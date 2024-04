Así fue el reencuentro de Matías Martin y Nancy Dupláa: desde un abrazo hasta la recreación de una foto familiar

Escuchar

Este jueves se vivió un momento muy especial durante el programa de radio y streaming Todo Pasa, que se emite por FM Urbana Play. Es que su conductor, Matías Martin, recibió la flamante visita de Nancy Dupláa, su exmujer y madre de su hijo Luca, algo que generó repercusión, ya que desde su separación se han mostrado en público contadas veces.

“Una cosa es decirlo y otra es hacerlo. De golpe estamos todos acá y es un re momento, muy especial y muy lindo para mí decir que está de invitada Nancy Duplaá”, dijo el periodista al aire y los presentes comenzaron a aplaudir.

Tras la presentación, ella contestó: “Ay, como que nos dio vergüenza”. A lo que él agregó: “Aparte está uno de tus tres hijos, Luca Martin, que ahora lo sumamos a la charla”. Se refería al único hijo que tienen en común. Acto seguido, el conductor contó que la invitación de la actriz se dio en el marco del regreso de ella al teatro donde protagoniza Exit.

Nancy Duplaá y Matías Martin junto a Luca (Foto: Instagram)

“Desde que me lo propusieron y me lo dijeron pensé: ‘Me parece bueno y más con Luca, que además está en la tele y demás...’. Pero hoy me levanté y dije: ‘Mmm, ¿para qué?’”, apuntó Martin. “¿Pa’ qué le vamo’ a da’ de comer?”, bromeó Nancy sobre el revuelo que generaría el reencuentro.

En ese sentido, la madre de quien hoy es coequiper de Matías en el programa El Legado (El Trece) aseguró: “No, pero trasciende eso, me parece. Por los años, por los recorridos, por lo que se aprendió y por lo que tenemos en común. Luca tiene 23 años, fue hace mucho, hace un montón. Fue hermoso en su momento y después la vida, las cosas. Y acá estamos, con la tranquilidad de poder hablar de lo que sea en este lugar, que para mí también es importante. Porque nació con Luca”.

Nancy Dupláa, Matías Martin y su hijo, Luca

Por su parte, Matías hizo hincapié en el buen vínculo que mantienen, pese a que hace 23 años decidieron seguir caminos diferentes, y recordó sus comienzos de la mano de Nancy. “Esto es la continuidad de Basta de Todo, un programa que hago hace tantos años. Y creo que la primera nota de Basta fuiste vos, o la segunda. Saliste al aire en el programa, cuando no nos escuchaba nadie, cuando no era conocido”, rememoró.

En otro segmento de la entrevista, se sumó Luca para hablar con sus padres. “Hay una frase que me dijeron los dos hace mucho tiempo, en diferentes circunstancias y que me marcó: ‘Entrá con el ‘No’. El ‘No’ ya lo tenés. Sentite cómodo’. Cuando tenés eso en la cabeza decís: ‘Bueno, voy a arriesgarme más o menos y no pensar tanto en si gano o si pierdo’”, expresó.

Y siguió: “Tengo suerte de que mis viejos, los dos, tienen una mentalidad con la que me parece que estoy de acuerdo por instinto. Y no solo porque son mis viejos, sino porque creo que tienen cosas para decir que valen la pena constantemente. Entonces no me pasa mucho la situación de decir: ‘Uh, qué boludo’. Me pasa más tipo: ‘Uh, qué paja, otro discurso’”.

Nancy Dupláa, Matías y Luca Martin recrearon una foto familiar (Foto: Instagram/@todopasa1043)

Antes de cerrar, los tres recrearon una vieja foto familiar para publicar en las redes sociales de la radio. En la misma, se lo ve a Luca de bebé haciendo puchero sobre los brazos de Nancy, mientras Matías está sonriendo.