dejó con costillas rotas” , declaró Willison al Daily Mail.

La exmodelo Loni Willison posa junto a su amiga y colega Kristin Rossetti, quien la entrevistó años más tarde cuando ya se encontraba viviendo en la calle (Foto: Gentileza Daily Mail)

Después del divorcio, la vida de Loni comenzó a desmoronarse. Según sus amigos, las agresiones de las que fue víctima impactaron en su salud física y mental, y también hicieron mella en su profesión. En 2016, la exmodelo no solo perdió su último empleo conocido, sino que enfrentó graves dificultades económicas que la llevaron a ser “desalojada” de su departamento en West Hollywood por falta de pago. Sin un lugar a donde ir y lidiando con problemas de salud mental, Willison terminó viviendo en las calles de Los Ángeles.

Según People, fue durante este período en que Willison comenzó a consumir metanfetaminas y alcohol en exceso. A pesar de los intentos de amigos y familiares por ayudarla, ella rechazó cualquier asistencia. “ No quiero que nadie me ayude. Estoy bien. Tengo todo lo que necesito aquí” , expresaba la exmodelo en una entrevista, en 2020.

En 2021, la exmodelo Loni Willison fue fotografiada por The Sun; llevaba cinco años viviendo en las calles de Los Ángeles en ese momento

En abril de 2021, Loni fue nuevamente fotografiada durmiendo en las calles y recolectando basura con un carrito de supermercado. “No tengo teléfono celular. Tengo comida y un lugar para dormir. Recibo dinero aquí y allá; hay comida en los contenedores y cerca de las tiendas. Hay mucho aquí” , declaró al diario The Sun. Su deterioro físico es evidente: perdió varios dientes y suele ser vista con contusiones en el rostro y en el cuerpo.

Willison también reveló que evitaba bañarse para protegerse: “Decidí no ducharme durante un año para que nadie se me acercara ni me hiciera daño” . A pesar de su situación, insiste en que prefiere mantenerse alejada. “Eventualmente, me gustaría tener algo, pero es tan difícil para mí encontrar un lugar”, comentó.

La exmodelo Loni Willison duerme en las en las calles de Los Ángeles hace más de ocho años

Por su parte, su exmarido Jeremy Jackson, logró reconstruir su vida. En 2015, el exactor había sido condenado a 270 días de prisión efectiva y cinco años de libertad condicional por apuñalar a una mujer durante una pelea en Los Ángeles. “Cometí muchos errores, pero estoy trabajando para ser una mejor persona”, reconoció.

Tras quedar en libertad, logró salir adelante y hoy trabaja como entrenador personal y promueve un estilo de vida saludable, lejos de las adicciones del pasado. Incluso reapareció en eventos públicos, como el estreno del documental After Baywatch: Moment in The Sun, en agosto, donde se reunió con antiguos compañeros de elenco.

Su exmarido Jeremy Jackson estuvo en el estreno del documental de la serie que lo lanzó a la fama, Baywatch Richard Shotwell - Invision

Por el contrario, la situación de Willison sigue generando preocupación. Sus amigos y conocidos mantienen la esperanza de que la exmodelo se interne voluntariamente en una clínica de rehabilitación para dejar atrás sus adicciones y problemas de salud mental. “Es doloroso ver en lo que convirtió su vida” , expresó un amigo de Loni a The Sun y agregó: “Esperamos que eventualmente encuentre el camino hacia la recuperación” .

LA NACION

Temas La salud de los famosos